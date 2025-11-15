El vocal del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, Fernando Basanta, fue absuelto este jueves en el juicio político que lo mantuvo suspendido durante 30 días. Tras conocerse el veredicto en la Cámara de Diputados, el magistrado habló con La Opinión Austral y dejó una serie de definiciones políticas e institucionales en un momento crítico para la Justicia provincial.

Basanta confirmó que vuelve a su cargo de inmediato y sostuvo que, pese a las recomendaciones que recibió para impugnar el juicio político por vía judicial, decidió someterse al proceso “por respeto al orden institucional”, aun cuando consideró que hubo irregularidades y una incomprensión grave sobre la división de poderes.

“Me aconsejaron judicializarlo, pero respeté las instituciones”

En diálogo con este medio, Basanta afirmó que hubo juristas y abogados que le recomendaron llevar el caso a la Justicia, pero él optó por someterse a la instancia política prevista en la Constitución provincial.

“Recibí 20 mil consejos de abogados y juristas para judicializar el juicio político, porque realmente era una barbaridad. Lo sopesé mucho, pero dije: no, me voy a someter porque son las instituciones, me guste o no.”

El vocal insistió en que “el juicio político es un mecanismo constitucional grave” y remarcó que, aunque pudo cuestionar el proceso desde el inicio, prefirió avanzar “paso por paso” para evitar una crisis institucional mayor.

“La división de poderes no se negocia”

El vocal volvió varias veces sobre el mismo concepto: la Legislatura no puede reemplazar el rol del Poder Judicial, ni siquiera bajo el formato de juicio político.

Tapa del Diario La Opinión Austral del sábado 15 de noviembre de 2025.

“Un diputado no puede tomar a mal que la Justicia aplique la ley. Cuando una ley es inconstitucional, es inconstitucional. Y quien lo decide es un juez, una cámara y finalmente el Tribunal Superior. No una Cámara de Diputados”. Basanta subrayó que la democracia no consiste solo en votar, sino en respetar el orden constitucional.

Cinco vocales, no nueve: Basanta ratificó la vigencia de la cautelar

Uno de los puntos centrales del conflicto institucional es la ley de ampliación del Tribunal Superior de Justicia de cinco a nueve miembros. Basanta fue categórico: “Somos cinco los vocales del Tribunal Superior de Justicia. No nueve. Hay una cautelar vigente y resoluciones internas que así lo establecen”.

Fernando Basanta firma el veredicto de la Sala Juzgadora que lo eximió de culpas en el juicio político en su contra, ante la mirada de Diego Castro, secretario general de la Legislatura. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Recordó que tanto la medida judicial de primera instancia como su ratificación posterior mantienen suspendida la aplicación de la ley 3.949, y que cualquier interpretación distinta “mezcla las cosas” y confunde a la sociedad.

“No es el Poder Judicial el que busca una pelea”

Basanta además respondió a las acusaciones de la diputada Fabiola Loreiro, quien durante la audiencia pública de la Sala Juzgadora aseguró que el Poder Judicial obstaculiza al actual Gobierno provincial de Claudio Vidal.

“No es el Poder Judicial el que coloca al Gobierno en una pelea. Nosotros no estamos para pelear con nadie. Cuando tenemos que aportar, lo hacemos. Y cuando hay una causa, intervenimos con objetividad y con respeto a la Constitución”, expresó.

Daniel Peralta y Pedro Luxen, diputados y miembros de la Sala Juzgadora. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Comparó su experiencia como ministro de Gobierno durante la gestión de Alicia Kirchner y destacó que aquel Poder Ejecutivo siempre acató las cautelares, más allá de si las compartía:

Allí recordó los múltiples fallos del entonces juez Francisco Marinkovic, con quien —según describió— tuvo fuertes diferencias jurídicas pero siempre dentro del marco institucional: “A mí me podía gustar o no, y tuve debates con el doctor Marinkovic, un muy buen juez, lo tengo que decir. Él tenía la mitad de la biblioteca que decía una cosa y yo podía compartir otra, y tenía que ir con la otra mitad de la biblioteca a discutir judicialmente”.

José “Pepe” Bodlovic saluda a Basanta tras el veredicto. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Basanta remarcó que, pese a esas diferencias, el Gobierno jamás desobedeció una orden judicial: “En nuestra cabeza, como gobierno, nunca se nos ocurrió no acatar una cautelar que dictaba el doctor Marinkovic. Íbamos a la Cámara, la discutíamos, tal vez ganábamos en Cámara, tal vez ganábamos después en el Tribunal. Pero las acatábamos.”

Ese ejemplo, dijo, muestra la diferencia entre una confrontación política y el funcionamiento efectivo de la división de poderes: “No es lo que está ocurriendo ahora”.

El presupuesto judicial y las críticas

Basanta también respondió a las críticas expuestas por la diputada Loreiro, quien cuestionó el desempeño del Poder Judicial. “No se puede decir alegremente ‘la Justicia no llega’. Hay que mirar todo el mapa. Si votás un presupuesto donde reducís en un 30% los recursos del Poder Judicial, es lógico que haya dificultades”.

La diputada Fabiola Loreiro dijo que el Poder Judicial obstaculiza al gobierno de Vidal. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Aseguró que los trabajadores “se rompen el alma” con los recursos disponibles y que las demoras no se explican por falta de compromiso sino por la falta de presupuesto votado en la Legislatura.

Las causas en estudio

Tras su reincorporación, Basanta adelantó que deberá retomar de inmediato los expedientes que se acumularon durante el mes de suspensión, entre ellos la causa vinculada a la ley de ampliación del Tribunal Superior, cuyo futuro será determinante en la disputa institucional.

“Mientras preparaba mi defensa, lo que yo tendría que haber estado analizando eran los casos que llegan al Tribunal para resolver los problemas de la ciudadanía. Eso es lo que voy a retomar ahora.”