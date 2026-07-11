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A una semana del fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que generó un nuevo cruce del Gobierno de Claudio Vidal y algunos de los intendentes, siguen las polémicas y acusaciones pero se abrió una instancia de diálogo institucional clave.

Mientras desde la oposición denuncian que la medida de la Justicia es ilegal y que afectará al salario de los empleados municipales, desde el Gobierno destacaron que es una falacia.

Desde Unión por la Patria, analizan realizar alguna presentación contra el vocal Sergio Acevedo porque consideran que debía haberse excusado de votar la resolución del TSJ. Argumentan que fue intendente de Pico Truncado y que durante su gestión tampoco liquidó los aportes, los retuvo, tal como lo han hecho los anteriores y posteriores intendentes. Deslizan que ahora Acevedo pide que cumplan lo que él no hizo.

Mientras tanto, el Gobierno abrió las puertas del diálogo y convocó a los intendentes y Comisionados. En la jornada del viernes recibió a referentes del oficialismo y a los cercanos a la Provincia. Y este sábado, a los de la oposición.

La ministra de Gobierno Belen Elmiger y su par de Economía Ezequiel Verbes encabezaron el diálogo con los intendentes.

La Opinión Austral pudo saber que en la cúpula del Poder judicial vieron con buenos ojos el diálogo que se generó con los mandatario locales tras el fallo y esperan que la política resuelva la pulseada por los fondos provinciales. Porque hasta el momento, “como aditamento cruel de la decadencia económica, se agregaba un panorama político signado por la falta de ideas, a las que se pretendía reemplazar por espasmos oportunistas sin reparos en sus consecuencias”.

“La caja no se toca”

Además, hicieron referencia a un “punto” que hace ruido en la oposición: el pase de la Caja de Previsión Social a Nación. ¿La “novedad” sería para octubre de este año? Tanto Alicia Kirchner, cuando era gobernadora, y luego su sucesor Claudio Vidal, siempre coincidieron con este tema: “La caja no se toca”.

Para la Justicia santacruceña, “ante el temor de los empleados públicos por una migración de la Caja de Previsión Social hacia oscuros vericuetos nacionales nadie reparó en la acción judicial impulsada por la Municipalidad de Río Gallegos consistente en una medida cautelar ante el juez Marcelo Bersanelli por la que se eximía de efectuar los aportes patronales retenidos a los trabajadores al ente previsional, el TSJ se pronunció revocando la medida que afectaba a la ley de jubilaciones, lesionando de modo irreparable el sistema de reparto”.

Además, destacan que “el foco es la consecuencia directa del cese de contribuciones que pretende el municipio”.

A todo esto, analizan que los exiguos fondos de la Caja de Previsión “no admiten más restricciones”. Si se pretende mantener este sistema previsional dentro de la jurisdicción provincial y funcionando, es necesario como premisa fundamental un “diálogo sincero entre los actores sociales involucrados, poniendo la verdad como piedra basal del encuentro”.

Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 8 de julio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina