Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Guillermo Polke, presidente de la Federación Económica de Santa Cruz (FESC), fue entrevistado por LU12 AM680 para analizar el debate sobre la nueva reforma laboral en Argentina.

Entrevistado por LU12 AM680 señaló que los posibles cambios “no nos sorprenden”, ya que el Gobierno de Milei “siempre dijo lo que iba a hacer” y este debate “estaba en el libreto libertario que iba a suceder”.

El dirigente económico afirmó que “hay que dar un debate” debido a los altos índices de desocupación e informalidad que padece el país, que “ronda el 40%, más del 40%” de informalidad, lo que es “un montón”, y con alrededor de “2,5 millones de argentinos que están desocupados actualmente”.

Reforma y consumo

Cuestionó el verdadero fin de la “tan mentada reforma laboral”, preguntando si es “para generar más fuentes de trabajo” o “para generar más ganancia a grandes grupos económicos”, algo que “realmente no se dice”.

Desde su perspectiva, “la política tiene que servir para que la gente esté mejor”. Argumentó que si al trabajador se lo hace trabajar “13 horas”, se errará el objetivo. El enfoque, debería ser que “el asalariado gane más, tenga más poder de consumo y pueda gastar en los comercios”, principalmente en las PYMES.

Señaló una contradicción en el debate: “Muchas veces se habla de los feriados largos, la movilización que genera el turismo interno”, lo que se “pondera” por el movimiento económico generado. Sin embargo, si se cambian las reglas y se extienden las jornadas, “no habría este movimiento económico que se generaría en ciertas regiones, porque la gente estaría trabajando, porque no tendría tiempo de poder vacacionar”.

Recordó que, cuando fue candidato a intendente en Río Gallegos, proponía reducir las jornadas de trabajo manteniendo el mismo salario para que la gente pudiera “emprender si tiene” o “capacitarse”, ya que el principal problema hoy es la “caída del consumo” porque a la gente “no le alcanza”. Advirtió que la reforma no viene acompañada de un aumento salarial, y los trabajadores “van a seguir cobrando lo mismo”, “trabajando más” y “fraccionándole las vacaciones”.

La “Industria del Juicio”

Polke no coincidió con la apreciación de que la reforma laboral es necesaria para la llegada de inversiones, ya que el régimen argentino “no es tan diferente” al de países occidentales como “países nórdicos, Alemania o Estados Unidos”. Afirmó que, en épocas pasadas, “el consumo volaba” y las inversiones y empresas extranjeras vinieron y se establecieron, no porque el régimen laboral fuera flexible, sino porque “el nivel de consumo del ciudadano es alto”.

El problema actual, es que “el trabajador gana un salario muy bajo” y está “altamente endeudado con la tarjeta de crédito”, lo que anula el poder adquisitivo.

Por lo tanto, modificar la ley laboral para que trabajen más con el mismo sueldo no va a generar que “venga más gente que se vuelque al consumo, algo que “sinceramente” duda, aunque sí “lo va a ayudar al empleador a evitar ciertas cuestiones”.

El presidente de la FESC admitió que existe la “industria del juicio”, donde “hubo abusos en ciertos sectores de la salud” con la entrega de certificados médicos.

No obstante, aclaró que “no es la generalidad” y que “no es la generalidad tampoco que todos los sectores sindicales son los malos de la película”, ya que existen “muy buenos sectores sindicales” y dirigentes que “entienden esta problemática”, así como “empresarios buenos y empresarios malos”.

La mayor preocupación del sector productivo es que “hoy muchas PYMES están quebradas, están fundidas” y “no pueden seguir sosteniendo los salarios”, lo que desemboca en “demandas judiciales”. Estos juicios “terminan siendo millonarios” y, en muchos casos, los trabajadores “tampoco los cobran” porque se “abultan tanto que resultan siendo impagables”. La solución a este problema es el debate.

Informalidad

Más adelante, criticó que el régimen de 13 horas o la flexibilización tiene que ver con un modelo productivo que hoy no está ocurriendo en Argentina. La demanda de flexibilidad es necesaria “cuando vos estás con producción a full” para poder acomodar las jornadas y cumplir con los clientes, algo que “no está pasando en Argentina”.

Hoy, la industria “está funcionando al 30 a 40% de su capacidad productiva” debido a que “estamos inundados de productos importados” de países como India y China, donde “los regímenes laborales directamente no existen”, lo que está “haciendo pelota la industria nacional”.

Manifestó su preocupación por que los trabajadores terminen siendo “despachantes de estas aplicaciones de entrega rápida de mercadería”, con “cero protección” y “si les pasa algo en la calle, arreglatelas”.

Advirtió que esta tendencia a “blanquear la informalidad” es peligrosa, ya que si “no hay trabajo registrado como tiene que ser, ¿cómo sostenemos después las cajas?” para el sistema jubilatorio, que “hoy ya estamos con problemas”.

Polke concluyó que el debate es “muy complicado” y aunque el Gobierno de La Libertad Avanza “dio un mensaje claro” al decir qué quiere hacer y el pueblo lo eligió, “sí me gustaría que el gobierno convoque a todos y escuche a todos, no solamente a los grandes, sino también a los chicos”