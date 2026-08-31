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Newmont continúa consolidando su estrategia de largo plazo en Santa Cruz con una inversión superior a USD 60 millones destinada a optimizar la productividad de Cerro Negro, impulsar el desarrollo económico local y generar alrededor de 100 puestos de trabajo para los santacruceños.

A partir de septiembre, la compañía iniciará la ejecución de un hito en su modelo operativo con la iniciativa Open Pit, una nueva etapa de desarrollo para Cerro Negro que se enmarca en una visión integral orientada a fortalecer la productividad de la operación, asegurar su sostenibilidad en el tiempo y continuar generando beneficios económicos para el país y la provincia.

“Seguimos fortaleciendo nuestra operación porque creemos en la capacidad de Cerro Negro para desplegar su potencial productivo y seguir creando oportunidades para las personas, las empresas y las comunidades de la provincia”, señaló María Eugenia Sampalione, directora País de Newmont en Argentina.

La iniciativa forma parte del plan de inversiones de aproximadamente USD 800 millones anunciado por la compañía en febrero de este año para fortalecer y ampliar las operaciones de Cerro Negro.

En el marco del Council of the Americas, que contó con la cobertura especial de La Opinión Austral, Sampalione destacó el escenario que atraviesa la Argentina para el desarrollo de grandes inversiones mineras y puso el foco en la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica y el diálogo con los gobiernos y las comunidades. “Va a ser un hito operativo”, dijo el pasado 20 de agosto.

María Eugenia Sampalione destacó el impacto de las inversiones de Newmont en Cerro Negro durante Council of the Americas.

Ahora, la empresa indicó que “estas inversiones reflejan la confianza de Newmont en Argentina y su decisión de seguir impulsando proyectos que contribuyan al desarrollo productivo, la generación de empleo y el aporte para el desarrollo económico de Santa Cruz”.

Como parte de su estrategia de desarrollo local, Newmont continuará promoviendo la participación de empresas santacruceñas, el fortalecimiento de capacidades técnicas y la generación de oportunidades locales, contribuyendo a que los beneficios de la actividad minera se multipliquen a través de toda la economía regional.

Esta visión forma parte del compromiso de la compañía de generar valor compartido y acompañar el desarrollo sostenible de las comunidades donde opera.

“Cada inversión que realizamos en Cerro Negro refleja nuestra confianza en el potencial de Santa Cruz y en las oportunidades que podemos crear junto a nuestros trabajadores, proveedores y comunidades”, subrayó Tito Cacho, gerente general de Newmont Cerro Negro.

“Este proyecto representa un paso más en nuestra visión de construir una operación cada vez más sólida, competitiva y sostenible, capaz de seguir generando valor para la provincia en el largo plazo. Más allá de fortalecer nuestra capacidad de producción, es una muestra concreta del compromiso con el desarrollo local, la generación de oportunidades y el futuro de la minería en Argentina”, remarcaron desde Newmont.

Para cerrar, aseguraron: “El desarrollo de esta iniciativa se realizará bajo los estándares globales de seguridad, gestión ambiental y excelencia operativa que caracterizan a Newmont, incorporando prácticas responsables que permitan optimizar recursos, minimizar impactos y asegurar una operación sostenible en el tiempo”.

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