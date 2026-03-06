Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Poder Judicial de la Nación y la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia desarrollaron una capacitación sobre inteligencia emocional destinada a personal y funcionarios de la justicia. La actividad, coordinada a través del Departamento de Medicina Preventiva y Laboral de la Corte Suprema, contó con la disertación de la Lic. Gabriela Coria y la organización de la Dra. Gabriela Altuna,secretaria de la superintendencia de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.

Inteligencia emocional

Gabriela Coria expresó a La Opinión Austral estar muy contenta por los encuentros. “Hubo una recepción muy muy buena de parte de el Juzgado Federal de Río Gallegos y todas las personas que concurrieron”, destacó que es la primera vez que visitan la ciudad y se encontraron con un “salón lleno y personas que quedaron afuera”.

Explicó que la inteligencia emocional es un eje importante para la vida en general. “Es un instrumento que si lo aprendemos a utilizar y a gestionar nuestras emociones, podemos vivir con más tranquilidad”, señaló. El objetivo es lograr ámbitos laborales saludables donde las personas puedan comunicarse de manera respetuosa y gestionar conflictos de forma asertiva.

Gabriela Coria, Corte Suprema de Justicia de la Nacion. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La capacitación promueve el uso de habilidades como la comunicación, la escucha y la empatía. “En esta cultura judicial que quizás venimos de otros parámetros, a partir de este cambio de paradigma, esto sea como algo más naturalizado”, detalló la licenciada.

Sostuvo que estas herramientas mejoran las relaciones interpersonales, que suelen ser el factor más grande de conflicto. “Hay muchas personas muy profesionales en este ámbito, pero al carecer de habilidades blandas terminamos teniendo conflictos“, analizó Coria. El liderazgo se ve acompañado de manera positiva si los académicos y profesionales se capacitan en gestión emocional.

El aprendizaje impacta tanto en lo grupal como en lo individual. “Estas herramientas son para el trabajo, para la vida personal, para el grupo de amigos, para con hijos, parejas”, aseguró la disertante. La jornada incluyó tips para interpretar emociones como el enojo, la alegría o la tristeza, permitiendo la autorregulación y la toma de decisiones motivadas.

Enfatizó la importancia de la empatía para acompañar a otros en situaciones críticas. “Aprender a gestionar el conflicto hace que los grupos maduren muchísimo y hay que aprender a ser asertivos”, concluyó. El balance fue calificado como positivo por la apertura de la Cámara de Comodoro Rivadavia, permitiendo proyectar nuevos encuentros a nivel nacional.

Bienestar individual y colectivo

Gabriela Altuna, secretaria de la superintendencia de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, explicó que la iniciativa surgió por la competencia de su cámara sobre el Juzgado Federal de Río Gallegos. Para ello, solicitaron la colaboración del Departamento de Medicina Preventiva y Laboral de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, bajo la autorización del subdirector Dr. Ignacio Parra.

El enfoque estuvo dirigido al bienestar individual para que trascienda al bienestar laboral. Altuna destacó la presencia de la Dra. Mansur y la Lic. Coria. “Nos permite dar herramientas que generen un impacto en lo personal, pero que esto trascienda a la oficina para tener un entorno laboral sano y saludable”, indicó la secretaria.

Gabriela Altuna, de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La convocatoria, pensada inicialmente para el juzgado, se extendió ante la gran inquietud recibida. Participó personal del Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, de los Ministerios Públicos (Fiscalía y Defensoría) y de la Justicia Provincial de Santa Cruz. También se sumaron integrantes de la Oficina de Bienestar Laboral provincial y abogados de la matrícula.

Durante las jornadas se abordaron las habilidades blandas, el impacto del estrés y técnicas de relajación. “No solo importa la inteligencia académica que tenemos los abogados, sino adquirir estas otras cuestiones”, reflexionó Gabriela Altuna. La demanda sorprendió a los organizadores, alcanzando casi las 90 personas de forma presencial.

La secretaria de la Cámara subrayó que se buscan acciones positivas que impacten favorablemente en el entorno colectivo. “Consideramos que una persona equilibrada se traslada a un agente, funcionario o magistrado equilibrado que favorece a una toma de decisiones más justas”, afirmó Altuna. Para la funcionaria, esto es fundamental para dar un buen servicio de justicia a la sociedad.

El balance fue calificado como “espectacular”. Se resaltó la flexibilidad de los profesionales del derecho para abrir su cabeza a capacitaciones que no sean estrictamente legales o jurídicas. Finalmente, se recordó que desde el año 2019 el departamento ofrece estas herramientas de manera virtual para quienes no puedan asistir a los encuentros presenciales.