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La Comisión Directiva de los trabajadores judiciales de Santa Cruz se pronunció en redes sociales, luego de que el Tribunal Superior de Justicia resolviera aplicar descuentos sobre los haberes de trabajadores y trabajadoras que participaron de las medidas de fuerza realizadas durante el conflicto salarial.

A través de un comunicado, el sector sindical cuestionó la decisión y sostuvo que el debate sobre la independencia del Poder Judicial debe estar acompañado por los recursos necesarios para garantizar su funcionamiento y el cumplimiento de los acuerdos salariales alcanzados.

La Opinión Austral pudo saber, que varios trabajadores judiciales que no adhirieron a las medidas de fuerza y cumplieron con sus jornadas laborales consideran correcta la decisión de descontar los días no trabajados a quienes participaron de los paros. Al mismo tiempo, se encuentran bajo observación los casos de empleados que, según pudo conocerse, no se habrían reincorporado a sus puestos de trabajo tras la finalización de la feria judicial de invierno.

El reclamo por los acuerdos salariales

Desde el gremio señalaron que la resolución reconoce la existencia de un “verdadero conflicto de derecho” vinculado con el incumplimiento de acuerdos salariales vigentes y remarcaron que el propio Tribunal realizó requerimientos al Ministerio de Economía para obtener los fondos destinados al pago de los créditos reconocidos en las Actas Paritarias N.º 273/25 y 279/25.

También destacaron los fundamentos planteados en la disidencia, donde se advierte sobre el “significativo recorte” presupuestario que sufrió el Poder Judicial y se plantea que la división de poderes requiere contar con los recursos indispensables para ejercer sus funciones de manera independiente.

“Para los descuentos hay fechas concretas y comunicado formal. Para el cronograma de pago de los acuerdos adeudados, todavía seguimos esperando una publicación”, cuestionaron.

“Los acuerdos deben cumplirse”

La conducción sindical puso el foco en la situación de los trabajadores judiciales que, según indicaron, esperaron durante meses el cumplimiento de los acuerdos firmados y afrontaron el deterioro de sus salarios.

“Compañeras y compañeros que esperaron durante meses el cumplimiento de acuerdos firmados. Que vieron deteriorarse sus salarios. Que en muchos casos tuvieron que endeudarse para sostener sus hogares”, expresaron.

En ese sentido, citaron los fundamentos de la disidencia, donde se señala que las pautas salariales acordadas constituyen “compromisos asumidos de buena fe por este Tribunal, cuyo cumplimiento resulta exigible”, además de remarcar su carácter alimentario.

“Pacta sunt servanda. Los acuerdos deben cumplirse”, sostuvo la Comisión Directiva.

La defensa del rol sindical

El comunicado también reivindicó el papel de la conducción durante el conflicto salarial y afirmó que cada una de las decisiones adoptadas tuvo como objetivo sostener los reclamos vinculados con los acuerdos adeudados, las acordadas pendientes y vencidas, la defensa del sistema salarial y la mejora de las condiciones laborales.

La resolución establece, además, una excepción respecto de dirigentes sindicales que cuentan con licencia por función gremial. Para la Comisión Directiva, esa situación “no modifica nuestro rol como conducción ni el compromiso asumido en la representación y defensa colectiva” de los trabajadores judiciales.

El reclamo por la situación de Santa Cruz

El gremio planteó que la discusión no debe quedar limitada al ámbito del Tribunal Superior de Justicia y vinculó el conflicto con el escenario económico y social que atraviesa la provincia.

“Hay una provincia alrededor. Y hay que mirarla”, señalaron.

En ese marco, mencionaron la preocupación de familias cuyos ingresos no alcanzan, la pérdida de puestos de trabajo, el cierre de comercios y la salida de empresas, además de los conflictos existentes en los sectores de salud y educación.

También hicieron referencia a los problemas de la obra social, la preocupación por el futuro de la Caja de Previsión y las dificultades que atraviesan trabajadores activos y jubilados.

“Hay localidades que sienten cada vez más fuerte la caída de la actividad económica”, indicaron.

“La independencia judicial no se declama”

Finalmente, la Comisión Directiva reclamó una Justicia “independiente de verdad”, con presupuesto suficiente, negociación colectiva y respeto por los acuerdos alcanzados con sus trabajadores.

“Necesitamos una Justicia independiente frente a cualquier poder y en cualquier circunstancia. Con los recursos necesarios para funcionar. Con negociación colectiva. Con acuerdos que se respeten. Con trabajadores y trabajadoras respetados y con sensibilidad frente a la realidad social que atraviesa Santa Cruz”, expresaron.

El comunicado concluyó con una definición sobre el posicionamiento del sector sindical frente al conflicto: “No buscamos elegir un lado dentro de ninguna disputa. Elegimos el mismo lado de siempre: el de las y los trabajadores”.

Y cerraron: “Porque la independencia judicial no se declama. Se ejerce. Y los acuerdos firmados no se explican. Se cumplen”.