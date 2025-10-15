Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Jorge Cruz nació un 2 de abril en Río Gallegos, tiene 58 años, en el corazón del barrio APAP. Hijo de Margarita y Severiano, a quienes perdió a muy corta edad. “Perdí a mis padres siendo muy joven, pero su ejemplo me marcó para siempre: me dejaron como herencia el valor del trabajo, la honestidad y el compromiso con los demás”.

Estudio en la Primaria N° 38 de la capital provincial. Ya de adulto, entró a trabajar como cadetes en biblioteca de la Cámara de Diputados. Desde muy joven fue militante de la Unión Cívica Radical. En la década de los 80’, Jorge integró la banda municipal San Juan Bosco, en momentos en los que gobernaba Ángela Sureda.

Su primer cargo político llegaría en la época del intendente “Freddy” Martínez; en ese entonces fue jefe de departamentos de Juntas Vecinales. Más tarde se postularía como concejal en el período 1999 a 2003.

Un poco después alcanzaría otro cargo electo, nada menos que diputado provincial entre el 2007 y el 2011. Fue secretario de Gobierno en la gestión de Roberto Giubetich, aunque su paso fue más bien fugaz.

Durante su paso como concejal y diputado provincial presentó más de 500 proyectos de ley y ordenanzas, entre los más destacados, la Ley de Huellas Genéticas Digitalizadas.

Con los años conformó un lineamiento interno dentro de la UCR denominado “Proyecto Alternativo”. Sin embargo, con las grandes fracturas y disidencias dentro de esa fuerza, decidió convertir a “Proyecto Alternativo” en un partido provincial. “No tengo jefe, mi compromiso es con la gente de Santa Cruz”, indicó recientemente. “Nos da autonomía para representar a la gente como corresponde, sin que nos pongan a dedo”, agregó.

Hoy es padre de tres hijos varones (Severiano, Solano y Constantino) y es abuelo de León. Hace varios años tiene una inmobiliaria. Actualmente está en pareja. Reconocido hincha de Independiente.

Se le suele escuchar decir que es el candidato más preparado para llegar al Congreso de la Nación. Y una característica infaltable en todas sus elecciones, el escritorio donde recibe las inquietudes de la gente.

En la boleta de Proyecto Alternativo está secundado por Johana Busto y Mario Lozano.

Johana Busto

Nació en Río Gallegos, es madre de 2 hijas. Johana es empleada municipal desde el 2006. Del 2008 hasta hace unos meses se desempeñó como inspectora de bromatología; actualmente está empleada del teatro municipal Héctor Marinero.

Además, es estudiante de abogacía en la UNLP (Universidad Nacional de La Plata), carrera que confiesa que se ha hecho larga, puesto que debe viajar hasta la ciudad de La Plata a rendir.

Johana Busto, segunda en la lista de Proyecto Alternativo.

También tiene una empresa que se llama OONEXA (gestoría de alianzas estratégicas), se encarga de armar y presentar proyectos, privados, gubernamentales, sociales, culturales, etc. Promoción de bienes y servicios y apoyo a empresas.

Como hobbie, le gusta bailar flamenco, juega al ajedrez, e hizo teatro, inclusive, participó de la película “Miss Carbón” que se filmó en la localidad de Rio Turbio.

Fue la primera presidente mujer de la juventud radical de Río Gallegos periodo 2009-2011. En 2013 participó también de las elecciones a diputado nacional con Facundo Prades y Jorge Cruz. Es hincha de Estudiantes de La Plata.