La Sala Juzgadora continúo este viernes con el juicio político al vocal del Tribunal Superior de Justicia, Fernando Basanta, instancia en la que se leyeron los alegatos de la acusación y de la defensa, esta vez ejercida por el propio vocal del TSJ, quien señaló que no incumplió con ninguna norma, al tiempo que cargó con dureza contra el abogado denunciante, Sergio Macagno. La decisión de la Sala Juzgadora, compuesta por doce diputados, se conocerá este sábado 15 a las 09:00, aunque la misma ya se tomó en sesión secreta este mismo viernes, tras un cuarto intermedio realizado tras la exposición de Basanta (ver nota aparte). El acusado llegó acompañado de los abogados defensores Alejandro Ruggero y Gonzalo Chute. Se sentó a menos de dos metros de Sergio Macagno, con el que cruzaría miradas varias veces.

Alegados de la acusación

Con la presidencia del vicegobernador Fabián Leguizamón, el secretario de la Cámara de Diputados, Diego Castro, tomó lista de los doce diputados presentes de la Sala Juzgadora: José Quiroga, Fabiola Loreiro, Adriana Nieto, Pedro Luxen, Fernando Pérez y Fernando Españón (Por Santa Cruz); Eloy Echazú, Karina Nieto, Rocío García, Lorena Ponce (Unión por la Patria) y dos más de bloques unipersonales: Carlos Alegría y Daniel Peralta.

El vicegobernador Fabián Leguizamón y el vocal del TSJ, Fernando Basanta se dan la mano al término de la sesión. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Luego se dio lectura al alegato de la Comisión Acusadora. Quien pidió la palabra fue el diputado Pedro Muñoz (ARI-CC). En ese sentido, ratificó lo que se dijo en su momento, especialmente en la “responsabilidad manifiesta e inexcusable” de Fernando Basanta al “haber aceptado su designación y prestado juramento el 9 de septiembre del 2022 para desempeñarse en el cargo de vocal en el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz, a sabiendas de estar incumpliendo con lo expresamente establecido por la Constitución Provincial, respecto del requisito de técnica objetiva de contar por lo menos con los 6 años de ejercicio en la profesión abogado, habiendo incurrido en la causal de juicio político previsto en el artículo 137…”.

El diputado Pedro Muñoz (ARI/CC) leyó los alegatos de la Comisión Acusadora. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Asimismo, habló de la “falta de idoneidad objetiva y técnica y la falta de idoneidad moral para ejercer el cargo” que es “completamente incompatible con su continuidad como miembro del Tribunal Superior“. Luego, en el plano personal, Pedro Muñoz acotó que el instrumento del juicio político se realizó según todas las normas y reivindicó esa figura legal, independientemente del resultado que tenga el mismo. “No es un juicio penal, por supuesto, pero sí la cuestión política indudablemente tiene esta consideración de la validez de este acto que se está llevando adelante”, dijo.

El diputado insistió que hubo un incumplimiento de parte de Basanta: “La Constitución no señala antigüedad de título, la Constitución señala ejercicio y en todos los casos, el ejercicio es efectivo cuando la prestación que se está realizando, requiere la titulación“. Para finalizar, indicó: “El sólo hecho de haber aceptado, aún a sabiendas de que no reunía este requisito, deriva intrínsecamente a que se está incumpliendo, de entrada, con aquello que lo obliga en la jura misma de la defensa de nuestra Constitución Provincial, por lo que entendemos que no las ha cumplido y por eso en este alegato venimos a sostener y ratificar el planteo que hicimos en aquel dictamen”, señaló.

Alegato de la defensa

Luego, el vocal del TSJ, Fernando Basanta, con traje azul, camisa celeste y corbata azul, saludó a los presentes y sostuvo: “Mucho cavilé en estos largos días en qué decir, cómo elaborar y fundar mi defensa en este proceso“, al tiempo que añadió en cuanto a la parte técnica refiere, “mis apoderados lo han hecho de manera brillante, su postura fue firme, sólida y sin grietas que puedan hacer tambalear nuestros argumentos”, dijo respecto del trabajo de Ruggero y Chute. Incluso, dijo: “Me he mantenido a lo largo del mismo en silencio, respetuoso pese a haber sido víctima de constantes difamaciones y arteros ataques para quebrar el semblante de cualquier persona”.

“La razón por la que elijo hablar es simple, poder mirar a los ojos, como siempre lo hice, a mis hijos, a mi compañera de vida, amigos, vecinos santacruceños, sabiendo que aún en los peores momentos, me he manejado con el mismo código de conducta que me inculcaron mis padres, el de la sinceridad y la ética, tanto para la vida como para la función pública“, manifestó. Respecto de la Comisión Instructora, Basanta citó a la misma cuando hablaron de “falta de idoneidad objetiva, técnica y más grave aún, falta de idoneidad ética” a lo que respondió: “Es aquí donde me quiero detener y decir con claridad y en especial al señor Macagno, autor de la denuncia, ¿desde qué lugar se refiere a ética moral? Desde la particular suya, de cobrar más de un sueldo de distintas reparticiones públicas del Estado“, señaló mirando a Macagno, con quien sostuvo la mirada en varias oportunidades.

Fernando Basanta se defendió por espacio de media hora. Al lado, el abogado Alejandro Ruggero. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

En ese mismo tono, subrayó: “No tengo idea de qué oscuro lugar y con qué intenciones llegó a nuestra provincia. Pero sí quiero dejar en claro lo siguiente: soy hijo de una familia trabajadora, mi madre vino en la década del 70′ a esta provincia, recién recibida de arquitecta, radical de convicciones, en la época de Melgarejo y Sureda, buscando un futuro mejor y lo encontró acá; mi viejo, nacido en la década del 30′ en Puerto Deseado, no sé si entenderá usted (por Macagno) lo que significaba vivir en esta provincia en esa década del 30‘”. Y siguió con el relato sobre su padre: “No pudo terminar el secundario, en esa época no era algo común, sin embargo, fue un ejemplo de la perseverancia, el esfuerzo; fue cartero a los 13 años en el Corre Argentino, telegrafista, sumariante, hizo una carrera interna en una empresa del Estado que estaba haciendo patria acá”.

Más adelante, Basanta repasó su currículum: “Mi formación académica fue en la UBA (Universidad de Buenos Aires), me recibí en el año 2013“. Sobre su formación laboral, dijo: “Fui meritorio en dos juzgados distintos de Buenos Aires“. Y añadió: “Tuve la suerte de trabajar en reparticiones nacionales como Lotería Nacional, conocí el trabajo legislativo con una diputada de Chubut, tehuelche, aprendí sobre la técnica legislativa de leyes“. Asimismo, comentó que fue director nacional de Relaciones con el Poder Legislativo y el “honor” de trabajar “con los mejores juristas del país“. Agregó que formó parte de la comisión que sancionó el Código Procesal Penal que se aplica a nivel federal. También destacó: “Tuve el honor de estar a cargo del digesto jurídico argentino. Si eso no es aplicar el derecho, si eso no es ejercerlo, si eso no es adquirir conocimiento, no sé cuáles serán“.

Sergio Macagno, abogado denunciante, escuchó atentamente toda la exposición en la Sala Juzgadora. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Remarcó su gestión en Santa Cruz: “Tuve el honor de ser convocado por la doctora Alicia Margarita Kirchner para ser ministro de Gobierno de Santa Cruz por cuatro años, cargo que ejercí de la mejor manera que pude, en los peores años por la situación económica que teníamos y por el gobierno nacional que teníamos, dándonos la espalda”, en referencia al de Mauricio Macri. Seguidamente, subrayó: “A lo largo de esos 4 años de ministro no va a encontrar un empresario o kiosquero que le haya pedido fiado un caramelo, fue trabajo y más trabajo” y acotó: “Tengo el orgullo de haber elaborado la actual ley de Seguridad Pública de Santa Cruz, que fue sancionada por unanimidad en esta Cámara, y que creó el Servicio Penitenciario de esta provincia”.

En cuanto a su trayectoria judicial, dijo: “Fui nombrado fiscal de primera instancia en esta provincia, cargo como todos en los que estuve, lo desempeñé de la mejor manera posible y con la más alta ética y moral que me enseñaron mis padres“. Sobre su actuación como fiscal, informó que tomó 299 denuncias, realizó 1433 dictámenes civiles y de familia, 365 requerimientos de instrucción, 150 excarcelaciones, 117 sobreseimientos, en definitiva, 2737 dictámenes penales y 238 elevaciones a juicio oral. “Jamás tuve un planteo por parte de ningún funcionario de la justicia y, lo más importante, por ningún abogado del foro, nunca, jamás“, sostuvo.

El diputado Pedro Luxen habla con su par, Loreiro, en uno de los cuarto intermedio. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Sobre su actual función, detalló: “Como vocal del Tribunal Superior de Justicia, intervine con 282 sentencias, 49 de ellas son voto propio en primer término; expedientes civiles laborales y de familia, 165 sentencias interlocutorias, de las cuales 33 son votos propios en primer término; 50 sentencias definitivas”, mientras que causas contencioso administrativas y acciones de inconstitucionalidad, 63 sentencias interlocutorias y 15 definitivas; 108 causas, 23 fueron voto propio en primer término; jamás tuve un reproche de un sólo abogado del foro, ni de ningún funcionario judicial“, insistió.

En cuanto a la acusación, el vocal del TSJ expresó: “Las causales de juicio político son muy simples y son muy claras, son taxativas” Y leyó el artículo 138 de la Constitución Provincial que enumera las cuatro causales para el juicio político: “incapacidad física o mental sobreviniente al nombramiento” y aclaró: “salvo algún tic nervioso producto del estrés, no tengo ninguna incapacidad“. Sobre delitos en el desempeño de la función, “no tengo una sola denuncia penal“. Incumplimiento de los deberes y delitos comunes, “no hay ningún incumplimiento de los deberes a mi cargo“. Y delitos comunes, “los tiene que investigar un juez, no esta Cámara“.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Eloy Echazú, indicó que era improcedente que el abogado Sergio Macagno tomara la palabra. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Antes del cierre, Basanta aseguró que Sergio Macagno ya lo había denunciado en la justicia ordinaria, pero el caso fue desestimado. “ Fue tan burda la denuncia que fue automáticamente desechada” Y “fue tan burdo el abogado presentante, o no sé dónde habrá estudiado derecho, que cometió el peor error que puede cometer un abogado: no respetar los plazos y comérselos“, y añadió: “Tuvo un Fiscal que dijo que no había delito y una jueza que fue más allá y dijo: al margen de lo que está diciendo el Fiscal, acá no hay ningún delito; y el señor Macagno, se ve que andaba distraído por esos días, haciendo otras cosas, no se presentó en término y la causa fue cerrada“.

“¿Qué me imputa la Sala Acusadora? Primer punto: aceptación de cargos públicos sin cumplir los requisitos constitucionales exigidos. No está dentro de las cuatro causales. Segundo punto: posible comisión de delitos, algo que la Justicia penal ya dijo que no. Punto 3: incumplimiento de los deberes éticos previsto en la Ley 3325″. Y en ese momento, declaró: “Señores diputados, yo los miro a los ojos y salvo que ustedes tengan un as bajo la manga, siempre he actuado con la mayor lealtad que una persona puede tener hacia esta provincia y sus ciudadanos“.

El bloque de Unión por la Patria estuvo presente sin ausencias. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Y dejó otra frase contundente: “Jamás me cagué en un solo habitante de esta provincia“. Y aclaró: “perdonen si he sido duro”, pero “lo he sido siempre dentro de mis convicciones“. Sobre el proceso de su nombramiento, dijo: “Intervienen los tres poderes del Estado. El Poder Ejecutivo envía una terna, el Poder Legislativo analiza esa terna y decide. Y el Poder Judicial que cuando recibe la comunicación de lo resuelto por el Legislativo y el Ejecutivo, hace un mínimo examen de validez al tomarle juramento al vocal propuesto”, aseguró. Sobre el cierre de su descargo, expresó: “Disculpe doctor Macagno si he sido vehemente en mi exposición, pero creo que ameritaba serlo“. Y concluyó: “Al margen de lo que resuelva esta sala, me puedo ir tranquilo porque voy a poder seguir mirando a los ojos a mis hijos, a mi mujer y a todos los ciudadanos de mi provincia“.

No pudo hablar

Poco después surgió un cruce entre el diputado Pedro Muñoz que pidió que Sergio Macagno tome la palabra para responder lo que había dicho Basanta, aunque este último le aclaró que “el Dr. Macagno no es parte, no puede hablar, los únicos que podemos hacerlo somos el señor Presidente que está dirigiendo esta sesión (por Fabián Leguizamón), quien les habla que es el acusado, y los diputados” y apuntó: “La actuación de Macagno empezó y terminó con la presentación de la denuncia, está en la Constitución Provincial y está en la Ley“.

Fernando Basanta retirándose del recinto tras su larga exposición. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Ante esto intervino el vicegobernador y lo puso a consideración del cuerpo. Eloy Echazú, presidente del bloque de Unión por la Patria, aclaró que no estaban en una sesión ordinaria y que se estaba en un juicio político. “La Sala Juzgadora solamente escuchará a las dos partes, el diputado de la Sala Acusadora y el acusado, nada más“, y señaló la improcedencia del pedido de Muñoz para que hable Macagno. Incluso, la legisladora Karina Nieto (Unión por la Patria) advirtió que el diputado Muñoz no era integrante de la Sala y que no podía hacer una moción.

La situación se resolvió con el pedido en un cuarto intermedio, el que fue rechazado por mayoría con dos votos sorpresivos, el de Daniel Peralta y el Fernando Pérez del oficialismo. Antes del cierre, el presidente del bloque de “Por Santa Cruz”, Pedro Luxen también indicó que Macagno no podía hablar en esa instancia. Finalmente, votaron por un cuarto intermedio para ir a la sesión secreta.