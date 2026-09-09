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El Gobierno de la Provincia de Santa Cruz busca impulsar el horizonte no convencional para el flanco norte como alternativa de desarrollo a largo plazo. En diálogo con LU12 AM680, el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, hizo hincapié en la exploración proyectada sobre la formación D-129, destacando su gran escala geológica. En paralelo, confirmó que se mantienen tratativas y reuniones con YPF en el marco del reordenamiento energético provincial.

Proyección

“En el flanco norte se está comenzando a trabajar y dialogar con las empresas para que comiencen a explorar la formación D-129, que es una realidad no convencional. Esperemos que esos resultados geológicos sean buenos y se vuelva a abrir una nueva etapa en el flanco norte de la provincia de Santa Cruz con nuevo petróleo que viene de la formación D-129“, afirmó el funcionario.

Enfatizó la dimensión técnica del proyecto: “Son dos lineamientos de trabajo diferentes: uno es el que se llevaba adelante, que estamos tratando de optimizarlo, y otro es arrancar con una etapa nueva para el flanco norte que generaría trabajo y producción para las próximas décadas. Ya estamos hablando con las empresas. Esperemos que se materialice lo antes posible. Son inversiones importantes, similares a veces hasta a las de Vaca Muerta, y una producción similar a la de Vaca Muerta que podría haber en el flanco norte de la provincia. Hay que empezar a trabajar, es el momento de la historia para llevarlo adelante y que se abra una nueva ventana para el flanco norte”.

Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 9 de septiembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Respecto a los costos y la infraestructura existente, el ministro comparó el proceso con la experiencia neuquina: “El primer pozo de Vaca Muerta allá por el 2014 costó entre 60 y 70 millones de dólares y hoy cuesta 14 millones de dólares ¿por qué? Porque se generó toda una cadena de insumos, de servicios y de tecnología que permite reducir esos costos. Seguramente la D-129 en el flanco norte va a andar muy bien; el flanco norte tiene un tejido de estructura en el centro del Golfo San Jorge muy bueno y calculamos que va a ser mucho más rápido bajar esos costos para hacerlo eficiente y económicamente viable”.

Para garantizar la operabilidad, remarcó las demandas de capacitación y suministros locales: “Al igual que en Palermo Aike en la zona sur, tendremos que generar capacitaciones de nuestros trabajadores porque son perforaciones horizontales, se trabaja con mucha presión y con fracturas. También hay que tratar de ver si la arena que se utiliza en estas fracturas se puede conseguir o producir en la provincia de Santa Cruz. En esto, Fomicruz puede tener un rol muy importante como una empresa hidrocarburífera y minera 100% estatal que puede intervenir fomentando y desarrollando posibilidades hacia adelante”.

Para ejemplificar la intervención estatal en la búsqueda de inversores, Álvarez agregó: “Hace dos años atrás, Fomicruz a costo propio comenzó a investigar y a desarrollar uranio, vanadio y tierras raras en la meseta al sur de Las Heras. Si no lo hubiera hecho, no había ningún privado que viniera a hacerlo. Ahora que se encontró esa reserva, hay muchos inversores que quieren venir a invertir en la provincia; ese disparador fue la empresa 100% estatal”.

Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Planes operativos

En paralelo, se refirió al reordenamiento de los compromisos en el petróleo convencional maduro y la fiscalización del equipo perforador incorporado para las áreas operativas.

“Los equipos técnicos están permanentemente trabajando como nos indica el gobernador, cumpliendo con la legislación vigente. Hoy tenemos el fruto de licitaciones llevadas allá por el año 2011, donde se intima a las empresas y se las acompaña también a que cumplan con las inversiones comprometidas. Se deben llevar adelante 9 perforaciones este año y 22 el año que viene, que son 31 en total. Este equipo es muy bueno que comience a trabajar. Al haber adquirido un equipo, obviamente el mismo estando parado no genera beneficios. Se requiere una inversión en cada perforación, pero esto marca un fuerte compromiso de llevar adelante campañas de perforación continuas. Si no, no hubiera adquirido este equipo, hubiera contratado un servicio de terceros”, señaló.

Sobre la generación de empleos y el impacto en la cuenca, Álvarez precisó: “Cada perforación nueva con buenos logros geológicos marca una mayor producción para el flanco norte de la provincia de Santa Cruz. Eso genera puestos directos e indirectos de trabajo que son muy importantes, estabiliza la producción y mejora los ingresos. Ayer se vio reflejado con el inicio de trabajos en yacimiento donde 40 compañeros que eran de Petrel y que hoy son de la empresa ONG van a estar trabajando en forma permanente y directa con el equipo, y otros 60 o 65 compañeros van a estar trabajando en forma indirecta como empresas de servicios asociadas a este equipo de perforación”.

Estrategia

Sobre el segundo expresó: “Son dos los lineamientos de trabajo. Uno es trabajar muy fuertemente en el petróleo convencional maduro tratando de estabilizar la producción, estabilizar el empleo, y fomentar, desarrollar y afianzar a los proveedores de insumos y los prestadores de servicios del flanco norte. Esa curva de producción hidrocarburífera, fundamentalmente petrolera, tiene que hacerse lo más horizontal posible. Antes venía desde el 2017, cuando era YPF, con una caída muy importante, aguda e irreversible. Tenemos que hacer revertir esa curva que venía en picada, hacerla lo más horizontal posible y hacer previsible lo que es el petróleo convencional maduro”.

El recorrido de las autoridades provinciales y de CGC. (Foto: Tamara Moreno/La Opinión Austral).

Al analizar la coyuntura del mercado y el retiro definitivo de la empresa estatal fijado para el 1° de diciembre de 2025, agregó: “Estuvimos al límite de los 100 dólares, a 99,65 dólares; es muy importante y determinante el valor del barril, pero también tiene que haber políticas públicas de largo plazo. No nos olvidemos que YPF se fue por decisión propia y unilateral. El primer pozo de los dos en Cañadón Seco se hizo en 1944 y el 1° de diciembre de 2025 se retira definitivamente del petróleo convencional maduro del flanco norte. Son 81 años de historia. Hubo que volver a rearmar la estructura productiva y el tejido productivo ante la partida de YPF“.

Asimismo, caracterizó la nueva dinámica de las pymes operadoras: “Las nuevas empresas son más pequeñas, son pymes del sector petrolero que van a optimizar sus costos. Ya no es la mirada global que tenía YPF, es una mirada mucho más fina en sus costos, en mayor coordinación con los compañeros trabajadores en los yacimientos. Esa reducción de costos, la mayor producción y la inversión sumado a programas como Más Producción y Trabajo van a tender a que ese decaimiento pueda ser revertido y estabilizarlo en un nivel de producción”.

Mano de obra local

En relación con el cumplimiento de la ley de empleo local y el desarrollo del empresariado santacruceño, Álvarez cuestionó la falta de regulaciones en gestiones previas: “Debemos hacer cumplir la ley para fortalecer la mano de obra local. Cada provincia debe defender su trabajo. No es justo que un santacruceño en su provincia vea cómo trabajan personas de otras provincias o países mientras él mira con la nariz contra el vidrio. Son muchos años y décadas donde esto se permitió. El gobierno del gobernador Claudio Vidal busca que los proveedores de insumos y prestadores de servicios sean santacruceños compitiendo en concursos de precios y licitaciones”.

“Si no hay políticas de Estado fuertes, las actividades terminan y no queda un polo de desarrollo como debió ser Puerto San Julián con la minería de Cerro Vanguardia. Debería ser un polo de desarrollo de tecnología, de empresas proveedoras y de formación de trabajadores mineros no solo para Santa Cruz, sino para toda la Patagonia. No se hizo, estamos a tiempo de hacerlo y vamos por eso”, remarcó.

Finalmente, al ser consultado sobre los indicadores de éxito de la política energética a corto plazo, el ministro concluyó: “Debemos hacer cumplir la ley del 90/10 que han marcado los legisladores. Debemos hacer cumplir la ley, tratar de que sea un desarrollo provincial con inversión privada y trabajo. En el sector hidrocarburífero, el objetivo es estabilizar la producción convencional madura y lograr que el año 2027 nos encuentre con las primeras perforaciones horizontales en la D-129 en el flanco norte y en Palermo Aike en la zona sur. Si esos resultados geológicos son buenos, tenemos 30, 40 o 50 años más de hidrocarburos para la provincia de Santa Cruz“.