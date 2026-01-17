Your browser doesn’t support HTML5 audio

El diputado nacional por Santa Cruz, Jairo Guzmán, participó en una mesa de trabajo junto a entidades productivas y cámaras empresariales con el propósito de analizar la situación económica provincial y abordar las problemáticas que impactan de forma directa en el sector PYME, comercial y productivo.

La iniciativa, impulsada por CCIARG, reunió a representantes de la Cámara de Comercio, CAMARCO, CAPROMISA, la Federación Económica de Santa Cruz, el sector de Hoteleros y Gastronómicos y la Cámara de Proveedores de Estaciones de Servicio, quienes expusieron las principales dificultades que atraviesan sus actividades.

Durante el encuentro, surgieron distintas preocupaciones vinculadas a la caída del consumo, el incremento de costos, la falta de previsibilidad y el riesgo concreto de cierres comerciales junto con la pérdida de fuentes laborales.

Desde las entidades subrayaron que el entramado PYME y productivo constituye el principal sostén de la comunidad santacruceña, dado que genera empleo formal, dinamiza la economía local y garantiza el sustento de numerosas familias en toda la provincia.

En ese sentido, advirtieron que, sin políticas concretas de respaldo y acompañamiento institucional, la recesión podría profundizarse. A su vez, Guzmán destacó el valor del espacio de diálogo y remarcó la necesidad de escuchar al sector privado.

