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La compañía General de Combustibles (CGC) incorporó un equipo de perforación propio que operará de forma permanente en los yacimientos del norte santacruceño. La llegada de la maquinaria forma parte de los compromisos de inversión vigentes y busca dinamizar la actividad hidrocarburífera en la región, en medio del reordenamiento del sector por la salida de YPF de los campos convencionales.

En declaraciones a LU12 AM680, el ministro de Energía y Minería de Santa Cruz, Jaime Álvarez, brindó detalles sobre las características del equipamiento, la articulación gremial, el plan de abandono de pozos y las metas de producción fijadas por la gestión del gobernador Claudio Vidal.

“Por autorización de prórroga que se llevó adelante años atrás, estaban comprometidos 31 perforaciones que se van a ejecutar ahora: nueve están previstas para este año y 22 para el año próximo. La empresa CGC ha decidido adquirir un equipo propio, un HP de 1.000 caballos, que viene muy bien para que se quede trabajando en el Flanco Norte en forma permanente. Viene a dinamizar la actividad hidrocarburífera y es muy importante para la inversión. Que este primer equipo ya haya llegado y en los próximos días esté perforando es un avance muy importante para la provincia”, destacó Álvarez.

El funcionario remarcó que, mientras la retirada de la petrolera estatal de la totalidad de los yacimientos convencionales del país “ha generado un sismo y un reacomodamiento de la actividad”, Santa Cruz busca “estabilizar su producción y los empleos directos e indirectos”.

Planes productivos

Los trabajos que inicia CGC corren en paralelo al traspaso de los bloques que pertenecían a YPF. Se trata de compromisos asumidos previamente por operadoras privadas que se suman a la actividad de las empresas continuadoras.

“Dentro de poco tiempo estará también otro equipo trabajando en cuatro perforaciones en la empresa Crown Point y en Quintana, con otras ocho perforaciones más. Esto se suma al levantamiento de equipos que vienen realizando las empresas continuadoras de la ex-YPF, más aquellos equipos que se han levantado para la campaña de abandono de pozos que viene realizando YPF a su costo, como compromiso del memorándum de entendimiento que suscribió con la provincia de Santa Cruz hace un año y medio atrás”, explicó el ministro.

El ministro de Minería y Energía, Jaime Álvarez, fue entrevistado por LU12 AM680.

En relación a la articulación institucional para sostener las operaciones, el funcionario remarcó la labor conjunta entre el Ejecutivo provincial, los intendentes, concejales, legisladores y el sector sindical.

“Se trabaja muy bien desde el Ministerio de Trabajo en diálogo con el sindicato SIPGER, como también con el sindicato de la construcción y petroleros jerárquicos. Que todas las áreas sociales de la provincia y las instituciones estemos trabajando con un mismo objetivo de mayor inversión, mayor producción y estabilización de los puestos de trabajo es importantísimo. Las directivas que ha marcado el gobernador las estamos acompañando todos”, sostuvo.

Visita al yacimiento de CGC en Cañadón Seco, ubicado en la Cuenca del Golfo San Jorge

Freno al declino

Respecto a la evolución del volumen de extracción en el flanco norte, el titular de la cartera energética recordó que las áreas operadas históricamente por la petrolera de mayoría estatal arrastraban un deterioro constante.

“La actividad petrolera en el flanco norte, fundamentalmente en las áreas de YPF, venía detallando desde el año 2017 una curva de declino natural en forma permanente. Desde diciembre del año pasado, con mayor inversión y un trabajo más intensivo por parte de las empresas continuadoras, se viene logrando estabilizar”, precisó.

Finalmente, Álvarez fijó el objetivo productivo para consolidar la recuperación económica en los municipios petroleros de la provincia:

“Tenemos que tratar de estar en valores próximos a los 5.000 metros cúbicos diarios. Esto nos permitiría estar ganándole al declive y que deje de disminuir la producción mes a mes. Tratar de estabilizar esa producción lleva inversión, significa mayor producción y que esa actividad económica derrame en las localidades del Flanco Norte”, concluyó Álvarez.