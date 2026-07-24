El diputado nacional por Santa Cruz Jairo Guzmán (La Libertad Avanza) pidió disculpas públicas luego de la controversia que generaron sus declaraciones durante una entrevista en el programa de streaming “Liebre TV”, donde utilizó el término “autistas” para referirse a dos integrantes del equipo de producción que se encontraban detrás de cámara.

El episodio ocurrió cuando el conductor del ciclo, Luciano Padín, consultó: “¿Hay mate disponible?“. Guzmán respondió: “No es mala idea”, y luego, al observar que dos trabajadores del programa estaban tomando mate por separado, comentó: “Los vi tomando solos y dije: ‘Son autistas los muchachos‘”.

La expresión quedó registrada en la transmisión y rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales, donde recibió críticas por el uso del término en tono humorístico.

El descargo del diputado

Dos días después de la entrevista, el legislador publicó un video en sus redes sociales en el que ofreció disculpas y sostuvo que nunca buscó ofender a las personas con autismo ni a sus familias.

“Buenas noches. Hago este video para pedir públicamente mis sinceras disculpas con todas las personas que hayan sido ofendidas por el chiste que dije en una entrevista hace dos días atrás”, expresó.

En ese sentido, explicó que realizó el comentario “desde mi condición de haber nacido con Asperger” y señaló que el humor fue una herramienta personal para afrontar distintas situaciones a lo largo de su vida.

“El humor ha servido en mi vida para salir adelante. No fue mi intención ofender a nadie”, afirmó Guzmán.

El síndrome de Asperger es una condición que forma parte del espectro autista. Se caracteriza por dificultades en la interacción social, patrones de conducta repetitivos e intereses muy específicos, sin presentar discapacidad intelectual ni retraso en el lenguaje.

La Ley 3820

Asimismo, aprovechó el mensaje para remarcar su compromiso con la agenda vinculada a la discapacidad en Santa Cruz. “Quiero que sepan que trabajo día a día para que podamos transformar esta provincia y que la Ley 3820 se reglamente de una vez por todas. Es una deuda eterna que tenemos con los padres, con hijos con discapacidad, y que se haga un censo real con la cantidad de personas con diferentes discapacidades que tenemos en nuestra provincia”, sostuvo.

La Ley Provincial N° 3820 creó en Santa Cruz el Sistema de Promoción y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad, con un enfoque basado en los derechos humanos y orientado a garantizar la inclusión plena de las personas con discapacidad.

Sin embargo, distintos sectores vinculados a la temática vienen reclamando desde hace tiempo su efectiva reglamentación e implementación. Tal como informó oportunamente La Opinión Austral, organizaciones de familiares, instituciones y referentes del área han insistido en la necesidad de avanzar con la aplicación integral de la norma, considerada una deuda pendiente en materia de políticas públicas para el sector.