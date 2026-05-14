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La Corte Suprema de Justicia de la Nación destrabó el conflicto abierto desde el año pasado entre los tres poderes del Estado en la provincia de Santa Cruz, declaró la validez de la ley por reforma judiciallocal y habilitó la nueva integración del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) con los jueces promovidos por el gobernador Claudio Vidal, resistidos por los magistrados nombrados durante el kirchnerismo. Con este fallo, la corte provincial deberá integrarse inmediatamente con nueve miembros.

“Esta Corte no advierte que existan impedimentos para que los jueces designados según la ley 3949 asuman inmediatamente el cargo. Asimismo, corresponde aclarar que la presente decisión implica que la ley en cuestión vigente-recobre su plena aplicabilidad, de modo que el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz se encuentra integrado con el número legal de nueve miembros quienes, a partir del dictado de la presente sentencia, deberán intervenir como tales -previo cumplimiento de los recaudos formales correspondientes- en todas las decisiones del tribunal”, sostuvieron los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La decisión del máximo tribunal de Justicia de la Nación llegó luego de dos exhortaciones para que la corte local enviara todos los expedientes que tramitaban en la provincia. Al analizar el caso, los ministros remarcaron los “graves defectos” en la decisión de impedir que los nuevos jueces asumieran sus cargos y en considerar la legitimidad de la asociación de empleados judiciales de la provincia para oponerse a la reforma dictada por el congreso sureño y entablar una demanda que frustró la ampliación del tribunal.

En agosto pasado, la Legislatura de Santa Cruz aprobó la ley 3949 para ampliar de cinco a nueve miembros el número de integrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). El proyecto fue impulsado por el bloque oficialista “Por Santa Cruz” con el argumento de modernizar y agilizar el máximo tribunal provincial y provocó el rechazo de kirchnerismo, que dejó el poder después de más de 20 años al frente del Ejecutivo local.

Con la ley aprobada, el gobernador Claudio Vidal envió cuatro ternas (uno por cada candidato a juez) para ser elegido por la Legislatura. Allí se avanzó con la designación de Sergio Acevedo (ex gobernador de la provincia y ex jefe de la SIDE durante el gobierno de Néstor Kirchner) y José Antonio González Nora, a quienes les tomó juramento al día siguiente el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Daniel Mariani; y a Juan Lucio Ramón de la Vega y Gabriel Nolasco Contreras Agüero.

La Asociación Gremial de Empleados Judiciales promovió una acción de inconstitucionalidad contra la reforma judicial contra los nuevos nombramientos. Ante ello, los otros cuatro miembros del máximo tribunal de Santa Cruz –Alicia Mercau, Paula Ludueña, Reneé Fernández y Fernando Basanta– declararon nula la decisión que permitió la llegada de los nuevos jueces.

En el gobierno de Santa Cruz tildaron a esos magistrados de kirchneristas.Y la Cámara de Diputados de la Provincia, la Fiscalía de Estado y las personas designadas para integrar el Tribunal Superior recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco de la causa impulsada por la asociación gremial.

Con la firma de Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, la Corte Suprema aceptó el recurso extraordinario planteado por los jueces designados. “La decisión del Superior Tribunal de Justicia que exhibe graves defectos de fundamentación excede la afectación del derecho de los litigantes a obtener una sentencia fundada en ley, garantizado por los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional, y alcanza los intereses de la comunidad toda: la cuestión debatida exhibe una marcada trascendencia institucional, ya que se encuentra en juego la correcta integración de uno de los poderes del estado local”, se sostuvo.

Así las cosas, la Corte Suprema de la Nación enfatizó que “en los términos del artículo 5 de la Constitución Nacional, el gobierno federal es el garante del goce y ejercicio de las instituciones provinciales y que esta Corte Suprema tiene la responsabilidad, en el marco de sus competencias, de asegurar el cumplimiento del orden institucional establecido”.

En su sentencia, la Corte también cuestionó que el tribunal local hubiera recurrido a “genéricas afirmaciones” para validar el reclamo de la asociación gremial contra la reforma y darles una entidad de parte interesado”.

Frente a ello, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la decisión que frenaba la ampliación. “Teniendo en cuenta lo que resulta de la información completa y detallada que ha brindado el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz respecto de las causas existentes en la jurisdicción local vinculadas con el objeto de los presentes autos, esta Corte no advierte que existan impedimentos para que los jueces designados”, afirmó.

Claudio Vidal celebró el fallo de la Corte Suprema y habló del “fin de la impunidad” en la provincia

Tras conocerse la decisión del máximo tribunal nacional, Vidal publicó un duro mensaje en su cuenta de X bajo el título “Fin de la impunidad en Santa Cruz” y aseguró: “¡Se terminó!”. El mandatario sostuvo que la Corte Suprema “dejó sin efecto el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz que había declarado inconstitucional la Ley Provincial N° 3.949 de ampliación del máximo tribunal”.

En ese marco, cuestionó con dureza a sectores del kirchnerismo y de la Justicia provincial. “Durante 30 años destruyeron la producción, desaparecieron obras y vaciaron la provincia, mientras una parte de la Justicia, convertida en la última trinchera del kirchnerismo, no solo miraba para otro lado, sino que fue parte del sistema que protegió a los responsables del saqueo”, escribió.

Además, Vidal afirmó que “se terminó el tiempo de los privilegios, de las causas dormidas y de los intocables” y concluyó: “En Santa Cruz ya no todo vale. La ley vuelve a ser igual para todos”.