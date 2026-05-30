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La temporada de pesca de langostino 2026 quedó oficialmente habilitada en las subáreas 4, 5, 15 y 16 del Área de Veda Permanente de Juveniles de Merluza (AVPJM), luego de que los informes técnicos elaborados por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) confirmaran la presencia de concentraciones comerciales aptas y condiciones biológicas favorables para el desarrollo de la actividad.

La medida marca el inicio formal de una de las campañas más importantes para la industria pesquera argentina y genera expectativas positivas en los puertos de Santa Cruz, especialmente en las subáreas 15 y 16, ubicadas frente a las costas provinciales.

Desde la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura destacaron que la apertura llega después de semanas de trabajo conjunto entre organismos técnicos, empresas pesqueras, trabajadores del sector y autoridades vinculadas a la actividad. Las gestiones realizadas permitieron avanzar en la planificación de una temporada que se proyecta con importantes niveles de actividad.

Uno de los aspectos resaltados por las autoridades provinciales fue la participación de observadores santacruceños durante la prospección. Los profesionales, capacitados en la provincia, formaron parte de las tareas de relevamiento y monitoreo, fortaleciendo la presencia técnica local en una de las pesquerías más relevantes del país.

Las subáreas ubicadas frente a las costas de Santa Cruz mostraron condiciones favorables.

Impacto económico y laboral

El secretario de Estado de Pesca y Acuicultura, Sergio Klimenko, remarcó que el inicio de la temporada tiene un efecto directo sobre múltiples sectores de la economía provincial.

Según explicó, la actividad pesquera impulsa el movimiento en los puertos, las tareas de descarga, la estiba, el transporte de mercadería y los servicios logísticos asociados, además de generar empleo en distintos eslabones de la cadena productiva.

Klimenko sostuvo que los resultados obtenidos durante la prospección fueron especialmente alentadores en las áreas ubicadas frente al litoral santacruceño, lo que permite proyectar un importante movimiento operativo durante las próximas semanas.

Desarrollo pesquero

Desde el Gobierno de Santa Cruz señalaron que la apertura de la temporada se enmarca en una estrategia destinada a fortalecer la actividad pesquera, incrementar las descargas en los puertos provinciales y promover la generación de valor agregado dentro del territorio santacruceño.

Además, remarcaron que el objetivo es ampliar las oportunidades laborales para trabajadores de la provincia y consolidar el crecimiento de una actividad considerada estratégica para la economía regional.

En ese contexto, indicaron que estas acciones forman parte de la política productiva impulsada por el gobernador Claudio Vidal, orientada a fortalecer el desarrollo de la industria pesquera y posicionar a Santa Cruz como una de las provincias protagonistas del sector a nivel nacional.