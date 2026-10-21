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El gobernador Claudio Vidal presenció el inicio de una nueva campaña de perforación de Crown Point Energía en las concesiones de explotación Koluel Kayke y Piedra Clavada, en la Cuenca del Golfo San Jorge. El programa contempla tres pozos, con una inversión de USD 7,2 millones, y se ejecuta con el equipo de perforación SAI 383, de San Antonio Internacional.

El ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, presente en el lugar, destacó el trabajo que lleva adelante el Gobierno Provincial para garantizar el cumplimiento de las inversiones comprometidas por las operadoras y promover la continuidad de la actividad hidrocarburífera: “Esta es la culminación del trabajo que se viene llevando adelante, a veces hay trabajo administrativo, que es hacer cumplir las inversiones que tenían previstas las empresas en su contrato, y es lo que se está llevando adelante”, explicó.

De izquierda a derecha: Jaime Álvarez, José Dante Llugdar (Petroleros Jerárquicos), y el gobernador Claudio Vidal.

La campaña comprende dos pozos en Koluel Kayke y uno en Piedra Clavada. Los trabajos están orientados al desarrollo de reservas de las formaciones Mina del Carmen y Caleta Olivia, e incluyen un objetivo exploratorio sobre la formación D-129, considerada roca madre de los hidrocarburos no convencionales.

En este marco, Álvarez se refirió al aporte productivo que se espera de las tres perforaciones y a su impacto en los recursos provinciales, al precisar que “la proyección es que entre los tres sumen 100 metros cúbicos más de petróleo por día”, lo que se traducirá en una mejora “en los ingresos para la provincia, que luego vuelven también en beneficios en salud, en educación, en infraestructura y en seguridad”.

El funcionario también señaló que la campaña forma parte de una agenda de inversiones que incluye trabajos de otras operadoras y nuevas perforaciones previstas en Santa Cruz. Mencionó, en ese sentido, el equipo de CGC que desarrolla su programa de trabajo y las próximas novedades vinculadas a la actividad exploratoria en Palermo Aike.

Empleo y actividad económica

Además del aporte esperado a la producción, la campaña tiene un impacto directo en el empleo y en el movimiento económico de las comunidades cercanas a los yacimientos. Según precisó Álvarez, los trabajos vinculados al equipo SAI 383 beneficiarán a alrededor de 120 trabajadores y sus familias: “En forma directa e indirecta, seguramente van a haber 120 compañeros, es decir 120 familias que van a estar beneficiadas por este trabajo”, afirmó.

El gobernador Claudio Vidal recorrió junto a funcionarios y trabajadores las áreas concesionadas a Crown Point, al inicio de una nueva campaña de perforación.

El ministro remarcó que el alcance de la actividad petrolera se extiende más allá de los puestos de trabajo en los yacimientos, ya que los ingresos de los trabajadores también dinamizan los comercios y servicios de las localidades de la zona norte, al asegurar que “en forma directa o indirecta, todas las comunidades del flanco norte viven y palpitan a través del petróleo”, expresó.

En ese sentido, vinculó la continuidad de las inversiones con la necesidad de recuperar la producción y dar previsibilidad al empleo, al indicar que “entonces, que nuestros compañeros, que nuestros vecinos estén trabajando, que mejore la producción y que se estabilice el empleo, ese es el objetivo que tenemos. Lo tenemos que hacer entre todos”.

Finalmente, resaltó que esta campaña forma parte de los compromisos de inversión asumidos por Crown Point con la Provincia y se inscribe en el seguimiento que realiza el Ministerio de Energía y Minería sobre los planes de trabajo de las operadoras, con el objetivo de sostener la actividad, incrementar la producción y generar beneficios para Santa Cruz.