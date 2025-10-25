La Cámara de Diputados avanza en el juicio político a Fernando Basanta: el lunes se reúne la Sala Juzgadora Los diputados tienen hasta antes de 15 de noviembre para definir el futuro del vocal del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. Este 27 de octubre los 12 legisladores que lo van a juzgar se reunirán para tomar juramento y conocer la denuncia que viene de la Sala Acusadora. La Opinión Austral revela las fechas del paso a paso para entender la acusación, la defensa y la resolución.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cámara de Diputados de Santa Cruz avanzará este lunes sobre el juicio político a Fernando Basanta, vocal del Tribunal Superior de Justicia, acusado de haber sido designado sin haber acreditado los años necesarios de ejercicio de la abogacía.

Este viernes, la presidencia del Poder Legislativo convocó a los 12 integrantes de la Sala Juzgadora para el lunes 27 de octubre. Ese día los legisladores jurarán y tomarán conocimiento de las acusaciones que elevó la Sala Acusadora hace 10 días, el miércoles 15 de octubre. Es una sesión secreta, tal como establece la Constitución de la provincia de Santa Cruz.

Fernando Basanta, vocal del Tribunal Superior de Justicia, será juzgado en la Cámara de Diputados.

La fecha del lunes, feriado provincial por la conmemoración de la muerte de Néstor Kirchner, corresponde a los plazos que lleva todo el proceso, que establece que el futuro del acusado debe resolverse dentro de los 30 días corridos desde que se notificó de la suspensión de la Sala Acusadora y que, además, determinó que reciba la mitad del sueldo.

Cómo es el paso a paso del Juicio Político

El 6 de octubre, el abogado Sergio Macagno presentó el pedido de juicio político a Basanta por considerar que el vocal del TSJ no reunía los requisitos constitucionales para asumir en el máximo órgano del Poder Judicial. En la denuncia, ante la Cámara de Diputados, Macagno sostuvo que Basanta no debería haber aceptado ser propuesto ni designado como vocal porque no cumplió con el requisito de contar con seis años de ejercicio en la profesión o de funciones judiciales. También, le reprochó lo mismo en el escrito por aceptar ser designado como agente fiscal, que exige dos años de ejercicio en la profesión.

Daniel Mariani le tomó juramento a Fernando Basanta en 2022 como vocal del TSJ de Santa Cruz.

El 15 de octubre la Sala Acusadora resolvió que estaban acreditados los hechos como para avanzar con la denuncia y suspendió a Basanta. Al día siguiente, el magistrado aceptó la notificación enviada por vicegobernador Fabián Leguizamón, presidente de la Cámara de Diputados, en la que intevino Reneé Fernández a través de un escrito. A partir del 16 de octubre rigen los 30 días corridos que dura el proceso.

La Opinión Austral pudo saber que a las 15 horas de este próximo lunes, feriado, un día después de las elecciones de medio término, se deberán reunir los 12 miembros de la Sala Juzgadora para tomar juramento y leer las acusaciones en contra de Basanta. Ese día no habrá sentencia.

Una semana más tarde, el lunes 3 de noviembre, Fernando Basanta tendrá que presentarse en la Cámara de Diputados para ser notificado de manera formal de la acusación. Serán instancias vertiginosas, porque en 10 días corridos deberá elaborar y tener lista su defensa para presentarla el jueves 13 de noviembre.

A partir de esa fecha, dentro de las 48 horas, con plazo hasta el sábado 15 de noviembre, la Sala Juzgadora de la Cámara de Diputados resolverá si Basanta es suspendido o se reintegra con los derechos plenos como vocal del Tribunal Superior de Justicia. Para destituir al funcionario, se requiere una mayoría de dos tercios de los votos de los miembros presentes.

Quiénes son los diputados de la Sala Juzgadora

La Sala Juzgadora está compuesta por: Eloy Echazú, Karina Nieto, Rocío García y Lorena Ponce (Unión por la Patria); José Quiroga, Fabiola Loreiro, Adriana Nieto, Pedro Luxen, Fernando Pérez y Fernando Españon (Por Santa Cruz); Daniel Peralta y Carlos Alegría (bloques unipersonales).

Los miembros de la Sala Acusadora son: Carlos Santi, Agostina Mora, José Bodlovic y Carlos Godoy (Unión por la Patria); Santiago Aberastain Zubimendi, Claudia Urrutia, Alfredo Martínez Alfaro, Cristian Ojeda, Piero Boffi, Javier Jara y Claudia Barrientos (Por Santa Cruz) y Pedro Muñoz (ARI-CC).