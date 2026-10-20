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La Libertad Avanza (LLA) ajusta los detalles para consolidar su armado territorial en la Patagonia con una serie de encuentros políticos que tendrán lugar este fin de semana. Según pudo conocer La Opinión Austral, el referente nacional de la juventud libertaria, Iñaki Gutiérrez, arribará este viernes por la tarde a Río Gallegos. Lo hará acompañado por Rocío Gómez, presidenta y referente nacional de la Juventud LLA, de cara a la intensa agenda de actividades programada en la región.

Luana Chamorro es la referente de las juventes de LLA en Santa Cruz. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En Santa Cruz, la organización se encuentra a cargo de la referente juvenil Luana Chamorro, con la participación del diputado nacional y titular de La Libertad Avanza en la provincia, Jairo Guzmán.

“Buscamos que los jóvenes asuman un rol central y tengan una plataforma donde plantear los temas de fondo que hoy no forman parte del debate público provincial”, había señalado Chamorro al anticipar la actividad en los estudios de Radio LU12 Am680 Río Gallegos.

El despliegue de la cúpula juvenil del espacio oficialista comenzará de manera formal en la capital santacruceña durante la jornada del sábado. Allí, dirigentes y militantes locales se congregarán en el Congreso Provincial de la Juventud para debatir lineamientos de formación política, estrategia territorial y problemáticas regionales.

Rocío Gómez.

Una vez concluidas las actividades previstas en el evento de Río Gallegos, viajarán de inmediato hacia la provincia de Chubut. La ciudad de Comodoro Rivadavia se convertirá en la segunda escala de la gira, donde Gutiérrez y Gómez participarán del encuentro organizado por la juventud libertaria chubutense, completando así una doble jornada de debate y estructuración partidaria en el sur del país.

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