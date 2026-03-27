Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cámara de Diputados de Santa Cruz analiza un proyecto de Ley Marco de Acción Climática Provincial que busca establecer una política integral para enfrentar los efectos del cambio climático en el territorio.

La iniciativa, impulsada por la diputada Claudia Barrientos (bloque Por Santa Cruz), propone crear un marco normativo complementario a la Ley Nacional 27.520, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad ambiental, avanzar hacia la carbono neutralidad y garantizar un desarrollo sostenible en la provincia.

Entre sus principales ejes, el proyecto plantea la implementación de estrategias de mitigación y adaptación, que incluyen la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades y la promoción de energías renovables y eficiencia energética.

Plan Provincial

En ese sentido, se destaca la creación del Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático, que será el instrumento central de la política climática y contendrá metas, acciones, cronogramas y mecanismos de evaluación. Este plan estará dividido en dos componentes: uno de mitigación y otro de adaptación.

Asimismo, la propuesta establece como autoridad de aplicación a la Secretaría de Estado de Ambiente, que tendrá a su cargo la coordinación, ejecución y monitoreo de las políticas, además de la elaboración del Inventario Provincial de Gases de Efecto Invernadero.

Otro de los puntos centrales es la creación del Gabinete Provincial de Cambio Climático, que articulará el trabajo entre distintas áreas del Ejecutivo, junto con municipios y comisiones de fomento, con el fin de garantizar una mirada transversal de la problemática.

El proyecto también contempla la participación de la sociedad civil a través de un Consejo Asesor Externo, integrado por especialistas, organizaciones, sectores productivos y representantes políticos, con carácter consultivo.

En materia de medidas concretas, la iniciativa incluye acciones como el ordenamiento territorial con enfoque climático, la gestión sostenible del agua, la protección de ecosistemas, la promoción de la movilidad sostenible y el impulso a energías limpias. Además, se prevé la implementación de políticas de eficiencia energética, infraestructura sostenible y reducción de emisiones en sectores productivos.

Sistema Provincial de Información

En paralelo, se impulsa la creación de un Sistema Provincial de Información sobre Cambio Climático, que garantizará el acceso público a datos ambientales, y se promueve la educación ambiental en todos los niveles.

En el plano económico, el proyecto propone la conformación de un Fondo de Acción Climática, destinado a financiar las medidas previstas, junto con incentivos fiscales, líneas de crédito y mecanismos como los bonos de carbono.

En los fundamentos, Barrientos advierte que el cambio climático constituye “uno de los mayores desafíos globales actuales” y remarca la necesidad de que la provincia cuente con herramientas propias para dar respuesta a fenómenos como la escasez hídrica, el retroceso de glaciares y los eventos climáticos extremos.

Finalmente, la legisladora sostuvo que la iniciativa busca fortalecer la planificación, la participación ciudadana y la articulación entre niveles de gobierno, en línea con los compromisos internacionales asumidos por Argentina, y convocó a sus pares a acompañar el proyecto.

Cabe destacar que el proyecto ingresó ésta semana a la Cámara de Diputados pero tomará estado parlamentario en la próxima sesión ordinaria.