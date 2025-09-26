Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Legislatura de Santa Cruz aprobó este jueves la designación de Sergio Acevedo y José Antonio González Nora como nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en el marco de la ampliación del máximo tribunal.

La Opinión Austral confirmó que el presidente del TSJ Daniel Mariani tomó juramento a los nuevos vocales. El acto, al que asistió el gobernador Claudio Vidal, se dio este viernes, desde las 9 de la mañana, en el edificio de de la calle Chacabuco y Av. Néstor Kirchner, de la ciudad de Río Gallegos.

La ampliación del TSJ se concretó tras la modificación de la ley que regula su funcionamiento. Según el artículo 119 de la Constitución de Santa Cruz, corresponde al gobernador proponer ternas de candidatos, las cuales son luego sometidas a votación en la Cámara de Diputados. En esta ocasión, además de aprobarse las designaciones de Acevedo y González Nora, una terna fue devuelta a la Comisión de Asuntos Constitucionales y otra regresó al Ejecutivo por no cumplir los requisitos legales.

El momento de la jura de Acevedo. FOTOS: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Desde el oficialismo destacaron que la incorporación de los nuevos jueces permitirá avanzar hacia un sistema judicial “más transparente e imparcial”, en línea con los compromisos asumidos por el gobernador Claudio Vidal. Asimismo, remarcaron que fortalecer el TSJ es clave para garantizar la independencia y eficacia de las resoluciones que impactan en la vida de los santacruceños.

Trayectorias de los nuevos jueces

Sergio Acevedo, nacido en Esquel en 1956, es una figura histórica de la política provincial. Afiliado al Partido Justicialista, fue vicegobernador durante la gestión de Néstor Kirchner, luego gobernador entre 2003 y 2006, y anteriormente ocupó cargos como intendente de Pico Truncado, diputado provincial y nacional, y funciones en la Secretaría de Inteligencia de la Nación. En 2023 asumió como diputado nacional en reemplazo de Claudio Vidal y renunció a su banca en septiembre de 2025 para su incorporación al TSJ.

El momento de la jura de González Nora. FOTOS: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Por su parte, José Antonio González Nora llega desde el ámbito federal, con una larga trayectoria en la Justicia. Hasta su designación se desempeñaba como secretario del Juzgado Federal de Caleta Olivia, aportando experiencia institucional al máximo tribunal provincial.