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El ministro de Economía, Luis Caputo, abrió este jueves la jornada central de la Argentina Week en París con un mensaje dirigido a los empresarios e inversores reunidos en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): “El único riesgo en Argentina es perderse la oportunidad de invertir”.

La exposición se realizó bajo el título “La transformación de la Argentina: oportunidades de inversión” y tuvo como eje la defensa del programa económico de la gestión de Javier Milei, con especial énfasis en el equilibrio fiscal, la política monetaria, la generación de dólares y los incentivos para grandes inversiones.

“El riesgo no está en las elecciones en Argentina. El riesgo no está en el tipo de cambio. Creo firmemente que el riesgo está en perder la oportunidad de invertir en Argentina”, sostuvo Caputo hacia el cierre de su presentación.

Caputo destacó los contratos y la propiedad privada

Al comenzar su exposición, el ministro puso el foco en lo que definió como uno de los principales cambios de la actual gestión. Más allá de los indicadores fiscales, sostuvo que el Gobierno buscó modificar las condiciones que, según su diagnóstico, habían afectado la confianza de los inversores.

“Lo que estamos más orgullosos es del hecho de que fuimos capaces de resolver este rompecabezas respetando la santidad de los contratos y salvaguardando los derechos de propiedad privada”, afirmó.

Caputo sostuvo que la administración de Milei recibió “la peor herencia económica de la historia de Argentina” y repasó situaciones anteriores en las que, según planteó, las respuestas frente a las crisis incluyeron incumplimientos de contratos, expropiaciones, confiscaciones y restricciones sobre los depósitos y el uso del dinero.

También señaló que esa sucesión de medidas afectó la confianza en la moneda, las instituciones y los dirigentes políticos.

“Es un punto de inflexión en la historia de Argentina”, aseguró.

El ministro extendió su análisis a distintas administraciones y aclaró que no atribuye esas políticas a una única fuerza política.

“No fue algo que se pueda asignar a un partido específico. Todos los partidos, todas las ideologías en Argentina, desde el lado de izquierda hasta el lado de derecha también”, expresó.

Equilibrio fiscal y política monetaria

Caputo también repasó las medidas fiscales implementadas por el Gobierno. Según los datos expuestos durante la presentación, el gasto público se redujo 30% y el déficit fiscal fue eliminado durante el primer mes de gestión.

En ese marco, destacó el proyecto de Presupuesto enviado al Congreso y afirmó que contempla cuatro años consecutivos de superávit financiero.

El ministro también se refirió a la situación heredada en el Banco Central y al impacto de la política monetaria sobre la inflación.

“De no haber elegido la política monetaria correcta, probablemente habríamos llegado de todos modos a una hiperinflación”, afirmó.

Según explicó, la inflación pasó de niveles cercanos al 1,5% diario a una magnitud similar en términos mensuales. “Por supuesto, todavía hay mucho trabajo por hacer, pero es un muy buen logro”, sostuvo.

Vaca Muerta, minería y agroindustria

La generación de dólares fue otro de los ejes centrales del discurso. Caputo vinculó ese objetivo con los incentivos destinados a sectores en los que la Argentina posee ventajas productivas, principalmente agroindustria, energía y minería.

En ese punto, utilizó a Vaca Muerta como uno de los principales ejemplos. “No descubrimos Vaca Muerta hace dos años. Simplemente ahora les estamos dando los incentivos adecuados”, afirmó.

El ministro destacó además el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que presentó como un marco destinado a otorgar previsibilidad a los proyectos de gran escala.

Según las cifras que presentó, las exportaciones de energía y minería rondan actualmente los US$19.000 millones y podrían alcanzar los US$61.000 millones en cinco años, tomando como referencia los proyectos que ya ingresaron al régimen.

Caputo indicó que existen alrededor de US$56.000 millones en proyectos aprobados bajo el RIGI y otros US$150.000 millones en iniciativas pendientes de aprobación.

“Si algo muestran estos números es que son modestos comparados con lo que realmente podrían llegar a ser”, planteó.

La preocupación por las elecciones de 2027

El escenario electoral también ocupó una parte importante de la exposición. Caputo contó que uno de los principales interrogantes que recibió de inversores en Nueva York estuvo relacionado con la continuidad del Gobierno después de las elecciones presidenciales de 2027.

“Un inversor me dijo: ‘Solo quiero pedirte tres cosas. Una, dame tranquilidad sobre la reelección. Dos, dame tranquilidad sobre la reelección. Tres, dame tranquilidad sobre la reelección’”, relató.

El ministro reconoció que existe preocupación y que algunos inversores podrían asociarla con una eventual volatilidad cambiaria.

“Nos preparamos como si estuviéramos equivocados. Tenemos que hacerlo. Es nuestra responsabilidad. Tenemos que prepararnos para lo peor”, afirmó.

En ese sentido, explicó que el equipo económico analiza tanto la cantidad de pesos en circulación como los vencimientos de deuda, los flujos de dolarización, las compras de reservas y la disponibilidad de instrumentos financieros.

Según los datos que presentó, los argentinos dolarizaron en promedio unos US$1.700 millones mensuales durante el último año. Antes de las elecciones legislativas de 2025, en cambio, se adelantó una dolarización por unos US$5.900 millones, monto que luego se compensó con una menor demanda en los meses posteriores.

“Lo que la gente realmente hizo fue simplemente adelantar la dolarización. Pero no hay creación de pesos”, resumió.

Caputo habló de una disponibilidad de US$75.000 millones

En otro tramo de su presentación, el ministro enumeró distintas herramientas que, según explicó, conforman la capacidad de respuesta del Gobierno ante eventuales tensiones cambiarias.

Mencionó el swap con China, el acuerdo de US$20.000 millones con Estados Unidos, las compras de dólares realizadas por el Banco Central y las posiciones disponibles en el mercado de futuros.

“Tenemos una munición de 75.000 millones de dólares”, afirmó.

Caputo sostuvo que esos recursos, junto con la generación de divisas vinculada a las inversiones y al comercio exterior, permitirían afrontar un eventual incremento de la demanda de dólares.

“Analizamos los fundamentos y analizamos los flujos”, sostuvo al explicar el enfoque utilizado por el equipo económico.

Infraestructura e inversiones

El ministro también vinculó el proceso de inversión con las obras de infraestructura. Mencionó concesiones de rutas, proyectos ferroviarios y procesos de privatización, además de una mayor participación del sector privado en obras que anteriormente dependían del Estado.

“Tenemos que seguir reduciendo impuestos, eliminando regulaciones, reducir el costo de financiamiento y mejorar la infraestructura”, afirmó.

En cuanto al RIGI, reiteró que existen proyectos por decenas de miles de millones de dólares ya aprobados y otros en proceso de evaluación.

Para Caputo, ese flujo de inversiones no solamente puede generar divisas en el corto plazo, sino también modificar las condiciones de previsibilidad para los próximos años.

El mensaje final a los inversores

Antes de cerrar su exposición, el ministro retomó el eje central de su discurso y volvió a dirigirse directamente a los empresarios presentes.

“El riesgo no está en las elecciones en Argentina. El riesgo no está en el tipo de cambio. Creo firmemente que el riesgo está en perder la oportunidad de invertir en Argentina”, afirmó.

Caputo sostuvo que el país cuenta con recursos que considera estratégicos para el escenario internacional: alimentos, energía, minerales críticos y capital humano.

“Tenemos prácticamente todo lo que el mundo necesita. Tenemos alimentos, tenemos energía, tenemos minerales críticos, tenemos capital humano”, enumeró.

Finalmente, convocó al sector privado a participar de la expansión de esas actividades.

“Queremos que ustedes inviertan. Queremos que generen empleos. Queremos que tengan éxito y queremos que ganen dinero”, expresó.

El ministro cerró su presentación ante los inversores europeos con una definición sobre el objetivo económico del Gobierno: “Estamos ansiosos por dejar nuestro pasado atrás. Estamos realmente ansiosos por liberar todo nuestro potencial”.