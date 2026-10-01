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Este jueves 1 de octubre, en la Casa de Gobierno de Santa Cruz, se rubricó el acta de acuerdo que establece la continuidad laboral de los trabajadores despedidos de Autofarma. Cuatro empresas asumirán la operación de las sucursales que la firma tenía en distintos puntos de la provincia.

Karina Vera, una de las referentes de los trabajadores de la empresa, dialogó con La Opinión Austral y expresó su satisfacción por la firma del compromiso alcanzado tras meses de reclamos.

“Bueno, finalmente se terminó de firmar el compromiso que el gobernador asumió con estas 141 personas. Son cuatro empresas que se van a hacer cargo de todas las sucursales de lo que es la provincia de Santa Cruz”, manifestó.

Las firmas que estarán a cargo de los locales son Prisma, Caltex, Stock Médico y Farma Express, esta última es la misma de Farmacias La Franco del Sur.

La intención es que quienes formaban parte de Autofarma continúen desempeñándose en las mismas sucursales donde trabajaban anteriormente.

“Lo que se dijo ahora es que cada uno va a ir a la boca de expendio en la que estaba, en la sucursal en la que estábamos”, detalló Vera.

El acuerdo permite avanzar con la recuperación de las fuentes laborales, aunque todavía queda pendiente otro de los reclamos planteados durante el conflicto: el cobro de los salarios y montos adeudados.

“Ahora lo que resta es cobrar lo que nos quedaron debiendo, que seguramente va a correr por legales, por directo juicio”, indicó.

Cuándo volverían a trabajar los empleados

Todavía no existe una fecha oficial para el regreso a los puestos de trabajo. Sin embargo, los plazos que manejan los empleados apuntan a las próximas semanas.

“No sabemos excatamente si dos semanas o tres semanas, pero creemos que dos seguramente”, sostuvo Vera.

Durante ese período, las nuevas empresas se comunicarán con cada uno de los trabajadores para avanzar con el proceso de incorporación.

“En las semanas que vienen nos van a estar llamando a cada uno para hacernos una entrevista y conocernos, y después si poner en pie todas las sucursales que quedaron prácticamente vacías”, explicó.

En cuanto a la atención al público, todavía no hay un día establecido para la reapertura de los locales. El objetivo es que el proceso se concrete cuanto antes.

El balance de los trabajadores tras meses de reclamos

La firma del acuerdo marca un punto de avance después de varios meses de incertidumbre para las familias. “La verdad que fueron meses de mucha angustia y de tocar puertas porque fuimos a ver a todos”, recordó Vera.

En su balance, destacó especialmente el acompañamiento recibido durante las gestiones realizadas ante los organismos provinciales.

“Fuimos escuchados gracias al Gobierno de Santa Cruz, Los chicos del Ministerio de Trabajo, la verdad que fueron impecables, y todos se pusieron a disposición de todas las familias que nos quedamos sin trabajo”, concluyó.