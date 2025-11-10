José Lludgar: “Entre todos, especialmente los gobernadores y los gremios, estamos acompañando el proceso para eliminar las retenciones al petróleo” El secretario general de Petroleros Jerárquicos celebró la cesión de áreas de YPF a Fomicruz y respaldó la propuesta de los gobernadores patagónicos para reducir las regalías y eliminar las retenciones a las exportaciones de crudo. “Es la oportunidad de reactivar la Cuenca del Golfo San Jorge y garantizar empleo e inversión en Santa Cruz”, afirmó.

José Lludgar, secretario general del Sindicato de Petroleros Jerárquicos, dialogó con La Opinión Austral luego de que Fomicruz SE, la empresa minera estatal de Santa Cruz, firmara el contrato de cesión de las diez áreas que YPF transfirió en la Cuenca del Golfo San Jorge.

El dirigente expresó su optimismo ante esta operación que reanuda la actividad en el Franco Norte santacruceño, una zona clave para la producción energética provincial. “Las expectativas son muchas porque hay familias y trabajadores que esperaban esta oportunidad. Vemos que hace tiempo YPF bajó la inversión en la provincia, y esta cesión abre un nuevo ciclo con empresas más pequeñas pero con potencial para desarrollar yacimientos maduros”, destacó Lludgar.

Para Lludgar, el proceso que vive Santa Cruz con Fomicruz representa un punto de inflexión en la política energética nacional. “Este es el proyecto más importante del país. Nos están mirando desde todos lados, y creo que esta es la oportunidad que tenemos los santacruceños para demostrar que podemos atraer inversión y garantizar sustentabilidad para los trabajadores”, aseguró.

El gremialista señaló que la llegada de nuevas empresas locales e internacionales puede consolidar la producción y diversificar la matriz energética de la provincia.

Lludgar sobre la baja de retenciones: “Ya cedimos parte de nuestras regalías para sostener la actividad”

El dirigente sindical también se refirió a la propuesta que impulsan los gobernadores Claudio Vidal, de Santa Cruz, e Ignacio “Nacho” Torres, de Chubut, quienes pidieron al Gobierno Nacional eliminar las retenciones a las exportaciones de petróleo, actualmente del 8%.

“No fuimos a extorsionar, sino a exponer que las provincias ya cedieron parte de sus regalías para incentivar la inversión. Los gremios también hicimos nuestro aporte con acuerdos previsionales para sostener la actividad. Ahora le toca a Nación acompañar”, explicó Lludgar.

El secretario general remarcó que esta medida abriría nuevas oportunidades para la exportación y permitiría fortalecer la producción interna. “Eliminar las retenciones nos abre la posibilidad al mundo, para sostener la producción y exportar. Hay que buscar otras alternativas que garanticen competitividad y empleo”, subrayó.

El pasado 30 de octubre, los gobernadores de Chubut y Santa Cruz mantuvieron una reunión en la Casa Rosada con el ministro de Economía, Luis Caputo, y los hasta entonces Jefe de Gabinete y Ministro del Interior, Guillermo Francos y Lisandro Catalán, respectivamente. Allí plantearon la necesidad de reducir o eliminar los derechos de exportación al crudo convencional, junto a intendentes, empresarios y representantes de los gremios petroleros.

Allí Torres destacó que las operadoras se comprometieron a reinvertir todo el ahorro fiscal en la Cuenca del Golfo San Jorge. “Pretendemos eliminar las retenciones al crudo convencional. Sería la primera vez que hay una baja real de regalías y que los gremios y el sector público acordamos un esquema competitivo para producir más”, sostuvo el mandatario chubutense.

Producción y empleo, los ejes de la recuperación

Lludgar valoró el trabajo conjunto entre provincias productoras y resaltó el modelo de Santa Cruz en materia de remediación ambiental y gestión de cuencas maduras.

“La provincia de Santa Cruz viene haciendo un trabajo importante en remediación. Tenemos que ponernos de acuerdo con Chubut y seguir traccionando juntos, porque la única manera de sostener la actividad es uniendo esfuerzos”, afirmó.

El dirigente insistió en que el objetivo central es sostener el empleo y garantizar recursos para las provincias. “Lo que buscamos es trabajo genuino, inversión y desarrollo local. Las empresas que invierten necesitan previsibilidad, y esta medida puede ser la llave para lograrlo”, concluyó.

Qué significan las retenciones petroleras

Las retenciones son un tributo que el Estado Nacional cobra a las empresas por exportar petróleo al exterior. Actualmente rondan el 8% del valor exportado.

Reducirlas o eliminarlas —según el proyecto que impulsan los gobernadores patagónicos— incrementaría la rentabilidad de las operadoras, permitiendo redireccionar esos fondos a nuevas inversiones locales auditadas por las provincias.

En la actualidad, Chubut exporta alrededor del 30% de su crudo principalmente a países como Arabia Saudita y Omán, mientras que en Santa Cruz la empresa CGC es una de las que tiene cupo exportador. De concretarse la medida, los beneficios económicos se concentrarían en la región, potenciando el desarrollo energético del sur argentino.