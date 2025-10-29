Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de que la Junta Electoral de Santa Cruz rechazara el planteo de La Libertad Avanza para revisar urnas con votos nulos, el diputado nacional electo Jairo Guzmán expresó su malestar y advirtió que la resolución “afecta la transparencia del proceso electoral”.

“La verdad que no lo tomo bien porque me parece que atenta contra la transparencia del acto electoral. Escuché los argumentos del juez, pero no coincido con el criterio. Lo respeto, porque es la decisión del juez, pero veremos cómo resolvemos nosotros y cómo avanzamos legalmente”, sostuvo en diálogo con La Opinión Austral.

Guzmán agregó que su espacio analizará los pasos a seguir: “Hay varias cosas que me parece que no se están haciendo como corresponde. Veremos si podemos recurrir esta decisión a otra instancia porque hay arbitrariedades que no tienen fundamento”.

“Es una arbitrariedad que atenta contra el acto democrático”

El legislador libertario apuntó contra la forma en que se trataron los votos recurridos y nulos, y sostuvo que las decisiones del tribunal “no fueron uniformes”. “El hecho de que se tomen los votos recurridos que no tengan una justificación y que estén a la vista como válidos, e independientemente de a quién estén dirigidos se los anule, es una arbitrariedad total que no tiene ningún fundamento. Solamente responde a una decisión discrecional del juez”, afirmó Guzmán.

El diputado electo advirtió que, a su criterio, “esa práctica atenta directamente contra el acto democrático” y subrayó la importancia de “corregir este tipo de irregularidades en futuras elecciones”.

Críticas al rol de los fiscales y la capacitación electoral

En otro tramo de la entrevista, Guzmán hizo foco en las deficiencias del sistema de control electoral y en la falta de formación de las autoridades de mesa durante la jornada de votación del 26 de octubre. “Lo que se ha demostrado y está a la vista es que ni los fiscales de mesa, que puede ser un error nuestro, ni las autoridades formadas por la justicia electoral tenían experiencia en este sistema de votación. Los errores son posibles, y eso también tiene que ver con la falta de capacitación”, señaló.

Consultado sobre las urnas que La Libertad Avanza había solicitado abrir, el diputado explicó: “Eran de San Julián y de El Calafate. Tuvimos fiscales, pero la inexperiencia de ellos y de las autoridades se vio cuando los votos recurridos llegaban sin justificación. Si eso pasó ahí, nada indica que en las urnas donde se anularon votos no haya ocurrido lo mismo”, remarcó.

“La justicia electoral debe formar mejor a las autoridades”

Guzmán insistió en que la capacitación insuficiente de las autoridades de mesa es una de las principales falencias del sistema electoral santacruceño. “Si el sobre de los votos recurridos llega sin justificación y la autoridad de mesa no se dio cuenta, es porque no tuvo una formación suficiente. Esa es una responsabilidad absoluta de la justicia que los designó”, subrayó.

El legislador concluyó que su espacio continuará observando el desarrollo del escrutinio definitivo y que evaluarán presentar un recurso ante una instancia superior.

“Vamos a respetar la decisión del juez en esta etapa, pero no descartamos avanzar por las vías legales que correspondan. Lo importante es que se garantice la transparencia y que se respete la voluntad de los santacruceños”, cerró.