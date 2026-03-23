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En el marco del 104° aniversario del Gobernador Gregores, el Gobierno provincial inauguró el polideportivo de la Escuela Agropecuaria Prov. N° 1 “Heroínas de Malvinas“, un espacio esperado por la comunidad educativa que, tras años de trabajo, quedó habilitado en condiciones óptimas para su uso.

Al respecto, la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, encabezó el acto y destacó la importancia de concretar obras que respondan a las necesidades reales de las instituciones. “Hoy, en el marco del aniversario de esta bella localidad, tenemos otra buena noticia: habilitar e inaugurar un espacio educativo como este gimnasio, cuya obra comenzó en 2021”, expresó.

La funcionaria también se refirió al proceso que atravesó la obra y cuestionó su habilitación previa. “En 2023 se realizó una inauguración sin sentido para la comunidad educativa, porque el gimnasio no contaba con calefacción y no se podía usar ni disfrutar”, afirmó.

Rasgido junto a la intendente Carina Bosso y la ministra Marí Belén Elmiger.

Rasgido fue crítica con el proceso previo de la obra y cuestionó su habilitación en 2023. “Hoy venimos a terminar lo que se había prometido en 2021 y se inauguró en 2023 pero no se podía usar”, señaló. En ese sentido, dijo que el edificio no contaba con la obra de gas ni calefacción, lo que impedía su utilización por parte de la comunidad educativa.

“Fue en este gobierno de Claudio Vidal que empezamos, terminamos y ponemos en funcionamiento este edificio largamente anhelado”, afirmó.

Los detalles

El gimnasio comenzó a construirse en 2021 y, tras una primera inauguración sin condiciones adecuadas, fue reacondicionado para garantizar su funcionamiento pleno. “Un espacio cobra sentido cuando se puede utilizar y disfrutar. No tienen valor las inauguraciones que no responden a las necesidades de la comunidad”, sostuvo la funcionaria.

El nuevo polideportivo cuenta con calefacción y condiciones de confort que permitirán el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y educativas durante todo el año. Durante su discurso, Rasgido puso en valor el rol de la escuela agropecuaria en la formación de jóvenes y su vínculo con el entorno productivo. “Es una institución que fortalece la educación con una mirada puesta en el trabajo, la producción y el desarrollo de nuestra provincia”, afirmó.

La escuela Agrotécnica de Gobernador Gregores.

Asimismo, subrayó que este tipo de espacios no solo promueven la actividad física, sino también el encuentro comunitario. “Aquí se construyen valores, se fortalece la convivencia democrática y se generan proyectos que impactan en toda la localidad”, indicó.

Por su parte, el director de la institución, Germán Seeber, celebró la concreción de la obra y aseguró que el equipo educativo avanzará de inmediato en la puesta en funcionamiento del gimnasio.

“Este espacio nos va a unir como comunidad y será un puente con otras instituciones. En los próximos días vamos a trabajar para que los estudiantes puedan comenzar a utilizarlo”, señaló.

Además, destacó el esfuerzo conjunto de autoridades, docentes y personal de la institución para alcanzar este objetivo. “Sin el compromiso de cada uno, esto no hubiese sido posible”, expresó.

Más obras

La inauguración del polideportivo se enmarca en una serie de acciones orientadas a fortalecer la infraestructura escolar en la provincia. En los últimos días, se concretaron nuevas obras y adjudicaciones en distintas localidades, como la inauguración del edificio del CPES N° 43 en Caleta Olivia y la adjudicación de un SUM para El Chaltén.

En este sentido, Rasgido remarcó que estas iniciativas forman parte de un plan de recuperación histórica de espacios educativos. “Se trata de garantizar lugares adecuados para enseñar y aprender, con condiciones dignas para estudiantes y docentes”, afirmó.