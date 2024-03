Este jueves, la ciudad de Puerto Madryn se convirtió en el epicentro de la política en la región al consumarse un nuevo encuentro del Parlamento Patagónico con una historia convocatoria a los gobernadores y legisladores nacionales de cada una de las provincias de la Patagonia. La Opinión Austral desplegó una cobertura exclusiva del evento y está presente en el Hotel Rayentray, donde ya arribaron los mandatarios provinciales.

En este marco, el vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, dialogó con La Opinión Austral en vísperas del encuentro de los mandatarios patagónicos y brindó detalles de la agenda del importante evento político.

“A la tarde va a estar la reunión del Foro de Legisladores Nacionales de la Patagonia que se ha creado en la reunión de gobernadores de Villa La Angostura en enero. El objetivo es nuclear a los 30 diputados nacional y 18 senadores de las 6 provincias para coordinar posicionamientos en las dos cámaras del Congreso de la Nación“, adelantó.

En ese sentido, aseguró que la idea de estos encuentros es tratar una agenda vinculada “a la producción y desarrollo, pero condicionada por toda esta situación generada en la relación Nación y Provincias y particularmente con la retención ilegal de coparticipación de Chubut donde los gobernadores patagónicos expresaron su acompañamiento”.

Sin embargo, Menna adelantó que se hablará de “desarrollo económico, al agregado de valor a los productos de la región, cuestiones de infraestructura, transición energética, hidrógeno verde, pesca, la eventual consideración de una empresa regional de energía y una agencia de desarrollo regional“.

Por otro lado, el vicegobernador de Chubut se mostró preocupado por la decisión del Gobierno de Javier Milei de frenar la obra pública.

“Eso obliga a trazar una estrategia porque hay obras que hay que encararlas, como pasó con la repotenciación del gasoducto en cordillera, una obra que no hizo el Gobierno de Alberto Fernández, que no la quiere hacer el Gobierno de Milei y la gente en Esquel y otras localidades no pueden poner una nueva conexión domiciliaria porque no hay capacidad de transporte de gas. Ante eso, los gobernadores de Río Negro, Neuquén y Chubut acordaron hacerla con fondos propios“, marcó

En otro tramo de la entrevista, Menna aseguró que “no hay ninguna confirmación” sobre la presencia de funcionarios nacionales.

Además, el vicegobernador aseguró que en el encuentro de mandatarios “va a considerarse también la relación fiscal entre la Nación y Provincias, la coparticipación federal de impuestos es un régimen injusto”.

“La Patagonia aporta más de lo que recibe. No somos dependientes de la Nación, pero si es un flujo importante que ha sido afectado p0r decisiones tomadas a lo largo del tiempo. La ley de 1988 ha sido mutilada porque plantea una distribución primaria del 54% para las provincias y el resto para la Nación. Pero como la Nación ha ido haciendo afectaciones específicas de ciertos impuestos, hoy la Nación se apropia más del 70% de esa masa coparticipable”, remarcó.

En este marco, Menna recordó: “La Ley de Ganancias que se aprobó el año pasado bajo el influjo de la campaña de Sergio Massa, pero también votó Milei, le quitó coparticipación a las provincias. En esos casos la Nación tiene que reponer por otras vías. Nadie plantea poner nuevamente el impuesto a las Ganancias, pero la nación tiene la obligación de reponer“.

Por último, respecto a la convocatoria del Presidente al llamado “Pacto de Mayo”, Menna deslizó: “El Gobierno nacional optó por no dar respuestas y confrontar. Ojalá esa posición sea revisada y la convocatoria al Pacto sea genuina para dialogar. No a firmar un contrato de adhesión, sino a discutir los términos de estas cuestiones que se ponen sobre la mesa“.