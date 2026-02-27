Con gran afluencia de público, desde este miércoles se está llevando adelante la 93° Exposición Ganadera y la 58° Comercial e Industrial en la Sociedad Rural de Río Gallegos.

Este viernes, el diputado nacional Jairo Guzmán recorrió la exposición, sobre la cual manifestó a La Opinión Austral: “Estoy muy contento de estar en la Rural en una nueva exposición, escuchando a los productores, a los vecinos que también se van acercando. Hay mucha gente”.

Las sesiones extraordinarias del Congreso ha concentrado la agenda política de las últimas semanas con el tratamiento de la modificación de la ley de Glaciares, que obtuvo media sanción y ahora debe ser votada por la Cámara Baja y el Régimen Penal Juvenil, que el Senado aprobó en la tarde de este viernes, además de la Reforma Laboral, que se aprobó en la noche de este viernes.

Sobre los proyectos, el diputado de La Libertad Avanza, expresó: “Estoy muy contento porque dos proyectos ya han pasado por la Cámara Baja. La baja de edad es un avance importantísimo en el tema de seguridad. Sabemos que hay una creciente ola de inseguridad, lo vemos a diario, en manos de menores de edad en un total descontrol, mayormente en ciudades grandes, pero lo estamos viendo en Santa Cruz, hay localidades, donde hay una explosión de inseguridad muy grande, Caleta Olivia, por ejemplo. En Río Gallegos, también se están viendo casos, aunque no son notorios, hay mucha inseguridad creciente”.

En este sentido, apuntó que “la ley busca desanimar a los jóvenes a que cometan delitos. Son delitos gravísimos, hay asesinatos, hay violaciones. La juventud que quiera tomar la decisión de salir a cometer un delito de esos va a tener que entender que va a tener todo el peso de la ley como si fuese un adulto. Para mí, debería ser delito de adulto, pena de adulto”.

Remarcó que el objetivo es “adecuarnos mayormente a lo que tienen otros países que lograron combatir la inseguridad, nosotros estamos en ese proceso“.

“Las condiciones no te hacen delincuente”, marcó y agregó que “el trabajo educativo y el trabajo de prevención lo tienen las provincias, los gobernadores deberían implementar todo todo este tipo de políticas, que no haya incentivos para llegar a la delincuencia y fijarse cuáles son las situaciones particulares que está pasando la juventud hoy en día”.

La semana entrante, referentes de la Libertad Avanza se reunirán en Buenos Aires.

En cuanto a la ley de Glaciares, que con media sanción del Senado ahora deberá ser tratada por Diputados, sostuvo: “Va a darle un dinamismo muy grande a la economía de las provincias que le estaban solicitando. Necesitan tener reglas claras sobre dónde invertir y cómo hacer las inversiones en lugares que hasta ahora no estaban definidos. Además, le da la autonomía a las provincias de poder hacer los estudios de impacto ambiental y de limitar las zonas de glaciares y periglaciares que hasta ahora no teníamos. Es un avance muy grande“.

Por último, sobre la Reforma Laboral, subrayó que “hay un consenso social que está a la vista. El sistema laboral como lo teníamos hasta hoy no contemplaba a ese casi 50% que estaba en negro y no tenía ningún tipo de derecho entonces creo que la ley viene viene a contemplar esta gente y podamos incluirlos dentro de un sistema regulado de trabajo, donde también aporte al sistema previsional que impactará en los recursos que tenga el Estado para repartir con los jubilados”.

Reuniones de LLA

En la noche del domingo y después de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, el presidente Javier Milei encabezará una cena en la Quinta de Olivos, con legisladores, funcionarios y referentes. Al día siguiente, convocado por Karina Milei, referentes de todo el país de LLA se reunirán.

Al respecto, Guzmán mencionó: “Tenemos varias reuniones. Principalmente, tenemos la reunión del comienzo de sesión. Se hizo público tenemos una cena con el presidente y durante la semana creo que tendremos también alguna reunión de índole partidaria, es habitual en nuestro partido”.

Jairo Guzmán y Karina Milei en Buenos Aires.

Asimismo, repasó que si bien ya han tenido una reunión partidaria en lo que va de 2026, en las próximas se definirán “las líneas políticas a seguir para un año tan politizado como este que viene y cómo vamos a trabajar en la construcción de este espacio político que viene creciendo fuertemente en todo el país”.

En Santa Cruz, afirmó: “Estamos muy bien, cada vez estamos mejor. Hay una gran expectativa con respecto a la Libertad Avanza en materia política para la provincia de Santa Cruz. Lo vemos a diario, lo percibo en la calle camino mucho la calle. Estoy muy contento de que la gente, a pesar de la desilusión que hoy tiene con el gobierno provincial y con los gobiernos anteriores, que no proyecta un futuro para la provincia, sí encuentra hoy, gracias a Dios, en La Libertad Avanza esa esperanza para poder resolver muchos problemas que hoy están postergados“.