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Los trabajadores despedidos tras el cierre de Carrefour Market en Río Gallegos volvieron a movilizarse este viernes en defensa de sus fuentes laborales y depositaron sus expectativas en una posible conciliación obligatoria que permita frenar los despidos y abrir una instancia formal de negociación con la empresa.

Luego de mantener una reunión con el secretario de Estado de Trabajo de Santa Cruz, Javier Aravena, un grupo de empleados aseguró que el funcionario les informó que, si durante la jornada no existen avances en las conversaciones que mantiene el Sindicato de Empleados de Comercio con Carrefour, el Ministerio de Trabajo podría dictar la conciliación obligatoria.

La posibilidad representa un nuevo escenario para más de 30 familias afectadas por el cierre de la sucursal, ya que permitiría discutir la continuidad laboral de los trabajadores antes que las indemnizaciones.

“Queremos pelear por los puestos de trabajo” Gustavo Nauto, despedido del supermercado Carrefour

A la salida del encuentro con el funcionario provincial, Gustavo Nauto, uno de los trabajadores despedidos y vocero del grupo, explicó que el Ministerio continuará monitoreando las negociaciones entre el sindicato y la empresa.

“Acabamos de salir de una reunión con el subsecretario Aravena, donde nos puso al tanto de qué acciones están tomando. Hoy se van a volver a comunicar con el sindicato y con la empresa para ver qué avances hubo o no en la negociación. Y por lo que nos dijo, si no hay ningún avance, hoy estarían dictando la conciliación obligatoria“.

Para los trabajadores, esa medida modificaría el escenario del conflicto. “Para nosotros eso es algo muy importante porque nos pararía en otra posición para poder pelear la reubicación, porque nosotros queremos pelear por los puestos de trabajo. No queremos resignarnos a solamente discutir una indemnización“.

El empleado sostuvo que existen condiciones para que la empresa reubique al personal. “Creemos que estamos en condiciones porque hay otro local abierto, porque el número de empleos no somos tantos y porque aparte somos muy buenos empleados. Entonces, creemos que están en condiciones de poder reubicarnos”.

Esperan participar de la negociación

Uno de los planteos realizados por los despedidos es que puedan formar parte de las conversaciones que hasta ahora mantienen únicamente el sindicato y la empresa. “Nosotros, como despedidos concretamente, no estamos enterados de qué se está negociando ahí. Entonces, queremos que sea el Ministerio el que también genere el espacio para que se dé la conciliación, se dé la negociación. Y en esa negociación nosotros estar presentes también”.

Los despedidos del supermercado Carrefour fueron recibidos por el secretario de Trabajo, Javier Aravena. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Hasta el momento, según afirmó Nauto, los trabajadores no recibieron información directa del Sindicato de Empleados de Comercio sobre el estado de las gestiones. “No, hasta ahora no. Nosotros igual, si llega a haber alguna instancia de negociación, pedimos estar presentes nosotros concretamente, los despedidos, o algún representante de los despedidos”.

Son 30 empleados de Carrefour y cuatro o cinco estaban por jubilarse

El vocero explicó que en el local trabajaban alrededor de 40 personas, aunque aclaró que diez pertenecían a empresas tercerizadas.

“El número total del local son 40. Lo que pasa que de esos 40 hay 10 que son tercerizados, que son de otras empresas, que son de verdulería, limpieza y seguridad. Entonces, empleados de Carrefour somos alrededor de 30”.

FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

También reveló que entre los despedidos existen trabajadores que estaban próximos a acceder a la jubilación. “Había un grupo de compañeras como Carmen que estaban a punto de jubilarse o que les faltaban muy poquitos meses. Teníamos dentro del local un grupo de cuatro o cinco compañeros que ya estaban prácticamente a punto de jubilarse.”

Del impacto inicial a la esperanza

Nauto describió el fuerte impacto emocional que provocó el cierre inesperado del supermercado. “El miércoles, cuando nos echaron, parecía que nos habían fusilado. Estábamos muertos en vida. No teníamos reacción”.

Sin embargo, aseguró que con el paso de las horas comenzaron a organizarse para intentar revertir la situación. “El jueves empezamos a charlar entre nosotros y a ver qué se puede hacer, cómo podemos hacerlo. Hoy estamos en otra situación porque se abre una puerta, se abre una ventana, una esperanza. Nosotros queremos pelear por los puestos de trabajo.”

En ese sentido, dejó un mensaje dirigido a otros trabajadores. “No hay que darse vencido nunca. Siempre hay que apostar a la organización, a la unidad, a la solidaridad porque eso es lo que nos hace fuertes los trabajadores. Es lo único que nos hace fuertes los trabajadores”.

Críticas al Sindicato de Empleados de Comercio

Durante la rueda de prensa, los trabajadores reconocieron que Claudio Silva mantiene negociaciones con Carrefour, pero cuestionaron la falta de información hacia los despedidos.

“Del sindicato del señor Silva, el Sindicato de Empleados de Comercio, nosotros hasta ahora solamente lo único que hemos recibido fueron promesas. Veremos si eso se concreta en algo. No somos ingenuos, pero tampoco nos vamos a poner en contra. Vamos a ver qué sale”.

En paralelo, destacaron el acompañamiento recibido por otras organizaciones sindicales. “El respaldo más fuerte que hemos tenido nosotros ha sido de otros gremios, del frente gremial, de ADOSAC, de ATE, SOEM, que se han pronunciado muy correctamente y la verdad que les agradecemos un montón. Ellos han tomado acciones concretas para defendernos.”

La postura del gremio: preservar la mayor cantidad de puestos posibles

Las declaraciones de los trabajadores llegan mientras el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Claudio Silva, confirmó que el cierre del Carrefour Market dejará despidos, aunque aseguró que el gremio trabaja para reducir su impacto.

En declaraciones a radio LU12 AM680 de Río Gallegos, el dirigente sostuvo que la prioridad es conseguir la reubicación de parte del personal. “Estamos planteando a ver si podemos, no te voy a decir que van a ser todos, pero por lo menos una parte de los trabajadores que están ahí no pierdan la posibilidad de seguir trabajando.”

También reconoció que difícilmente puedan conservarse todos los empleos. “Calculo que vamos a lograr que eso pase. Repito, no la totalidad, pero por lo menos tratar de salvar lo más que se pueda.”

Silva explicó que la empresa justificó el cierre por problemas de rentabilidad del formato Market y remarcó que para el sindicato el objetivo principal no es la indemnización. “Yo no te hablo de la indemnización, te hablo de lo que a mí me parece más importante, que es ver la posibilidad de salvar algunos puestos. Lo importante en la vida es tener el trabajo.”

El Gobierno ratificó que evalúa dictar la conciliación obligatoria

La posibilidad de una conciliación obligatoria ya había sido anticipada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Cruz.

En un comunicado difundido el jueves, la cartera informó que mantiene un seguimiento permanente del conflicto y acompaña las gestiones junto al Sindicato de Empleados de Comercio para intentar preservar las fuentes laborales.

El Gobierno provincial indicó que Javier Aravena mantiene contacto permanente con el gremio y que continúa evaluando la evolución del conflicto. Además, confirmó que, si las negociaciones no prosperan, la autoridad laboral podrá disponer las herramientas previstas por la legislación vigente, entre ellas la conciliación obligatoria.

Desde el Ministerio remarcaron que la prioridad es “acompañar todas las instancias que favorezcan una solución consensuada y proteger las fuentes de trabajo”, al tiempo que recordaron que el cierre de la sucursal de Río Gallegos forma parte del proceso de reorganización nacional que Carrefour viene desarrollando en distintas provincias.

Mientras tanto, los trabajadores permanecen atentos a la definición que pueda adoptar la autoridad laboral durante las próximas horas. Si finalmente se dicta la conciliación obligatoria, se abrirá una nueva instancia para intentar preservar los puestos de trabajo y evitar que el cierre de Carrefour Market termine con el despido definitivo de los empleados de la sucursal de Río Gallegos.