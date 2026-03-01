Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El diputado nacional José Luis Garrido, estuvo en Río Gallegos en la apertura de Sesiones de la Cámara de Diputados acompañando también la asunción de Pedro Luxen como Jefe de Gabinete de Santa Cruz.

En este marco, La Opinión Austral dialogó con el diputado en donde aseguró que las decisiones tomadas en el Congreso estuvieron siempre enmarcadas en instancias de diálogo y negociación entre el gobierno provincial y el nacional.

Garrido explicó que Santa Cruz atraviesa un escenario complejo. “Tenemos un déficit muy importante. Necesitamos recuperar ese aporte que hacía Nación como fondo compensador, el tema de las represas, en su momento tratar de generar una ayuda para pagar aguinaldos y una deuda que tiene la Nación con Vialidad Provincial. Son un montón de cuestiones que están entrelazadas y que, a la hora de tomar una decisión, ponemos arriba de la mesa siempre un marco de negociación”, detalló.

Respecto a la apertura de sesiones en Santa Cruz, Garrido sostuvo que es importante acompañar al gobernador Claudio Vidal, y también a Pedro Luxen, que asumió como Jefe de Gabinete.

En relación a esta nueva etapa política, manifestó: “Fui muy crítico en la gestión anterior de la Jefatura de Gabinete y en las cuestiones de campaña. Luxen le puede dar una dinámica y más volumen político a la gestión de Vidal, y hoy que le toca asumir la responsabilidad no podía mirar para el costado, cuando me tocó participar de distintas charlas para que llegue este momento”.

También señaló que es importante que Luxen tenga “una gestión de puertas abiertas con todos los entes gremiales, sindicales y con distintos municipios”, remarcando que es fundamental “un diálogo franco y abierto, poniendo en contexto la situación que está atravesando la provincia, porque no es ajena a los problemas que hay en Nación”.

Esta nueva incorporación al gobierno provincial “le dará más volumen político en forma interna a la gestión, permitiendo al gobernador abocarse a otras cuestiones para poder canalizar algunas inversiones importantes. Ya hizo anuncios en Perito Moreno y espero que siga por esta senda”.

“Creo que poder agilizar y darle más ritmo y terminar con la burocracia del Estado que estuvo lento estos dos años será importante. Esa impronta será clave que Luxen la tome como desafío y por eso vinimos a acompañar. Es del espacio SER, es un amigo”, afirmó.

A nivel nacional

En cuanto a la agenda nacional, Garrido indicó que “estamos citados hoy a las 20 horas y luego estamos invitados a una cena en la Quinta de Olivos con algunos legisladores y los diputados dialoguistas”.

Sobre las sesiones extraordinarias impulsadas por el presidente Javier Milei durante febrero para tratar leyes como la reforma laboral, la modificación a la Ley de Glaciares y el Régimen Penal Juvenil, Garrido expresó: “Algunos dicen que son cuestiones que trajeron descontento y otros estarán contentos, es parte de la dinámica y la política. Cuando tuve que avanzar y dar quórum en leyes importantes, a las 24 horas se destrabó el tema de las represas”.

Y añadió: “Cuando uno toma una decisión debe ir acompañada por una medida que beneficie o fortalezca la gobernabilidad en Santa Cruz y también a nivel nacional. Los dos primeros años me mantuve callado con respecto a este tipo de cuestiones. Algunas votaciones fueron polémicas; lo único que hacía mención es que las cuestiones ideológicas deben estar metidas en el bolsillo”.

“Cada vez que hemos emitido opinión o un voto lo hicimos a través de acuerdos o negociaciones que permitan avanzar en un diálogo vínculo entre el gobierno provincial y nacional para poder destrabar cuestiones que son importantes para los santacruceños”, subrayó.

En cuanto a la reforma laboral, detalló: “La reforma laboral alcanza al 30% de los trabajadores activos de la provincia de Santa Cruz. Inclusive, a algunos les afectará y a otros no, porque si están vigentes los convenios de trabajo no les pega de lleno. Segundo, el 38% de los santacruceños están desocupados, subocupados o en búsqueda de una mejor alternativa laboral”.

“Entonces, a la hora de votar, entre una alternativa que le brinda a las empresas beneficios de reducciones fiscales y reducciones de aportes patronales, y brindar la posibilidad a una empresa de generar un trabajo y que un trabajador tenga una oportunidad, el 38% está a la expectativa”, sostuvo.

Además, aseguró que esta ley no afecta a los trabajadores nacionales, provinciales, municipales, legislativos y judiciales. “Esta cuestión marketinera que ha hecho el kirchnerismo como bandera, algunos la verán y podrán tener la interpretación de que esto es un desastre y que nadie está de acuerdo. El resultado de la Cámara fue por mayoría. ¿De dónde sacaron los votos que permitieron que la ley salga? Las verdades son relativas”, apuntó.

Finalmente, se refirió al sistema previsional. “Hay un tema que es el famoso aporte del 3%, un sistema muy similar al que tiene la UOCRA, que es como un fondo de desempleo. Ese aporte deja de ingresar al ANSES, es un tema delicado. Creo que el gobierno nacional va a avanzar en la cuestión previsional y en ese contexto habrá una discusión muy delicada”.

Y añadió: “No es ajeno que el ANSES está desfinanciado, es deficitario. La mayoría de los que cobran aportes o beneficios a nivel nacional, la mitad está percibiendo sin haber hecho la totalidad de los aportes. En un sistema previsional donde la mayoría cobra pero no aportó, hay que rediscutir algunas cuestiones que hacen al espíritu de las cajas previsionales, que es un sistema solidario”, y advirtió: “No sé si esta discusión llegará a Santa Cruz. La Caja de Previsión es deficitaria y tenemos un déficit importante que lo cubren las arcas del Estado. A medida que pasa el tiempo, el déficit no se está achicando. Más allá de las cuestiones de coyuntura, los santacruceños tenemos que pensar cómo vamos a resolver este tema. En algún momento va a colapsar, lo sabemos todos, y en algún momento lo tendremos que discutir”.