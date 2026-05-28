La presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Iris Rasgido, se refirió a la decisión del organismo de dejar de abonar las licencias gremiales con goce de sueldo y las afectaciones de personal que no cumplan funciones frente a alumnos. En una entrevista con Radio LU12 AM680, la funcionaria sostuvo que la medida “es una etapa más en el ordenamiento del CPE que está en el marco de la ley”.

Las declaraciones se produjeron luego del anuncio oficial realizado por el organismo educativo provincial y tras la respuesta de ADOSAC, que cuestionó la disposición y anticipó que analiza acciones legales.

Durante la entrevista, Rasgido explicó que la decisión se inscribe dentro de un proceso de reorganización administrativa orientado a fortalecer el funcionamiento del sistema educativo y priorizar la asignación de recursos hacia la atención directa de estudiantes.

Qué dijo Iris Rasgido sobre la quita del pago de licencias gremiales en Santa Cruz

Consultada sobre la decisión de dejar de pagar licencias gremiales con goce de sueldo, la titular del CPE rechazó que se trate de una medida vinculada al conflicto sindical actual y a un reclamo puntual en Puerto Santa Cruz durante el acto del 25 de Mayo.

“No tiene que ver con eso, de ninguna manera. Esto es una etapa más en el proceso de ordenamiento y normalización del Consejo Provincial de Educación”, señaló.

La funcionaria indicó que la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales establece el otorgamiento de licencias gremiales, pero sostuvo que la norma no dispone que el Estado deba asumir el pago salarial durante ese período.

“Claramente la ley plantea que se debe otorgar la licencia gremial, pero no especifica que el empleador deba abonar los sueldos. Eso se dio por un uso y costumbre. Hoy se está normalizando eso”, afirmó.

Rasgido agregó que la medida se encuadra dentro de una revisión de recursos administrativos y financieros del sistema educativo.

La funcionaria también remarcó que el Consejo Provincial de Educación continúa transfiriendo mensualmente los aportes sindicales correspondientes a los gremios docentes. “Mes a mes se envían los 200 millones que corresponden al gremio en función de los aportes”, precisó.

Afectaciones de personal

El anuncio del Gobierno de Santa Cruz establece que las licencias gremiales continuarán vigentes conforme al marco legal, aunque sin goce de sueldo.

Además, la disposición alcanzará a afectaciones de personal que no estén vinculadas directamente a funciones frente a alumnos. Según explicó la presidenta del CPE, el objetivo es fortalecer la presencia docente en las escuelas y garantizar que los recursos presupuestarios tengan impacto directo en las trayectorias escolares.

“Administrar los recursos que tenemos para que realmente esto tenga un impacto real en todo lo que tiene que ver con las trayectorias de los estudiantes”, expresó.

La respuesta de ADOSAC y las declaraciones de César Alegre

Las afirmaciones de Rasgido se conocen luego de la respuesta pública del secretario general de ADOSAC, César Alegre, quien sostuvo que el sindicato cuenta con cinco licencias gremiales y dos afectaciones, para una estructura de más de 9.400 afiliados.

En declaraciones también formuladas a LU12, Alegre afirmó que ADOSAC analiza judicializar la medida y sostuvo que el gremio no depende de esas licencias para su funcionamiento.

En esa misma entrevista, el dirigente reconoció que existen “un montón de afectaciones que se pagan por horas cátedras con una total irregularidad” dentro del sistema educativo provincial.

Según explicó, esas situaciones habían sido señaladas previamente por la organización sindical.

El conflicto docente y la conciliación obligatoria en Santa Cruz

Durante la entrevista, Rasgido también se refirió al conflicto salarial docente que mantiene medidas de fuerza en la provincia. La presidenta del Consejo Provincial de Educación sostuvo que existen instancias institucionales de diálogo abiertas y señaló que el Gobierno mantiene participación en subcomisiones y espacios formales de negociación.

“Siempre el Consejo ha estado presente porque corresponde que sea así en cada instancia de diálogo”, afirmó. Además, recordó que se dictó la conciliación obligatoria y sostuvo que ADOSAC no acató esa disposición.

En relación con el reclamo salarial, Rasgido indicó que el Gobierno provincial mantiene una política de recuperación de haberes iniciada en diciembre de 2023.

Explicó que durante 2024 y 2025 los incrementos salariales del sector docente superaron los índices inflacionarios anuales y señaló que el contexto económico actual condiciona los tiempos de nuevas definiciones.

La caída de matrícula en Santa Cruz

Otro de los temas abordados fue la situación de la matrícula escolar en la provincia.

Rasgido informó que Santa Cruz registra una reducción superior a 8.100 alumnos en los últimos cuatro años, con mayor impacto en el nivel inicial.

La funcionaria atribuyó este comportamiento a la baja de nacimientos registrada a nivel nacional e internacional y anticipó que esa tendencia comenzará a impactar progresivamente en los primeros años de la educación primaria desde 2027.

Frente a ese escenario, recordó que el Gobierno provincial resolvió sostener las fuentes laborales docentes hasta febrero de 2027.

Qué pasará con el calendario escolar

Consultada sobre la posibilidad de modificar el calendario escolar por la acumulación de jornadas sin clases, la presidenta del CPE señaló que la situación está siendo evaluada.

Indicó que el Consejo analiza mecanismos para garantizar instancias de recuperación pedagógica para los estudiantes afectados por la interrupción de clases.

“Tenemos que pensar en formatos que permitan generar otras situaciones de enseñanza”, señaló.

Mientras continúa el conflicto docente y se mantienen las medidas de fuerza, el Consejo Provincial de Educación y los gremios continúan con posiciones divergentes sobre las licencias gremiales, la continuidad de las negociaciones salariales y las estrategias para garantizar el desarrollo del ciclo lectivo en Santa Cruz.