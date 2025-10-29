Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El escrutinio definitivo de las elecciones provinciales comenzó este martes en Río Gallegos, en el Casino Militar de la Fuerza Armada, y se convirtió en un inesperado punto de encuentro entre los dos sectores que hoy dividen al Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz (TSJ).

La jornada reunió por primera vez a Daniel Mariani —quien sostiene que sigue siendo el presidente legítimo del Tribunal— y a Reneé Guadalupe Fernández, quien también se arroga el cargo luego de ser designada por tres de sus pares Paula Ludueña, Alicia Mercau y, el ahora suspendido y en medio de un juicio político, Fernando Basanta.

La Opinión Austral, testigo exclusivo en el lugar, observó como ambos compartieron mesa durante buena parte del recuento, en un clima sorprendentemente cordial, pese al profundo enfrentamiento institucional que atraviesa la Justicia santacruceña.

Estuvieron presentes el juez Federal de Río Gallegos Claudio Vázquez, el fiscal federal Julio Zárate, la secretaria Electoral del Juzgado Federal de Río Gallegos, María Monserrat Campos Álvarez, y los apoderados de tres partidos políticos que participaron en los comicios: Fuerza Santacruceña, Provincias Unidas por Santa Cruz y La Libertad Avanza.

Quiénes integraron la Junta Electoral

La composición de la Junta Electoral Provincial fue uno de los temas que demoró el inicio del recuento. La Opinión Austral en exclusiva registró, a las 17:52 de la tarde, a Daniel Mariani, acompañado de José Antonio González Nora, Gabriel Contreras y Sergio Acevedo, los vocales designados por la Legislatura y el gobernador Claudio Vidal, bajar de un auto marca Audi sobre la calle España y saludar a los apoderados de Fuerza Santacruceña, Ramiro Serantes, Estela Barrientos y Mauro López, antes de ingresar al Casino Militar de la Fuerza Armada.

La Junta Electoral conformada por el juez federal Claudio Vázquez, el fiscal federal Julio Zárate y los miembros del TSJ, Reneé Fernández y Daniel Mariani. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL

Poco después ingresó, el fiscal Julio Zárate, y detrás, Claudio Vázquez, quien consultado por La Opinión Austral, prefirió no emitir opinión sobre cómo se completaría la Junta Electoral por parte del TSJ. Finalmente, llegó Reneé Fernández.

El escrutinio definitivo es público y por eso sorprendió que luego del ingreso de Fernández los oficiales de Ejército cerraran las puertas del edificio y las rejas de predio sobre la línea municipal. La Opinión Austral pudo saber que, antes de iniciar el conteo, se produjo una deliberación interna entre los presentes sobre quién representaría oficialmente al Tribunal Superior de Justicia en la Junta. Mariani incluso fue visto saliendo del edificio y regresando con documentación en mano.

Tensión, mates y gestos

La situación no terminó de resolverse y sin embargo el escrutinio comenzó con 327 urnas revisadas de un total de 880 mesas habilitadas en toda la provincia. Sin resolución final determinada, el escenarios quedó así: El juez Federal Vázquez se sentó en el centro. A su izquierda se acomodó el fiscal Zárate y a la derecha se colocó Mariani y más allá Fernández. Durante buena parte de la jornada, Mariani y Fernández compartieron la mesa principal, quienes mantuvieron una relación amable y distendida.

El apoderado Ramiro Serantes hace un planteo ante la Junta Electoral. El fiscal Julio Zarate cebó mates durante buena parte de la jornada mientras contabilizaba las actas de la elección. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

El fiscal Zárate, incluso, se encargó de servir mates a los miembros de la Junta. Los empleados de la Secretaría Electoral habían colaborado para amenizar la tarde sirviendo café y dejando caramelos y gomitas sobre la mesa.

Sin embargo, el gesto más comentado fue el de Mariani y Fernández sentados juntos, conversando en tono cordial tras meses de enfrentamiento. “Es la foto del día”, dijo a La Opinión Austral una fuente judicial presente en el lugar y puso en palabras lo que todos en el arco político pensaban y este medio remarcó durante la transmisión en vivo y directo a través de las redes sociales.

A las 19:27 Mariani se retiró del Casino Militar y sólo quedó Reneé Fernández como representante del TSJ. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

El resto de los vocales designados durante la actual gestión del gobernador Vidal, incluido Lucio de la Vega, quien se sumó a la comitiva, se sentó en las sillas de madera junto a los apoderados de Fuerza Santacruceña, que habían saludado más temprano; Matías Velázquez Kruger, Marianela Ojeda, Fabian Amarilla y el diputado electo Jairo Guzmán, de La Libertad Avanza; y los dos de Por Santa Cruz, Gabriel Oliva y Marcelo de la Torre. Los cuatro fueron los primeros en retirarse.

A las 19:27 horas, Mariani se levantó de su asiento, saludó a Vázquez, retiró del Casino Militar y no regresó. El Tribunal Superior de Justicia quedó entonces representado únicamente por Reneé Fernández, quien permaneció hasta el cierre de la jornada.

Una disputa que sigue abierta

El encuentro entre Mariani y Fernández ocurrió en medio de la crisis más grave que ha atravesado el Poder Judicial santacruceño en las últimas décadas.

Gabriel Contreras, José Antonio González Nora, Sergio Acevedo y Lucio de la Vega en el escrutinio definitivo. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

El conflicto se originó tras la sanción de la Ley 3.949, que amplió el número de vocalías del TSJ de cinco a nueve. Esa norma, impulsada por el gobernador Claudio Vidal fue suspendida cautelarmente por una resolución del propio Tribunal, en el marco de un amparo presentado por el gremio de judiciales “3 de Julio”, que cuestionó su constitucionalidad y denunció violaciones a la independencia judicial.

Mientras tanto, Daniel Mariani insiste en que la ley sigue vigente y que su desplazamiento fue “nulo e ilegal”, al tiempo que los vocales opositores sostienen que Fernández es la presidenta legítima del TSJ.

El escrutinio continuará este miércoles desde las 9 horas y podría ser clave, al finalizar la jornada, quien firmará el acta de recuento de votos. Hasta el momento la convivencia forzada se vio por demás cordial.

1 de 12 | La Junta Electoral conformada por el juez federal Claudio Vázquez, el fiscal federal Julio Zárate y los miembros del TSJ, Reneé Fernández y Daniel Mariani. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL 2 de 12 | Reneé Fernández, Daniel Mariani y Claudio Vázquez en el escrutinio definitivo. Se vieron las caras tras semanas de conflicto palaciego en el Tribunal Superior de Justicia. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL. 3 de 12 | Reneé Fernández, Daniel Mariani y Claudio Vázquez en el escrutinio definitivo. Se vieron las caras tras semanas de conflicto palaciego en el Tribunal Superior de Justicia. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL. 4 de 12 | Daniel Mariani, Claudio Vázquez y Julio Zárate. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL. 5 de 12 | Reneé Fernández. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL. 6 de 12 | Daniel Mariani. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL. 7 de 12 | Gabriel Contreras, José Antonio González Nora, Sergio Acevedo y Lucio de la Vega en el escrutinio definitivo. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL. 8 de 12 | Miembros del TSJ de Santa Cruz y apoderados de los frentes y partidos electorales. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL. 9 de 12 | Miembros del TSJ de Santa Cruz. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL. 10 de 12 | Reneé Fernández. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL. 11 de 12 | Julio Zárate. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL. 12 de 12 | FOTOS: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL