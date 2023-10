Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por el sublema “Vamos por Río Gallegos“, dentro de frente electoral “Por Santa Cruz“, se presenta como candidato a intendente Harold Bark, quien en una entrevista para el ciclo “Camino a las Urnas” se refirió a los proyectos que tiene en mente en caso de ser electo. Luego de comentar que la Ley de Lemas confunde a la gente y que “así no es lindo participar”, en referencia a los 23 candidatos que hay para el 22 de octubre, afirmó que su postulación es “a conciencia” y que Río Gallegos tiene aún muchas necesidades.

“Recorriendo algunos barrios, las necesidades que tiene Río Gallegos hoy son notorias“, comenzó en diálogo en LU12 AM680. “Hay que buscar un ordenamiento de lo que se está haciendo con la obra pública, eso es fundamental; me parece que hay un desparramo de obras, un desorden” y añadió: “Se siguieron entregando terrenos que obviamente la gente los necesita, pero no hay una perspectiva de decir adónde vamos a llevar a Río Gallegos, para dónde vamos a crecer“.

Bark manifestó que hay que hacerlo “realmente de conciencia“, porque “no es solamente dar un terreno a la gente para que el día de mañana esté en situación de no tener ni siquiera algo para calentarse o agua o un pozo ciego. Hay barrios que ya tienen diez, quince, veinte años que todavía no tienen las cloacas conectadas. Es como ir picando en distintos lugares y no terminamos nada“, afirmó.

Ante eso, sostuvo que las obras son las que hay que hacer. “El tema es cómo las hacemos y cómo las encaramos; los parques de troncos que se hicieron están muy lindos, pero quedaron a la intemperie, no tienen un resguardo y acá hay vientos de 40, 50, 60 kilómetros y el parque no se armó en sí, simplemente una plaza de troncos; hay que hacer un trabajo de forestación muy grande en Río Gallegos“, enfatizó.

Al respecto, propuso hacer miles de estacas de sauces que se pueden desarrollar en un corto tiempo y cerrar las plazas con esos árboles. “Es fundamental antes de hacer una obra pensar en un espacio verde, hay que llenarlo de árboles para que después tengamos ahí adentro el resguardo que necesitamos para disfrutarlo. Es fundamental empezar con un plan de forestación en Río Gallegos para cambiarle un poquito la cara a Gallegos”.

Respecto a los festivales, respondió: “Yo estoy de acuerdo en que continúen, pero ayudar a los emprendedores, a los productores de Río Gallegos. Obviamente que nadie puede negar que la gente quiere un festival, quiere ver artistas a nivel nacional, pero dándoles la participación también a los productores locales. Entonces, si la municipalidad puede colaborar en el armado del escenario en el lugar y en el predio, que esa persona se ocupe de buscar los artistas y obviamente hay que cobrar una entrada que sea acorde“.

Por otro lado, sobre los cenines y el tema salud, Harold Bark remarcó que la idea es mejorarlos. “De hecho, conmigo participa también en la lista el doctor (Raúl Federico) Larcade“, quien “conoce la situación de la salud de la provincia y realmente cree que tiene que articularse el trabajo de la salud entre el municipio y la provincia, porque que son los mismos médicos que trabajan en el hospital los que trabajan en los cenines; tiene un proyecto importante y realmente a conciencia de cómo hay que trabajar la salud de los niños, que es fundamental“.

También sostuvo que el deporte tiene que ser reflotado. “La vez pasada estuve con los chicos de palestra, que hicieron un campeonato acá en Río Gallegos y trajeron 200 competidores y en total habían sido como 300 familiares; llenaron la capacidad hotelera de Río Gallegos; una simple competencia de palestra generó un gran movimiento de turismo porque vinieron chicos de todas las localidades”. “Liberemos el deporte, démosle la posibilidad de que el deporte también ayude al turismo en Río Gallegos“, sostuvo.

Más adelante manifestó que “todo lo que sea potenciar lo que por ahí teníamos un poquito olvidado, no hay que no hay que ocultarlo, sino que hay que reforzarlo y que crezca, tanto la Laguna Azul como el faro, ni siquiera nosotros mismos, que somos nacidos y criados acá en Gallegos, lo vamos a disfrutar”. Y añadió: “Hay que cuidar Río Gallegos, nosotros también tenemos que cuidarla como ciudadanos, llevar nuestra bolsa de residuos y traernos la basura, es sencillo, pero bueno, hay veces que nos olvidamos un poquito de eso en la ciudad, que ha crecido muchísimo”.

Harold Bark manifestó que hay que organizar a las juntas vecinales porque “en muchos lugares tenés juntas vecinales que se camuflan de unidades básicas; entonces hay que terminar con eso y realmente cuando uno va a un barrio, a la junta vecinal de ese barrio, es decirles qué necesitan, preguntarles cuál es su prioridad, si una plaza, el asfalto, las cloacas (…) Hay juntas vecinales que están muy organizadas y por ahí la gente no participa, necesitamos que se organicen y que le digan al municipio cuál es la necesidad de ese barrio, no que la municipalidad decida” por sí misma.

Entre otras cosas, sostuvo que hay que armar planes de castraciones ante la situación de las mascotas sueltas, pero “realmente concretos y serios“, ya que “hay que organizar la situación de las calles, castrarlos”, propuso el candidato a intendente de la ciudad.