En una ceremonia que tuvo lugar este jueves por la tarde, en las instalaciones de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), fue puesto en funciones su nuevo titular, Jorge Avendaño. Según indicaron desde el Gobierno de Santa Cruz, “el organismo al igual que el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), y la Administración General de Vialidad Provincia, queda a cargo de un trabajador con gran trayectoria y carrera en su ámbito laboral”.

Al respecto, el flamante funcionario indicó que es “un trabajador más de la empresa que ha estado 27 años aquí ocupando cargos importantes”. En ese sentido, destacó que llegó a ser gerente en tres oportunidades consecutivas: “Conozco la empresa en todo su territorio provincial porque la he recorrido y trabajado en cada distrito en su momento”.

“El gobernador, Claudio Vidal me ha honrado, confiando en mí con el nombramiento que me hizo y voy a responder con el trabajo y el esfuerzo no solamente mío sino con todo un equipo de trabajo ya que esa es la idea, tanto de trabajar en equipo como mejorando el servicio. Esta empresa tiene mucho para dar y en eso estamos”, manifestó.

El presidente de SPSE comentó los ejes de trabajo que llevarán de aquí en adelante. “Los ejes van a ser, por cada ítem de trabajo, energía; saneamiento; tensión al público; la cobranza; puntualizar en esos temas para ir mejorando porque sabemos que tenemos algunos inconvenientes, pero todo es solucionable, se puede mejorar. Lo único que les puedo decir es que prometemos trabajo y esfuerzo para llevar la empresa adelante”.

“El primer mandatario santacruceño lo que me encargó fue que mejoremos la empresa, llevarla a estándares de funcionamiento normal de una empresa de servicios, eso requiere que mejoremos en cada detalle, en cada puesto de trabajo y eso es lo que vamos a dar y demostrar que realmente se puede”, expresó.

Por otra parte, el jefe de Gabinete, Daniel Álvarez, señaló: “Todo esto tiene que ver con marcar esta impronta de devolverle a todos los organismos, entes del Estado el sentido de pertenencia que quizás en los últimos años por decisiones de administración política y administrativa se colocaban a los puestos de decisión a los cargos políticos. Nuestra impronta guiada por el gobernador de la provincia es darle prioridad a la gente de carrera; a quienes conocen las aéreas como así también con experiencia y que cumple con un perfil de honestidad y transparencia”.

Por último, Álvarez agregó que “seguramente de la mano de Jorge Avendaño se potenciará la empresa y se van a ver resultados sumamente positivos en el mediano plazo”.

Este jueves, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, informó a través de sus redes sociales la designación de Jorge Luis Avendaño como nuevo presidente de SPSE. El mandatario provincial se reunió esta mañana con el flamante funcionario, junto al jefe de Gabinete, Daniel Álvarez y el ministro de Gobierno, Pedro Luxen.

Avendaño, de 68 años de edad, es Maestro Mayor de Obras y Técnico Superior en Administración Económica y Financiera. Además, es trabajador de SPSE, donde ocupó distintos cargos de gestión: fue Gerente Provincial de Saneamiento desde 1993 hasta el año 2000; posteriormente fue Gerente Provincial de Control de Gestión hasta el año 2004; después pasó a la Gerencia Provincial Comercial, cargo que ocupó hasta el año 2009.

En ese contexto, Claudio Vidal expresó sentir “un gran orgullo al designar a Jorge Avendaño porque se trata de alguien que se formó, estudió durante toda la vida, nunca se conformó y siempre intentó superarse”.

Por otro lado, dijo que "ese es el ejemplo de los trabajadores que queremos para el Estado, comprometidos, capacitados, con ganas de crecer, honrados, y que asuman su rol, cualquiera sea el que les toque, como el más alto honor de sus vidas. Trabajar para el Estado es servir al pueblo, y atender sus necesidades."