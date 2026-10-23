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La Libertad Avanza realizó este viernes su Congreso de la Juventud en el Atlético Boxing Club, ubicado sobre la avenida San Martín de Río Gallegos. La actividad contó con la presencia de los referentes nacionales Iñaki Gutiérrez y Rocío Gómez, quienes, en diálogo con La Opinión Austral, destacaron el crecimiento de la militancia juvenil y plantearon los desafíos políticos del espacio de cara a 2027.

Tapa de La Opinión Austral del sábado 24 de octubre del 2026.

Gómez expresó sus expectativas por la convocatoria y recordó que el primer congreso juvenil se realizó en Tierra del Fuego. “No tengo ninguna duda de que va a ser un gran evento, que el sur nos va a deslumbrar, así como al norte también”, manifestó.

Iñaki Gutiérrez y Rocío Gómez llegando al congreso de la Juventud. (Foto: Vanina Jancich/La Opinión Austral)

Al referirse a las demandas de los jóvenes en distintas partes del país, sostuvo que uno de los objetivos es generar oportunidades para que puedan desarrollar sus proyectos sin tener que abandonar sus provincias.

“Los jóvenes tienen muchas ganas de que, así como en 2023 logramos que la juventud se quede en el país, ahora darles oportunidades a las provincias”, señaló.

“Los jóvenes tienen muchas ganas de que, así como en 2023 logramos que la juventud se quede en el país, ahora darles oportunidades a las provincias”, señaló Rocío Gómez.

En ese sentido, mencionó las actividades vinculadas al campo, la minería y la energía como sectores con potencial para impulsar el desarrollo del interior. También hizo referencia al crecimiento de las economías regionales y a la posibilidad de que los jóvenes encuentren oportunidades laborales y profesionales en sus lugares de origen.

El rol de la juventud en la política

Consultada sobre la participación de las nuevas generaciones y el recambio dirigencial, Gómez afirmó que La Libertad Avanza busca sostener una dinámica de construcción política desde las bases.

Rocío Gómez se refirió a las expectativas por los congresos de La Libertad Avanza. (Foto: Vanina Jancich/La Opinión Austral).

“La Libertad Avanza desde que llegó es el recambio”, aseguró. Además, recordó que en las elecciones de 2025 varios jóvenes encabezaron listas y anticipó que esperan mantener esa participación en los próximos procesos electorales.

“Seguimos siendo una fuerza que es de abajo hacia arriba, que escuchamos y que la gente nos acompaña”, expresó.

Santa Cruz, en la estrategia electoral

Por su parte, Iñaki Gutiérrez destacó el crecimiento de la juventud libertaria en Santa Cruz y valoró el resultado electoral obtenido por el espacio en 2025, cuando logró una banca en la Cámara de Diputados de la Nación y quedó cerca de conseguir una segunda.

“Es una juventud que la verdad que ha ido creciendo de forma enorme y que además el año pasado hizo una gran elección en la provincia, que terminó con un diputado nacional y estuvo muy cerca de obtener una segunda banca”, señaló.

Para el dirigente, ese resultado representa un punto de partida para profundizar el trabajo político durante el próximo año. En ese marco, mencionó como uno de los objetivos del espacio la reelección del presidente Javier Milei.

Iñaki Gutiérrez destacó el crecimiento de la juventud libertaria en Santa Cruz.

Gutiérrez también destacó que la realización del congreso es resultado del trabajo de la dirigencia y de los militantes locales. En particular, reconoció la tarea de Jairo Guzmán y de los jóvenes que participan en la construcción territorial del partido.

“Estos congresos son también el resultado de un gran trabajo, de Jairo, de los chicos, de la gente que trabaja todos los días para hacer grande el partido y el proyecto del presidente Milei”, sostuvo.

La disputa por una segunda banca

Al analizar las posibilidades electorales de La Libertad Avanza en Santa Cruz, Gutiérrez consideró que el resultado de 2025 permite proyectar una competencia con expectativas para los próximos comicios.

“Yo lo veo así porque el año pasado estuvimos a tan solo, si mal no recuerdo, menos de un punto de obtener una segunda banca”, afirmó.

Iñaki Gutiérrez: “Creo que el partido del presidente tiene que estar en todos lados, sin ningún lugar a dudas”. (Foto: Vanina Jancich/La Opinión Austral).

Según planteó, la polarización política podría profundizarse en las próximas elecciones y fortalecer la presencia del oficialismo nacional en distintos distritos.

“Creo que el partido del presidente tiene que estar en todos lados, sin ningún lugar a dudas”, expresó. En esa línea, señaló que la actividad partidaria y el trabajo territorial apuntan a fortalecer tanto la estructura de La Libertad Avanza como la imagen y las ideas del Gobierno nacional.

El Congreso de la Juventud se desarrolló así como un espacio de encuentro para la militancia libertaria en Santa Cruz, con la participación de referentes nacionales y dirigentes locales, en un contexto en el que el espacio comenzó a delinear sus objetivos políticos de cara a 2027.