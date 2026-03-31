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En una presentación formal ante el Ministerio de Economía de la Nación y la Dirección Nacional de Vialidad, el senador nacional por Santa Cruz, José María Carambia, reclamó la habilitación parcial de sectores ya ejecutados de la Autovía de la Ruta Nacional N°3, en el tramo que une Caleta Olivia con Comodoro Rivadavia.

De acuerdo a la información a la que accedió La Opinión Austral, la iniciativa apunta a dar una respuesta inmediata a los problemas de transitabilidad en ese corredor clave de la Patagonia, donde —según planteó— el deterioro de la calzada incrementa los riesgos para quienes circulan.

“Que se evalúe con carácter urgente la habilitación parcial de los tramos ya ejecutados”, solicitó el legislador en ambos textos dirigidos al ministro de Economía, Luis Caputo, y al titular de Vialidad Nacional, Marcelo Jorge Campoy.

Un corredor clave con problemas estructurales

En su planteo, Carambia remarcó la importancia estratégica de la Ruta 3 tanto en lo productivo como en lo social, aunque advirtió que el estado actual del tramo presenta fallas significativas.

“La Ruta Nacional 3 constituye un corredor estratégico para la Patagonia”, sostuvo, al tiempo que alertó que el sector mencionado “presenta deterioros significativos que incrementan el riesgo vial y han sido escenario de numerosos siniestros”.

Tramos avanzados sin habilitar

El senador indicó que existen sectores ya construidos bajo formato de autovía que aún no fueron habilitados formalmente, pese a que podrían ser utilizados tras una verificación técnica.

En ese sentido, planteó que “podrían, previa verificación técnica correspondiente, ser habilitados para circulación”, lo que permitiría “mejorar las condiciones de seguridad vial, reducir riesgos de accidentes y optimizar la conectividad regional”. Además, consideró que la medida daría respuesta a un reclamo histórico de la comunidad de la zona.

Pedido de mantenimiento urgente

Junto con la habilitación parcial, también solicitó intervenciones inmediatas sobre la traza actual, debido al avanzado deterioro del asfalto.

“El avanzado estado de degradación de la carpeta asfáltica existente exige una intervención inmediata”, advirtió, al remarcar la necesidad de garantizar condiciones mínimas de circulación y resguardar la integridad física de los usuarios.

Por último, planteó que, ante las dificultades presupuestarias que podrían demorar la obra completa, avanzar con estas acciones representa “una medida razonable, técnicamente viable y socialmente necesaria”, y pidió que se informe la factibilidad de implementación junto con un cronograma de reparaciones.