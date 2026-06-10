El diputado nacional de La Libertad Avanza, Jairo Guzmán, se pronunció este miércoles sobre el pedido de financiamiento que impulsa el Poder Ejecutivo Provincial por hasta 600 millones de dólares y apuntó directamente contra el gobernador Claudio Vidal, a quien acusó de intentar “victimizarse” frente a la situación que atraviesa Santa Cruz.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el legislador sostuvo que observó al mandatario provincial expresarse sobre la crisis santacruceña y remarcó que se trata de una situación que ocurre bajo su gestión.

“En las últimas horas, he visto, por medio de redes sociales y a través de los medios de comunicación de la provincia de Santa Cruz, que el gobernador Claudio Vidal ha salido a victimizarse ante la situación de crisis que hoy vive la provincia, una provincia que él gobierna hace más de 2 años y medio”, manifestó.

En ese sentido, Guzmán cuestionó los resultados obtenidos por la actual administración desde su llegada al poder y planteó interrogantes sobre las decisiones adoptadas durante este período. “¿Qué sucedió durante los primeros 2 años de gobierno que no han hecho absolutamente nada para que esto no llegue hasta donde ha llegado? Este es el clásico discurso que tienen todos los políticos que llegan al poder sin una hoja de ruta, sin saber a dónde van” y añadió que en dos años y medio de gobierno “hoy el pueblo santacruceño lo está padeciendo”.

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Asimismo, vinculó la situación económica con problemáticas en áreas sensibles como la seguridad, la salud y la educación. Según señaló, la provincia no reúne actualmente las condiciones necesarias para atraer inversiones privadas. “La seguridad, ¿cómo podemos esperar tener una provincia que dé condiciones para que lleguen las inversiones? Si no podemos garantizar que la policía tenga condiciones laborales dignas, que la salud y la educación den unas respuestas a la población como se merecen y que la gente no quiera irse de nuestra provincia. Hoy, en vez de llegar inversiones a la provincia, cada día se van más”, expresó.

“Santa Cruz lidera el índice de desocupación a nivel nacional”.

JAIRO GUZMÁN

Más adelante, el diputado aseguró que Santa Cruz atraviesa un escenario complejo en materia laboral y cuestionó la falta de proyectos de inversión vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). “Santa Cruz lidera el índice de desocupación a nivel nacional. No han llegado ninguna inversión a través del RIGI, mientras en otras provincias llegan y llegan inversiones. Santa Cruz hoy está en manos de gente totalmente improvisada que quiere echar culpas sobre el resto de las cosas que ellos no han hecho”, sostuvo.

En otro tramo de sus declaraciones, Guzmán cargó contra el proyecto de endeudamiento que impulsa el Ejecutivo provincial y puso en duda el destino que tendrían esos recursos. “Y en el medio estamos todos los santacruceños. Piden deuda ¿para qué? Para robársela con más obra pública. Cuando las obras no son de ningún tipo de importancia real para la provincia, piden deuda ¿para qué? para decir que van a invertir en YCRT cuando sabemos que eso es mentira y le están mintiendo a la gente para que presione para que salga el endeudamiento. ¿Para qué piden plata?”, cuestionó.

Guzmán pidió al Ejecutivo provincial asumir responsabilidades por la situación actual y dejar de atribuir las dificultades a gestiones anteriores.

A continuación, insistió en que el Gobierno provincial no ha demostrado capacidad de gestión durante los últimos años y se preguntó quién afrontará el pago de la deuda en el futuro. “Si después de 2 años y medio no han hecho absolutamente nada. ¿Quieren que le financiemos la campaña política al gobernador? ¿Eso es lo que quieren? ¿Y quién paga esa deuda? Son las preguntas que no responden y que siguen queriendo mentirle al pueblo santacruceño”, expresó.

“¿Quieren que le financiemos la campaña política al gobernador?”.

JAIRO GUZMÁN

Además, sostuvo que las políticas implementadas por la administración de Vidal no han dado resultados y criticó la relación entre el Gobierno y algunos sectores gremiales. “El gobierno no solamente viene mostrando un fracaso en la gestión pública, sino que también en el sector gremial, donde ha desamparado a todos los trabajadores del sector petrolero, donde ha expulsado a empresas”, afirmó.

En ese marco, mencionó el caso de una firma radicada en la zona norte provincial. “El gobierno provincial y el sector gremial del petróleo han sido herramientas para extorsionar y expulsar a empresas de más de 40 años en la provincia. Una de esas empresas es la empresa Oleo Sur de la localidad de Las Heras que se ve obligada a irse de la provincia por solamente un antojo del gobierno provincial en convivencia con el sindicato petrolero”, aseguró.

Finalmente, Guzmán pidió al Ejecutivo provincial asumir responsabilidades por la situación actual y dejar de atribuir las dificultades a gestiones anteriores. “Dejen de victimizarse, háganse cargo de que hace más de 2 años que están en el poder y no han dado ningún resultado. Les ha quedado grande la gestión de la provincia de Santa Cruz, háganse cargo”, afirmó.