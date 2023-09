El dirigente local de “Nace una Esperanza”, Mauricio Neira, intentará mantener el voto sacado en la capital provincial por el referente de ese espacio a nivel provincial, Javier Belloni, el jefe comunal de El Calafate que este año, al igual que en 2019, compitió por la gobernación de Santa Cruz.

No será tarea fácil sostener el voto de la “ola naranja” y Neira así lo indicó en una entrevista en LU12 AM680, durante el segmento de “Camino a las Urnas“. Afirmó que llegaron a 2023 y, aunque no ganaron las elecciones, “no quisimos perder el espacio y los lugares obtenidos en todas las localidades del interior de la provincia, incluida la capital provincial“, por lo que “decidimos conformar una lista dentro del lema de Unión por la Patria”.

Es “una lista totalmente naranja“, dijo y agregó: “Con representantes y militantes del mismo sector”, afirmó, al tiempo que dijo que fue elegido por sus compañeros para encabezar el lugar de candidato a intendente. Neira tiene 59 años y una amplia trayectoria a nivel laboral, político y social. Ingresó con 16 años a la administración pública, a través de un concurso, y fue delegado gremial en épocas muy duras, como lo fue el proceso militar, entre los años 80, 81 y 82.

“Hay críticas y fundadas por la falta de información”. MAURICIO NEIRA

“Siempre he estado desarrollando mi actividad política desde esos años”, dijo y se definió como un “comprometido con la ciudad“, por “ser hijo de esta tierra“. “Me ofrezco a la comunidad, soy de acá y amo mi ciudad, y creo ser un buen candidato”, expresó.

En principio, sostuvo: “De ser electo, iniciaría una etapa de gestión con la creación de una oficina de acceso a la información“, ya que “se habla mucho, hay críticas y muchas veces fundadas, justamente por la falta de información de lo que se hace con los recursos de la municipalidad” y agregó que esa creación dentro de la municipalidad conllevará que sea amplia y tenga participación transparente“.

Asimismo, comentó que uno de los objetivos es la Carta Orgánica Municipal. Al respecto, recordó que ya está la ordenanza. Sin embargo, mencionó que la convocatoria a elecciones tiene que ir atada a un presupuesto. “No solamente es la autonomía política, sino también la económica”, dijo.

Empleo

Otro de los puntos que Mauricio Neira resaltó como importante fue el tema de la generación de empleo en Río Gallegos. Para eso, sostuvo que creará una oficina de desarrollo y así fomentar el trabajo en el sector privado, “con distintos tipos de herramientas para ofrecerles a los jóvenes de nuestra ciudad, que son aquellos que no tienen una oportunidad en lo laboral”.

En ese sentido, expresó que “eso viene aparejado de distintos proyectos, uno de ellos podría ser lo que está por venir que es el desarrollo del yacimiento de Palermo Aike; hay que ver cómo encaja la municipalidad en esa situación, que va a ser una cuestión regional, no solamente local, como para poder obtener beneficios a través de distintas normas administrativas y legales”.

Incluso, el dirigente de “Nace una Esperanza” planteó que debería firmarse un convenio desde la municipalidad con el Consejo Provincial de Educación, para que estos mismos jóvenes puedan capacitarse y tener una protección en sus estudios que le sirva a una futura generación de empleo. Y habló de generar planes de estudios de acuerdo a las necesidades regionales locales y municipales, ya que “creo que eso no se viene haciendo” desde la comuna.

“Obviamente la gente necesita estar capacitada también para ingresar al petróleo, a la minería, pero también a otros empleos que se puedan abrir“, subrayó. También se mostró preocupado por algunas situaciones que hasta hace poco no se veían en Río Gallegos, como la cantidad de chicos y chicas limpiando vidrios de autos en las esquinas o revisando cestos de basura.

“Siempre voy a trabajar para el bienestar la gente de mi ciudad” MAURICIO NEIRA

La creación de la oficina de empleos y desarrollo “también es para este famoso 70 a 30 que no se cumple; hay espacios laborales que no son ocupados por los hijos de nuestro suelo ni de nuestra localidad, hay gente que se sube a un avión o un colectivo y viene a trabajar a Río Gallegos o la provincia”. “Creo -afirmó- que no hay un control adecuado de las áreas de gobierno; no hacen cumplir ese famoso 70 a 30; yo iría por un 90 a 10, porque es lo que necesitamos acá”.

Neira indicó que en la búsqueda de recursos para el municipio, hizo un proyecto que presentó en la Legislatura en 2015, cuando fue candidato a diputado por el pueblo, que hablaba del tema de la coparticipación. “Ya en esos años había una gran demanda y de distintos municipios; estaba totalmente desvirtuada la cantidad, el reparto por población, por necesidad, por lejanía” y afirmó: “No hubo nunca una voluntad de sacarlo“.

Por otro lado, respecto de si trabajaría con el gobernador electo Claudio Vidal, respondió que como intendente de la ciudad “siempre voy a trabajar para el bienestar la gente, me potenciaría trabajar de la mano del gobierno provincial, si todos los beneficios van camino al bienestar general”.