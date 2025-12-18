Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de dos meses de cierre y tras años de deterioro acumulado, la Escuela Provincial Primaria N.º 29 de Caleta Olivia quedó formalmente habilitada para retomar sus actividades, luego de que el Consejo Provincial de Educación finalizara y certificara una intervención edilicia de gran envergadura. Las obras, centradas en los sistemas de calefacción, electricidad y gas, marcaron un punto de inflexión para una institución que había visto interrumpido su funcionamiento en reiteradas oportunidades por problemas estructurales.

La intervención se realizó en el marco del Plan de Recuperación Histórica de las Escuelas, una política pública orientada a revertir situaciones de abandono prolongado y garantizar condiciones edilicias seguras y adecuadas para el desarrollo de la enseñanza. En el caso de la Escuela N.º 29, los trabajos no fueron cosméticos ni parciales: implicaron una revisión integral del edificio y de sus instalaciones críticas, con el objetivo de poner fin a una problemática que impactaba de lleno en la continuidad pedagógica.

Antes de que se iniciaran los trabajos.

Durante años, la comunidad educativa convivió con fallas recurrentes en la calefacción, problemas eléctricos y deficiencias en las cañerías, una combinación particularmente sensible en una ciudad como Caleta Olivia, donde el invierno no da margen para improvisaciones. Esa situación derivó en suspensiones de clases, traslados forzados y una pérdida sostenida de días efectivos de enseñanza.

La obra incluyó tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de calderas y calefactores, el recambio completo de cañerías de gas, la renovación integral del sistema eléctrico conforme a las normas de seguridad vigentes y la instalación de nuevos radiadores y termotanques. A eso se sumaron trabajos de reparación edilicia, como el arreglo de paredes y cielorrasos, y la colocación de reflectores en el gimnasio, un espacio clave para la vida escolar.

Así quedó uno de los tantos trabajos realizados en las instalaciones.

Uno de los aspectos más relevantes del proceso fue la detección de una falencia estructural que excedía lo visible: la inexistencia de planos actualizados del sistema de gas del edificio. Ante esa situación, fue necesario realizar la presentación y regularización completa de la documentación técnica, una tarea que demandó tiempo, precisión y articulación con los organismos correspondientes.

Ese trabajo permitió que el establecimiento quedara debidamente certificado por Distrigas, cumpliendo con todas las normativas de seguridad en materia de gas y electricidad. La habilitación no solo representa un requisito administrativo, sino una garantía concreta de que alumnos, docentes y personal pueden desarrollar sus actividades en un entorno seguro y confortable.

La presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, detalló el alcance de las mejoras y subrayó la importancia de haber abordado la obra con una mirada integral. Destacó la regularización del servicio de gas, la renovación de tableros eléctricos, la actualización de cañerías de agua y gas, y la certificación final del edificio, además de las mejoras edilicias que permiten recuperar plenamente los espacios escolares.

Iris Rasgido, presidenta del Consejo Provincial de Educación.

Más allá de la obra en sí, desde el CPE señalaron que la reapertura del edificio abre una nueva etapa para la institución. En ese sentido, se prevé que la escuela pueda transformarse a partir de las propuestas pedagógicas que surjan del colectivo docente, incorporando distintos formatos de enseñanza y potenciando los aprendizajes de los estudiantes en un entorno acorde a las necesidades actuales.

La apuesta no se limita a resolver urgencias estructurales, sino a generar condiciones sostenidas que permitan pensar la educación a largo plazo. “El objetivo principal es generar entornos educativos saludables, que fortalezcan y potencien la educación día a día”, remarcaron desde el organismo educativo.