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Hugo Garay, presidente del Consejo Agrario Provincial, apuntó contra el intendente de Río Gallegos y recordó que Explora El Chaltén comenzó a funcionar durante la gobernación de Alicia Kirchner. La empresa había destacado públicamente la “muy buena recepción” del gobierno provincial.

“Grasso tiene que explicar qué criterio defiende. Durante el gobierno de Alicia Kirchner abrió un hotel de capital chileno en una reserva natural en Lago del Desierto con todo el acompañamiento de la provincia. Ahora pretende presentar las inversiones extranjeras como una entrega del territorio. Los antecedentes están y no desaparecen porque cambió el gobernador”, planteó Hugo Garay.

El funcionario se refirió a Explora El Chaltén, el establecimiento de la compañía chilena que comenzó a recibir huéspedes el 15 de diciembre de 2021, durante la administración de Alicia Kirchner. El hotel abrió con 20 habitaciones y una inversión informada de aproximadamente 9 millones de dólares.

La recepción del gobierno de Alicia

En mayo de 2018, cuando se anunció la construcción, el gerente comercial de Explora, Rodrigo Donoso, manifestó que habían tenido “muy buena recepción de la gobernación de Santa Cruz”. La declaración fue recogida por la prensa económica chilena, citando una entrevista con El Cronista.

“Es una declaración de la propia empresa. Encontraron recepción favorable durante el gobierno de Alicia y concretaron su inversión. Grasso debería incorporar ese antecedente cuando habla de estos temas, porque también forma parte de la historia de Santa Cruz”, expresó Garay.

Explora se encuentra en Los Huemules, a unos 17 kilómetros de El Chaltén, sobre la margen norte del río Eléctrico, rodeado de bosques de lengas y ñires y con vistas al glaciar Marconi.

Los Huemules combina conservación y actividad turística sobre tierras privadas comprendidas en la planificación de la Reserva Provincial Lago del Desierto. El carácter privado de la propiedad no elimina las obligaciones ambientales ni la intervención de los organismos provinciales.

El establecimiento abrió en diciembre de 2021. Alicia Kirchner aprobó el Plan de Manejo provincial mediante el Decreto 1546, de diciembre de 2022, casi un año después. El proyecto hotelero tenía antecedentes de evaluación ambiental publicados en el Boletín Oficial desde 2010.

“Cuidar el ambiente implica evaluar proyectos, exigir el cumplimiento de las normas y controlar. Ese trabajo tiene que hacerse con seriedad y con el mismo criterio, independientemente de quién gobierne”, sostuvo Garay.

“Cada proyecto debe responder por sus permisos, sus condiciones y sus obligaciones”. HUGO GARAY, PRESIDENTE DEL CONSEJO AGRARIO PROVINCIAL

Garay también recordó que el Ecocentro de Península de Magallanes comenzó a tramitarse en 2023, durante la gestión de Alicia Kirchner.

“Si Grasso tiene una objeción concreta, que la presente con documentación. Cada proyecto debe responder por sus permisos, sus condiciones y sus obligaciones. Pero utilizar el ambiente y la soberanía como consignas para atacar al Gobierno, omitiendo los antecedentes propios, es oportunismo político berreta”, cuestionó.

Finalmente, reclamó responsabilidad frente a la necesidad de generar actividad económica y oportunidades laborales.

“Santa Cruz necesita inversiones que cumplan las normas, cuiden nuestro patrimonio natural y generen trabajo. Grasso prefiere el show para la tribuna, pero tiene que explicar por qué el capital extranjero podía encontrar buena recepción cuando gobernaba Néstor y Alicia y ahora lo presenta como una amenaza. La defensa de Santa Cruz exige coherencia. La misma vara para todos, también para él. Porque, cuando miramos la historia, lo que hace termina siendo una payasada muy dañina”, concluyó.