Juan Carlos Berasaluce, nuevo presidente de Distrigas, diálogo con LU12 AM680 y anunció que su gestión continuará con la política de avance del gobernador Claudio Vidal, enfocándose en la “extensión de la empresa” hacia todas las localidades con sucursales.

El exintegrante del equipo de Fomicruz S.E fue convocado para esta nueva etapa con el objetivo de impulsar las obras de infraestructura de gas en toda la provincia que ya se llevaban adelante bajo la presidencia de Marcelo de la Torre, hoy al frente del IDUV.

Obras

El flamante presidente detalló que la empresa ya tiene distintas etapas en curso dentro del Plan Gas. Específicamente, se está trabajando en los barrios Virgen del Valle y Servicios Públicos, así como en el Bicentenario y el 22 de Septiembre. La meta de la gestión es “seguir avanzando” en todas estas etapas para “llegar antes del invierno lo más avanzado posible”.

Berasaluce

Identificó una problemática central que genera atrasos en la ejecución de obras: la falta de coordinación con otras entidades. Señaló que queda un número de zonas en las cuales el avance debe seguir “consensuando”, ya que la planificación de nuevos barrios o viviendas por parte de otras entidades no siempre va en conjunto con el desarrollo de Distrigas. Enfatizó que la empresa debe estar “más en conjunto con lo que se planifican” para no tener atrasos y poder “planificar eso conjuntamente”.

Los operarios de la empresa Distrigas en el lugar de la obra, b° 22 de Septiembre.

En cuanto a la provisión de materiales, indicó que el relevamiento está en curso y que ya hay procesos de “adquisición de materiales”.

La empresa está “recibiendo materiales” no solo en la zona de Río Gallegos, sino en distintas sucursales, buscando “autogestionar el avance de las obras”. El objetivo es cumplir con todo y “llegar en tiempo y forma”, por lo cual, en caso de no alcanzar los tiempos previstos, se solicitarán algunas obras.

Recorrida

Para planificar la expansión a futuro, anunció que la próxima semana estará realizando una “recorrida por todas las sucursales de la provincia”.

Anticipó que se reunirá con los intendentes de las localidades del interior para ver y planificar los “desarrollos que van a tener a futuro”.

De esta manera, al contar con la planificación municipal, Distrigas podrá “ir proyectando” y viendo la forma de “abastecernos de los materiales para poder construir las obras necesarias”.

El objetivo final es “cubrir la necesidad” de la gente y que todos “podamos tener un buen invierno y llegar con gas a todos los domicilios donde se necesita”. El presidente de la empresa estatal también se refirió a la necesidad de asistir a la gente que realmente lo necesita, no solo al sector industrial, por lo que trabajarán en conjunto con otros entes que están solicitando este servicio.