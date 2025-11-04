Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Javier Milei delegó en su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la coordinación del encuentro con los diputados y senadores nacionales electos de La Libertad Avanza (LLA), celebrado este martes en la Casa Rosada. El objetivo fue delinear la estrategia legislativa para la segunda mitad del mandato, poniendo foco en impulsar reformas clave en áreas como tributaria, laboral y penal.

El encuentro tuvo lugar en el Salón Héroes de Malvinas, con la participación de 51 legisladores libertarios que asumirá en diciembre. Entre ellos, destacó la presencia del diputado nacional electo por Santa Cruz, Jairo Guzmán.

Jairo Guzmán, diputado nacional electo por La Libertad Avanza, participa de la reunión en Casa Rosada.

Tropa “ordenada” y “unida”

La reunión, que duró unas dos horas, aproximadamente, buscó fortalecer la cohesión del bloque propio, por lo cual no fueron invitados legisladores que ingresaron mediante alianzas con el PRO o la UCR.

Por ello, no asistieron figuras como los bonaerenses Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi y Javier Sánchez Wrba, ni los porteños Fernando de Andréis y Antonela Giamperi, ni los radicales Pamela Verasay (Mendoza) y Darío Schneider (Entre Ríos).

Bullrich, con una excelente relación con Karina Milei, podría presidir el bloque de LLA o ser la tercera en el órden de sucesión, como presidenta provisional.

Karina Milei apuntó a ordenar la agenda legislativa antes de que inicie el nuevo período de sesiones. Además, en el encuentro participó Patricia Bullrich, quien suena como posible futura presidenta del bloque o bien como presidenta provisional del Senado, en lo que será la nueva conformación de la Cámara Alta a partir de diciembre.

El vicepresidente de La Libertad Avanza y titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también estuvo presente. En la reunión se revisaron los principales proyectos que el Gobierno pretende impulsar antes de fin de año, entre ellos la reforma tributaria, la modernización laboral, la reforma del Código Penal y la Ley de Presupuesto 2026.

El diputado nacional electo por CABA, Alejandro Fargosi, dio algunas precisiones del encuentro.

La Constitución y el Reglamento de regalo

Alejandro Fargosi, electo diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires habló sobre el encuentro en rueda de prensa, a la salida de la reunión. “Los lineamientos generales son trabajar y defender los proyectos del Presidente“, marcó.

Cada legislador salió con una bolsa, con el logo de LLA, y ante la consulta de qué contenía, el diputado electo indicó: “un cuaderno para anotar, la Constitución Argentina y el Reglamento de la Cámara“.

Anticipó que este miércoles habrá “una nueva reunión de trabajo” y afirmó que no se vio en detalles qué temas se abordarán durante las sesiones extraordinarias convocadas a partir del 10 de diciembre. Finalmente calificó más de “social” el encuentro de este martes, “básicamente para que nos conociéramos y sepamos los lineamientos con los que se pretende trabajar”.

¿Presupuesto a “Extraordinarias”?

Mientras tanto, en paralelo a la reunión en la Casa Rosada, el proyecto de Presupuesto Nacional 2026 lograba dictamen en comisión. Y aunque podría llegar al recinto “antes”, el Gobierno apunta a que el tratamiento en la Cámara Baja sea uno de los primeros desafíos de los nuevos legisladores, que tomarán juramento el 10 de diciembre.

Manuel Adorni, anticipó que el Presupuesto podría ser tratado en Extraordinarias.

El flamante Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adelantó que el Ejecutivo convocará sesiones extraordinarias a partir de esa fecha, con el fin de abordar no solo el Presupuesto 2026, sino también las reformas estructurales propuestas por el Gobierno. “A partir del 10 de diciembre se realizarán sesiones extraordinarias para discutir el Presupuesto y las reformas anunciadas por el Presidente, como la tributaria, la modernización laboral y la modificación del Código Penal”, explicó.

Desde el oficialismo confían en que la nueva composición del Congreso permitirá acelerar el ritmo de las reformas y fortalecer las relaciones con los aliados, en un escenario donde cada voto será decisivo.