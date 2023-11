Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La vocal por los pasivos de la Caja de Previsión Social (CPS), Viviana Carabajal, dio a conocer este jueves que se terminará el descuento del Aporte Solidario, aplicado desde 2011 como parte de la reforma jubilatoria en Santa Cruz.

Tras un encuentro que mantuvo con la gobernadora Alicia Kirchner en Casa de Gobierno, Carabajal dio a conocer a través de sus redes sociales que será promulgada la Ley que deroga el Aporte Solidario Obligatorio, creado con la intención de “equilibrar” el déficit de la CPS.

“Ante mí consulta a la Sra Gobernadora, me contestó que ya dispuso los mecanismos necesarios para que a partir del próximo pago de los beneficios jubilatorios, el Estado Provincial, no descuente más el art 52 inciso c de nuestra ley”, precisó.

Además, destacó que “cesa la incertidumbre que nos mantuvo en vilo en estos dos meses, esperando su promulgación”.

Legislatura de Santa Cruz derogó el “Aporte Solidario”

Cabe recordar que la Cámara de Diputados derogó este descuento el pasado 28 de septiembre. El proyecto fue sancionado por unanimidad con 16 de los 24 diputados presentes.

En el inicio de la sesión el diputado José Garrido pidió su tratamiento sobre tablas, el que fue aprobado por los dos tercios de los diputados presentes en la sesión.

En el recinto había 16 diputados, 10 del oficialismo y 6 de la oposición: Claudio Barria, Guillermo Bilardo, Eloy Echazú, Hugo Garay, Rocío García, Karina Nieto, Favio Oyarzún, Leonardo Paradis, Carlos Santi y Liliana Toro del Frente de Todos; Hernán Elorrieta, José Garrido y Laura Hindie (del sector del partido SER Santa Cruz); y Gabriel Oliva, Nadia Ricci y Evaristo Ruiz de Cambia Santa Cruz.

En tanto se ausentaron José Bodlovic, Julián Carrizo, Martín Chavez, Juan Manuel Miñones, Cesar Ormeño del Frente de Todos; Patricia Moreyra y Miguel Farías, del SER Santa Cruz; y Daniel Roquel de Cambia Santa Cruz.

El proyecto que derogó el Aporte Solidario es de autoría del diputado Evaristo Ruiz y se sumó otro que fue firmado por Garrido, Moreyra; y también por Hindie, quien se acercó al espacio de Claudio Vidal antes de las elecciones de agosto, y Juan Manuel Miñones, quien renunció a su banca hace un mes atrás, ambos del sector de Nace una Esperanza.

La iniciativa derogó el artículo que “establece obligatoriamente el aporte solidario en pasividad” desde 2011. Según los fundamentos, existen alrededor de 1.800 jubilados y jubilados que se encuentran alcanzadas por el mismo.

“Es paradójico, contradictorio e inmoral que los jubilados deban ser los encargados de hacerse cargo del déficit de la Caja de Previsión Social”, sostuvieron los diputados autores del proyecto quienes consideraron que en los hechos, “el aporte obligatorio solidario en pasividad se comportaría como un tributo a la jubilación”.

Asimismo consideraron que el Aporte Solidario en pasividad “no ha resultado idóneo para lograr el fin que se proponía” que era resolver el déficit de la Caja de Previsión Social. En los argumentos tacharon de “inadmisible” que “un jubilado se encuentre compulsivamente obligado a sufrir un descuento en sus haberes, cuando existen otros mecanismos más eficaces” para cubrir el déficit jubilatorio de la provincia de Santa Cruz.

El diputado preopinante, José Garrido recordó que dentro de frente Por Santa Cruz llevaron la eliminación del Aporte Solidario dentro de la plataforma política. “Más allá de elegir un nombre y un apellido como gobernadora electo, los ciudadanos de Santa Cruz también toman conciencia y votan ideas y proyectos”.

En ese sentido indicó que como “es de público conocimiento de que el próximo gobierno va pedir la derogación y teniendo en cuenta los tiempos difíciles que estamos atravesando, todos creemos que es totalmente innecesario esperar los tiempos de la política para nuestros jubilados y jubilados”, agregó al celebrar el acuerdo con todos los legisladores.

Por su parte, Gabriel Oliva, de Encuentro Ciudadano señaló que “es un homenaje a la lucha que tuvieron los jubilados. Son tiempos difíciles pero además tenemos que tener en cuenta que los jubilados nunca bajaron las banderas de esta lucha”. Asimismo, recordó que “cuando estuvo al titular de la CPS quedó claro que la Caja no se desfinancia por la falta de este aporte” y saludó como “un gesto de madurez política” que el oficialismo acompañe el proyecto.

En tanto el diputado Evaristo Ruiz de Cambia Santa Cruz recordó que también presentó un proyecto similar como tantos legisladores opositores y remarcó que el Aporte Solidario “le complican la vida al 9% de los jubilados y genera un ahorro del 4% a la Caja de Previsión Social”.

Por último el diputado del Frente de Todos, Carlos Santi, remarcó que el proyecto tratado no sólo lleva al firma de legisladores de la oposición sino también del oficialismo y nombró a Hindie y a Miñones.