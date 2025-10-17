Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco del ciclo Camino a las Urnas que emite LU12 AM680 de Río Gallegos, Jairo Guzmán, referente de La Libertad Avanza en Santa Cruz y candidato a diputado nacional, analizó el tramo final de la campaña y los desafíos que enfrenta el espacio libertario en la provincia.

“Pasa factura el hecho de involucrarse en la política, es parte del compromiso que uno asumió al dar este paso”, dijo Guzmán, reconociendo el cansancio de los últimos días de recorrida. “Vengo de la inexperiencia en la parte política, porque es la primera vez que participo en política. Es un espacio completamente nuevo. Es un lugar raro, resbaloso. Es una selva de todos contra todos”, agregó, aludiendo a las tensiones propias del ámbito electoral.

A pesar de ello, remarcó que su objetivo es claro: “Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para poder llegarle a la gente y explicarle la necesidad de que el modelo del gobierno nacional se logre llevar a cabo. Sin un Congreso que acompañe las medidas del presidente Javier Milei, va a ser muy difícil que la provincia de Santa Cruz pueda despegar”.

Durante la entrevista en LU12 AM680 de Río Gallegos, Guzmán destacó que La Libertad Avanza en Santa Cruz está integrada por ciudadanos sin antecedentes en la política tradicional. “Somos un espacio que representa ese cambio que no ha tenido representación nunca en la historia de la provincia. Nuestra lista está compuesta por gente del sector privado, que nunca tuvo nada que ver con lo público ni con la política”, subrayó.

En ese sentido, sostuvo que su participación tiene una motivación genuina: “Quizás a mí me toca dar la cara por mucha gente que ha estado en la política y no ha hecho absolutamente nada. Uno se involucra para plantear algo distinto”.

“Necesitamos legisladores que conozcan el trabajo, no la burocracia”

Consultado sobre las críticas a su inexperiencia, Guzmán respondió con firmeza: “Acá no están votando a alguien que necesite conocer el Estado. Estamos votando gente que va a hacer leyes, que van a regir el crecimiento económico del país. Para eso necesitamos gente que conozca el sector privado, no el Estado”. “Por gente que conoce tanto el Estado tenemos un Estado elefanteásico que destruyó el sector privado y nos hizo dependientes. Hoy tenemos una provincia con santacruceños completamente sumidos en la pobreza”, expresó.

El candidato libertario también apeló a su historia personal para explicar su mirada: “Arranqué a los catorce años trabajando, haciendo la casa con mis viejos, pegando ladrillos. Estudié, invertí, crecí, fui empleador. Conozco la realidad de Santa Cruz, no me la pueden venir a contar”.

“La gente eligió no volver atrás”

Al analizar la coyuntura económica y política nacional, Guzmán respaldó las políticas del presidente Milei. “ La gente sabe que venimos de un desmanejo muy grande y quieren seguir apoyando las políticas del presidente. Encontraron un político que por primera vez no les mintió”, afirmó.

“Lo que tenemos hoy es un país que sabe que no puede volver atrás. Además, hay un contexto mundial que acompaña al gobierno de Javier Milei. El apoyo de Donald Trump muestra que al mundo le conviene una Argentina exitosa”, sostuvo, marcando una lectura geopolítica del momento.

Guzmán insistió en la necesidad de fortalecer el bloque oficialista en el Congreso: “La confianza no se hace con palabras, la confianza se escribe en papel y se documenta como ley. Si no tenemos un Congreso que acompañe, no podemos sacar una sola ley porque nos ponen mil trabas”, explicó.

“Santa Cruz hoy no tiene ni un solo diputado que piense en la economía de la provincia. Todos van a rosquear, a tomar café, pero los resultados no están. A veces votamos por la cara o la sonrisa, pero esos caminos del medio no llevan a ningún lado”, cuestionó.

“La ley 90/10 es demagogia pura”

Sobre la reciente Ley 90/10 aprobada en Santa Cruz, el candidato fue contundente: “Ahí los políticos hicieron demagogia pura, demostrando que no conocen absolutamente nada del sector privado. Dicen que es en beneficio de la mano de obra local, pero Santa Cruz no tiene mano de obra calificada. Es jugar con la ilusión de la gente”, criticó. También apuntó contra las políticas provinciales que, según él, “no incentivan la inversión y ponen más trabas a quienes quieren venir a generar trabajo en la provincia”.

Cerca del cierre de la entrevista, Guzmán apeló al voto de confianza del electorado santacruceño: “Esta es una oportunidad histórica para que Santa Cruz deje el modelo que la empobreció. Aspiro a una provincia donde el límite lo pongamos los que trabajamos, no el Estado”.

“El problema no somos los santacruceños, son los políticos que nos gobernaron hasta ahora. Apoyemos a un gobierno que impulsa un cambio histórico, que nunca le mintió a la gente. Todo lo que no sea colaborar con ese cambio termina fortaleciendo al kirchnerismo y a un modelo que solo busca enriquecerse a costa del pueblo”, concluyó.