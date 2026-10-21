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En comisión ordinaria, la Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó por unanimidad una moción del legislador Mario Piero Boffi para convocar a una comisión plenaria el martes 10 de noviembre, con el objetivo de avanzar en un proyecto unificado de Código Electoral para la provincia.

La propuesta se planteó este miércoles, luego de un cuarto intermedio en la comisión de Asuntos Constitucionales. La iniciativa apunta a reunir en una misma instancia de trabajo a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Asuntos Municipales, Presupuesto y Hacienda y Legislación General.

El propósito es coordinar el tratamiento de los distintos proyectos presentados y avanzar en un despacho unificado que permita llevar próximamente al recinto la discusión sobre el sistema electoral santacruceño.

Piero Boffi habló de la convocatoria a trabajar en un proyecto de ley unificado. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

En diálogo con La Opinión Austral, al término de la comisión, Boffi explicó que la moción establece una reunión conjunta para continuar con el análisis de las iniciativas.

“Hice una moción y quedamos en una comisión para el martes 10, seguramente a las 5 de la tarde, para hacer una plenaria unificada de todas las comisiones y poder avanzar en el despacho de un proyecto unificado ligado con mi proyecto de Código Electoral y con el de otros diputados”, señaló.

De esta manera, la Legislatura buscará avanzar en una propuesta consensuada que reúna los proyectos en tratamiento y permita continuar el proceso legislativo para definir las reglas electorales de Santa Cruz.

Los proyectos

La discusión legislativa reúne iniciativas de distintos bloques que buscan establecer nuevas reglas electorales luego de la derogación de la Ley de Lemas y del vencimiento de la Ley Electoral Provincial Transitoria N.º 3929, el 31 de diciembre de 2025.

Un denominador común en casi todos los proyectos de ley es la inclusión de la Boleta Única de Papel.

Entre las propuestas se encuentra el proyecto de Mario Piero Boffi, Fernando Martínez Alfaro y Fernando Pérez, que plantea un nuevo Código Electoral integral, con Boleta Única, eliminación de lemas, sublemas y colectoras, regulación de las campañas, debates públicos y paridad de género.

Por su parte, los diputados Eloy Echazú y José Bodlovic (Unión por la Patria) impulsaron una iniciativa que propone eliminar definitivamente los lemas y sublemas, incorporar la Boleta Única de Sufragio, establecer las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y sumar disposiciones de Ficha Limpia. El proyecto también contempla la realización simultánea de las elecciones provinciales y municipales.

Los diputados José “Pepe” Boblovic y Eloy Echazú, autores de otro de los proyectos de ley. (Foto: La Opinión Austral).

Otra propuesta fue presentada por Fabiola Loreiro, Santiago Aberastain Zubimendi y José Quiroga, del bloque Por Santa Cruz. Entre sus ejes figuran la implementación de la Boleta Única, la regulación del sistema electoral y la limitación de mandatos, un punto que presenta condicionamientos constitucionales.

A su vez, el diputado Pedro Muñoz, de la Coalición Cívica-ARI, propuso implementar la Boleta Única por categoría y las PASO provinciales. En tanto, el legislador Daniel Peralta también presentó una iniciativa para incorporar la Boleta Única de Sufragio.

Pedro Muñoz, autor de otros de los proyectos de ley.

El diputado Carlos Alegría, por otro lado, impulsó un proyecto orientado a establecer reglas de transparencia y selección democrática de candidaturas, con disposiciones sobre campañas, publicidad oficial y herramientas digitales. Jorge Cruz, apoderado del partido provincial Proyecto Alternativo, también presentó un proyecto de ley ante la Legislatura de Santa Cruz para reformar el sistema electoral provincial.

De acuerdo con lo publicado por La Opinión Austral, entre los puntos que reúnen coincidencias iniciales aparecen la implementación de la Boleta Única de Papel y las PASO provinciales. Sin embargo, todavía resta definir aspectos como el alcance de las primarias, la posibilidad de votar una lista completa en una sola marca, la aplicación de los debates obligatorios y los mecanismos para garantizar la transparencia electoral.

La comisión plenaria convocada para el 10 de noviembre buscará avanzar en la integración de estas propuestas y en la elaboración de un texto común que permita continuar el tratamiento legislativo.