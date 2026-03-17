Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de las reuniones de comisión realizadas en la Cámara de Diputados de la Nación, el legislador del bloque Por Santa Cruz, José Luis Garrido, fue electo y asumió como titular de la comisión de Industria de la Cámara baja.

La reunión constitutiva fue realizada este martes a las 14:00 horas, convocada por el jefe administrativo del a comisión, Iván Abrego.

José Luis Garrido, flamante presidente de la comisión de Industria, junto al jefe administrativo de dicha comisión, Iván Abrego.

Durante la audiencia, Carlos García, diputado de La Libertad Avanza fue designado como vicepresidente primero, y Mario Roberto Manrique (Unión por la Patria), como vicepresidente segundo.

Desde Por Santa Cruz subrayaron que se dio “en el marco de los acuerdos alcanzados con los distintos bloques representantes de las fuerzas políticas” y que la designación de Garrido “va a representar un compromiso compartido con el fortalecimiento del sector industrial argentino, la promoción de desarrollo productivo provincial y la búsqueda de consensos que impulsen la innovación y la competitividad”.

Leé más notas de La Opinión Austral