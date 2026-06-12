Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El diputado nacional Jairo Guzmán lanzó duras críticas contra el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, por el proyecto de Ley de Financiamiento tratado en la Cámara de Diputados.

La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo provincial, contempla la posibilidad de acceder a financiamiento por hasta 600 millones de dólares, una propuesta que genera un fuerte debate en el ámbito político santacruceño.

Durante sus declaraciones, el legislador responsabilizó directamente al mandatario por el escenario político y social que atraviesa la provincia. “La responsabilidad de lo que acontezca es totalmente del gobernador Claudio Vidal. Una persona que está enfrentando a hermanos santacruceños por su incapacidad de gestión”, sostuvo.

Asimismo, advirtió sobre el impacto que podría tener este proyecto en las finanzas de Santa Cruz. En ese marco, planteó la necesidad de avanzar en medidas que brinden respuestas concretas a las demandas de los vecinos, los trabajadores y los distintos sectores productivos de la provincia.

Los cuestionamientos del diputado se conocen en un contexto de creciente tensión política en Santa Cruz, donde la discusión en torno al financiamiento, el endeudamiento y la situación económica provincial genera fuertes diferencias entre dirigentes de distintos espacios políticos.

Leé más notas de La Opinión Austral