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En el marco del tradicional izamiento dominical en Río Gallegos, Walter Chávez, referente de la Asociación Gesta de Malvinas, dialogó con La Opinión Austral sobre el presente de la organización.

El referente destacó que este año tuvo un carácter especial. El pasado 2 de abril fue la primera oportunidad en la que pudieron desfilar como un sector oficialmente reconocido bajo la Ley 3925.

Chávez explicó que, si bien siempre han participado de los actos, anteriormente lo hacían de manera extraoficial. Gracias a las gestiones de algunos diputados, como el diputado Muñoz, lograron obtener este respaldo legal.

Actualmente, la agrupación se encuentra a la espera de que el Gobierno Provincial concrete la entrega de las medallas y los diplomas correspondientes. Este paso es fundamental para los integrantes que cada domingo se reúnen en el izamiento.

La labor de la asociación se centra en malvinizar, con un enfoque especial en transmitir la historia a la juventud. Chávez subrayó que es necesario contar que la gesta no ocurrió únicamente en las islas.

En el continente, y particularmente en esta ciudad, existen múltiples vivencias en primera persona. El referente señaló que, a partir del reconocimiento oficial, se ha acercado mucha gente que colaboró activamente en la gesta.

Como ejemplo, mencionó el caso de un hombre cuyo padre trabajó como mecánico de la flota liviana y pesada en Río Gallegos durante el conflicto. La agrupación entregó recientemente un presente a esta familia.

El mecánico nunca había recibido un agradecimiento formal. Chávez expresó su deseo de que todas estas “pequeñas grandes historias” puedan volcarse en un libro en el futuro.

Respecto a la entrega de las condecoraciones por parte de la Cámara de Diputados y el Gobernador, el representante indicó que mantienen visitas continuas para conocer la fecha del acto.

Manifestó entender los problemas de agenda del mandatario, pero remarcó que el pedido de celeridad responde a la edad de los integrantes. El objetivo es recibir ese reconocimiento pronto para entregárselo a sus hijos y nietos.

En cuanto a la composición de la Agrupación Gesta de Malvinas, Chávez informó que cuentan con 470 integrantes en toda la provincia. En Río Gallegos residen entre 170 y 180 miembros.

El resto de los integrantes se encuentra distribuido en distintas localidades de Santa Cruz, manteniendo una comunicación constante. Finalmente, el referente invitó a quienes formaron parte de la gesta a contactarse con la institución.

A pesar de contar con personería jurídica desde 2009, muchos aún no conocen el trabajo que realizan. Chávez aseguró que continuarán trabajando hasta que cada integrante cuente con su medalla y diploma.