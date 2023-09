El candidato a intendente Guillermo Carnevale visitó los estudios de LU12 AM680 y FM Láser de Río Gallegos para hablar de sus propuestas. El presidente de la Junta Promotora del Partido Libertario en Santa Cruz dijo que son “la oposición digamos del oficialismo en este caso”, pero “como nuestro partido aún no está conformado, estamos participando de las elecciones para apoyar el proyecto nacional y bueno, con un sublema que nos ha prestado un partido que se llama Unidos por Santa Cruz, que integra el frente cuyo principal grupo es SER”.

Contó que se hizo libertario luego de que su hijo le preguntara si era mejor irse a vivir a Alemania o a España. “Ahí me di cuenta que nunca había participado en política en absoluto, no tenía idea de nada, era de las personas que el día de las elecciones elegimos a quién votar según lo que escuchamos en la televisión”, manifestó.

Sobre la privatización del sistema de salud y educativo que propone Javier Milei, opinó que “me parece que normalmente funciona mejor que lo público, que está gestionado por gente que no es muy capaz. Yo tengo un negocio, mis actividades privadas y trato de brindar los mejores servicios al mejor precio, y normalmente no es así con la administración pública. La mayor prueba es la cantidad de funcionarios públicos que hay, los miles de cargos políticos, y este es un Estado sobredimensionado que gasta más dinero del que recauda, por eso es la inflación”.

Sin embargo, aclaró que si gana Milei, le darán dinero a la gente para que pueda elegir adónde enviar a sus hijos a estudiar. “En ningún momento Milei propone privatizar, sino que cada persona pague sus estudios de manera independiente, simplemente el dinero se va a entregar de una manera distinta en lugar de entregarse a las escuelas, sin importar cuántos alumnos tengan. Se les va a entregar a los alumnos, que le van a pagar a las escuelas de acuerdo a su elección, eso ya se ha aprobado en otros países y lleva una notable mejora en la calidad educativa porque los profesores van a tener que competir”.

Consultado sobre cómo se aplica un programa libertario en la municipalidad, indicó que “lo primero que tenemos que hacer es ver el dinero que entra y el dinero que sale. La municipalidad ahora tiene muchísimos cargos políticos, montones de secretarías, subsecretarías. Lo primero que hay que hacer es austeridad. Nosotros proponemos un plan donde solamente va a haber cuatro secretarías. Con nosotros solamente entrarían tres o cuatro personas”.

Sobre la obra pública, dijo que cree en el planteo de Milei sobre el método chileno. “Existe la posibilidad de hacer muchas obras con dinero aportado desde el exterior gratuitamente, hay muchas fundaciones y organizaciones dispuestas a aportar dinero para planes ecológicos, medioambientales. Se podrían hacer bicisendas en toda la ciudad con un costo cero, con dinero que se puede conseguir de algunas fundaciones o el Banco Mundial”.

Sobre la eliminación de la coparticipación que figura en la plataforma libertaria, Carnevale sostuvo que “por lo que yo leí no es así, lo que él quiere eliminar son las partidas discrecionales de dinero. Después, con respecto a la coparticipación, lo que él plantea es que, en lugar del fisco nacional recaude muchos de los impuestos, lo hagan las provincias, porque la coparticipación es un arma de doble filo: si el gobierno nacional es afín a una provincia, le manda toda la coparticipación, sino no“, subrayó el dirigente de ese sector político que va dentro del lema “Por Santa Cruz”.

Frente al liberalismo económico y conservadurismo social que plantea LLA, Carnevale apoya que las políticas de género son inútiles.

Políticas de género

“En algunos temas decidimos que no nos íbamos a meter, como es el aborto. Llegará el momento donde esta ley se discuta en diputados y senadores”, dijo sobre una posible derogación.

“Hoy en día el Ministerio de Diversidad y todas esas cosas no están cumpliendo la función que dicen cumplir, porque si uno analiza las tasas de femicidio, hay más”, sostuvo.

“A mí me parece correcta la educación sexual de los niños, pero tienen que saber que hoy en día sí he visto fotos de personas transvestidas explicándoles a los niños de tres años. Me parece que ahí hay un exceso, yo vi fotos, no sé si son trucajes o qué, pero he visto algunas cosas de esas que ya no me gustan tanto”, mencionó más adelante.

Por otro lado, contó que “hoy en día este frente es casi todos contra el intendente, porque las cosas no están funcionando en la ciudad, vivo en el barrio Bicentenario y les puedo contar de primera mano muchísimos problemas gravísimos que tenemos y que no han sido resueltos por esta administración”.

En sus declaraciones, Carnevale también respondió sobre la posición de la candidata a vicepresidenta, Victoria Villarroel, que sostiene que en la dictadura no hubo un genocidio.

“Hace poquito llegó a mis manos su libro y la verdad es que me impactó, fue algo terrible esa época, fue una guerra definitivamente. O sea, por lo que yo entiendo, sí hubo muertos en ambos bandos“, sostuvo el libertario en la entrevista realizada en LU12 AM680.