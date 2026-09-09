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El excombatiente de Malvinas y vicepresidente del Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, Hugo Robert, habló este miércoles con Radio LU12 AM680 sobre la presentación de una acción preventiva de daño ambiental colectivo contra las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, vinculada con la exploración y explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.

La presentación fue realizada ante el Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Mariel Borruto. Según explicó Robert, el objetivo es resguardar los recursos naturales argentinos frente a una actividad que, de acuerdo con el planteo realizado por los excombatientes y abogados ambientalistas, no cuenta con autorizaciones técnicas ni ambientales otorgadas por la República Argentina.

“Los objetivos son resguardar a los argentinos, a todo el conjunto de los argentinos, de una explotación que no ha sido aprobada en ningún aspecto técnico ni ambiental por la República Argentina”, sostuvo.

Robert señaló que el área conocida como cuenca León Marino se encuentra a unos 200 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y, en línea recta, frente a la zona de Puerto Deseado. En ese sentido, definió el potencial hidrocarburífero de la zona como una suerte de “Vaca Muerta 2” ubicada debajo del Atlántico Sur.

“Es el petróleo de todos los argentinos que va a ser explotado unilateralmente, contraviniendo resoluciones de Naciones Unidas, por el Reino Unido de la Gran Bretaña”, afirmó.

La intervención de la Justicia

El vicepresidente del CECIM destacó que la jueza Borruto declaró la competencia de su tribunal para intervenir en la causa y que ya comenzó a solicitar informes a distintos organismos gubernamentales.

“Celebramos que la doctora Borruto haya declarado la competencia de su tribunal y tenemos entendido que ya ha mandado a pedir informes a distintos organismos gubernamentales”, indicó Robert.

En ese marco, expresó su expectativa respecto del avance de la causa y remarcó la importancia de recurrir a las herramientas institucionales para defender los recursos naturales y la soberanía argentina. “Nosotros confiamos en las instituciones, más allá de que a veces no estamos de acuerdo con algunas resoluciones. Confiamos en las instituciones, confiamos en la Justicia, queremos confiar en la Justicia”, señaló.

Críticas al Gobierno nacional

Durante la entrevista, Robert también cuestionó la postura del Gobierno nacional respecto de la cuestión Malvinas y sostuvo que el discurso presidencial sobre soberanía llegó, a su entender, después de una posición diferente durante buena parte de la gestión.

“Cuando nosotros hicimos la presentación nada se sabía de lo que iba a decir el presidente Milei dos días después”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que desde el CECIM no creen “una sola palabra” de las definiciones oficiales sobre la cuestión Malvinas y cuestionó las políticas implementadas por la administración nacional.

La Base Naval Integrada que se proyecta en Ushuaia.

También se refirió al anuncio de una base integrada y marcó una diferencia respecto de su eventual finalidad. “Si la base integrada es una base que se va a hacer para las Fuerzas Armadas Argentinas, nosotros no estamos en contra”, explicó, al considerar que la ubicación tiene importancia estratégica por su cercanía con la Antártida.

Sin embargo, planteó reparos si esa integración implicara una participación directa de Estados Unidos: “Si esa base que él llama integrada es integrarse con Estados Unidos, la verdad es que tampoco estamos de acuerdo”.

“Encarecerles la usurpación”

Robert también se refirió a las medidas anunciadas por el Gobierno nacional frente a las empresas que participan de actividades hidrocarburíferas vinculadas con las Islas Malvinas.

Desde su perspectiva, la estrategia argentina debe apuntar a incrementar los costos de la explotación británica, siempre dentro de mecanismos pacíficos. “Las herramientas tienen que ser dentro del marco de la paz. Nunca hablamos de un enfrentamiento armamentístico con el Reino Unido”, sostuvo. Y agregó: “Una de las herramientas es encarecerles la usurpación”.

La tapa del diario La Opinión Austral del domingo 6 de septiembre: Tierra del Fuego busca frenar el comercio entre Punta Arenas y Las Islas Malvinas.

Para el dirigente del CECIM, permitir el abastecimiento o el apoyo logístico desde países de la región implicaría facilitar las actividades británicas en las islas. “Vamos a convalidar la usurpación”, afirmó.

Robert regresó a las Islas Malvinas en 2007 y 2014. Sobre la relación de los excombatientes con el territorio, explicó que cada persona transita la posguerra de una manera diferente: mientras algunos compañeros volvieron en distintas oportunidades, otros prefirieron no hacerlo.

Finalmente, destacó el trabajo de los abogados Jerónimo Guerrero Iraola y Laurentina Alonso, quienes, según señaló, trabajan ad honorem para el CECIM La Plata y participaron de la presentación judicial realizada en Río Grande.

“Nos parece que el verdadero homenaje es la lucha por la soberanía”, concluyó Robert.