Una noticia inesperada en el arranque de la semana generó fuerte ruido político. Se trata de la denuncia penal contra el exvocal del Tribunal de Cuentas, Javier Stoessel. La misma, que fue realizada por el presidente de la Caja de Servicios Sociales, Sergio Pérez Soruco, es por no haber denunciado a los municipios de la provincia que no realizaron los aportes mientras ocupaba el cargo de vocal por la minoría.

La Opinión Austral pudo tomar conocimiento de la presentación de Pérez Soruco, en la que habla de “hechos graves y supuestamente delictivos”. En el texto, especifica que estos habrían ocurrido entre los años 2016 y 2020, período en el que Stoessel ocupó el cargo, hasta su renuncia y posterior reemplazo el 5 de febrero de 2020. Al respecto, pide que se investigue y se determinen sus eventuales responsabilidades.

Para Pérez Soruco, el accionar del actual asesor de la diputada nacional Roxana Reyes (UCR), constituye de “gravedad institucional” ya que comprometen directamente la obligación de control financiero sobre los fondos provinciales.

“Resulta oportuno destacar que, a criterio de esta parte, los hechos denunciados revisten gravedad institucional, en tanto comprometen directamente la obligación esencial de control del organismo fiscalizador de la gestión financiero patrimonial de la provincia y afectan de forma directa su funcionamiento y la confianza del pueblo santacruceño en la institución”, sostiene el presidente de la CSS en su denuncia.

La noticia ya trajo algunas repercusiones en las redes sociales. Incluso el candidato a diputado nacional por “Provincias Unidas Por Santa Cruz”, Juan José Ortega (tercer en la lista), salió a cuestionar la decisión de denunciar a Stoessel, a la que calificó como “un acto de enorme injusticia”.

“La historia es una sola, Javier Stoessel siempre del lado de las trabajadoras y los trabajadores”, y añadió: “Los denunciantes y autores intelectuales de esto, evidentemente el paracaídas los dejó en el lado equivocado” y concluyó: “Todo mi apoyo al compañero Javier y mí profundo repudio a los funcionarios antilaburantes”.

Por su parte, desde algunos sectores de UCR provincial y de Río Gallegos tomaron con sorpresa la denuncia. Fuentes consultadas por La Opinión Austral indicaron que en las próximas horas se realizará una conferencia de prensa para sentar posición por este tema.

Repudio de judiciales

Por su parte, quienes también salieron a manifestarse fueron desde la Asociación Gremial de Empleados/as Judiciales de Santa Cruz “3 de Julio” que encabeza Franco Mascheroni como secretario general. A través de un comunicado, expresaron “su más enérgico repudio a la denuncia penal” presentada contra Javier Stoessel, ex vocal del Tribunal de Cuentas.

“Esta acusación constituye un acto de injusticia y persecución, que busca desprestigiar a quien siempre se ha caracterizado por su compromiso con la transparencia institucional y la defensa de los derechos de los/as trabajadores/as” y añadieron: “Pretender responsabilizarlo por hechos que exceden sus facultades es una maniobra política que atenta contra la institucionalidad, el debido proceso y la confianza en los organismos de control”.

Luego, señalaron: “Desde nuestro gremio levantamos la voz para defender al Dr. Stoessel, porque sabemos que su trayectoria ha estado siempre del lado de la legalidad y la defensa de los derechos de los/as trabajadores/as de Santa Cruz”, entre otras cosas.