La generación renovable total en el primer semestre alcanzó los 12.440 GWh, un aumento del 17% interanual, indica el mismo medio. Específicamente en el mes de junio fueron 2.059 GWh y significó un 16,5% del total de 12.471 GWh generados. Además, la energía solar también mostró un crecimiento significativo, con un aumento del 25% en el semestre y la adición de 441 GWh a su producción acumulada.

En junio, la energía renovable marcó un hito significativo en su camino hacia una matriz energética más limpia y sostenible. El país superó los 7.100 megavatios de potencia de energías renovables instalada en el Mercado Eléctrico Mayorista, cifra que ha sido confirmada por datos oficiales de Cammesa, lo cual no sólo representa un récord histórico para el sector, sino que también subraya la curva ascendente que ha tomado el desarrollo de las energías limpias a lo largo de los últimos años.

Este crecimiento en las energías renovables es dinámico y destacable, lo que puede observarse en que solamente en los primeros meses de 2025 se lograron incorporar cerca de 460 MW adicionales al sistema eléctrico nacional.

A pesar del récord de instalación, Argentina se encuentra transitando un momento complejo que demanda atención y acción. La Ley 27.191, que es una normativa clave en la promoción de las energías limpias vigente desde 2015, establece una meta clara que consiste en que las energías renovables cubran el 20% de la demanda nacional. La ley tiene su caducidad a fines del 2025.

Por otro lado, la necesidad de encontrar soluciones concretas para esos desafíos pendientes se debatirán en una nueva edición del Energy Week Summit & Exhibition 2025, que se llevará a cabo en Buenos Aires entre el 19 y el 21 de agosto. El evento es una instancia clave para abordar el futuro de las energías limpias en el país, reuniendo a expertos, inversores, tomadores de decisiones y funcionarios para trazar el camino a seguir.

Pese al hito de junio, la cuenta regresiva para el cumplimiento de la normativa vigente impone una tarea impostergable que permita superar la meta del 20% de participación renovable en la matriz energética.

Las energías renovables son vitales para la transición energética que se debe encarar en este quinquenio.

Qué dice la ley

La Ley de Promoción de las Energías Renovables en 2015 fue considerada un hito por el amplio apoyo político que logró. Siguió su desarrollo a lo largo de cuatro mandatos de gobierno diferentes, pero vence en diciembre de 2025 y el debate para su renovación aún está pendiente.

La ley no sólo establece beneficios promocionales sino también metas para el uso de energías renovables en Argentina, como alcanzar el 20% de la matriz energética a 2025 y que los Grandes Usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y las Grandes Demandas que sean Clientes de las distribuidoras, con demandas de potencia iguales o mayores a 300 Kw cumplan efectiva e individualmente con los mismos objetivos planteados.

Pero pese a los avances, (a finales de 2024 la participación de renovables sobre la demanda alcanzaba el récord de 16,1% y en junio fue de 16,5%), es difícil que se vaya a cumplir la meta para fin de año.